Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng

Hậu trường 08/05/2023 11:14

Vào sáng ngày 8/5, đông đảo người thân và bạn bè có mặt từ sớm tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (Quận Gò Vấp, TPH.CM) để phúng viếng, tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, vào chiều 5/5, ca sĩ Đào Mác (công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM) thông báo trên trang cá nhân về sự ra đi của bạn thân - NSƯT Hồng Vy: "Tạm biệt Vy yêu thương của em". Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả vô cùng bàng hoàng.

Vào sáng ngày 8/5, đông đảo người thân và bạn bè có mặt từ sớm tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (Quận Gò Vấp, TPH.CM) để phúng viếng, tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1
Linh cữu của nghệ sĩ sẽ được hỏa táng - Ảnh: VietNamNet
Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2
Con trai NSƯT Hồng Vy túc trực bên linh cữu mẹ - Ảnh: VietNamNet
Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3
Người thân, bạn bè tới tiễn đưa nữ ca sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: VietNamNet
Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4
Các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM chơi bản nhạc 'Trở về đất mẹ' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương - Ảnh: VietNamNet

Đặc biệt, các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM chơi bản nhạc 'Trở về đất mẹ' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương để tiễn biệt NSƯT Hồng Vy. Bên cjanh đó, nhạc trưởng Trần Vương Thạch, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, nghệ sĩ Violin Tăng Thành Nam... tiếc thương người đồng nghiệp ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5
NSƯT Hồng Vy qua đời vào chiều 5/5, lúc 14h25  - Ảnh: Internet

NSƯT Hồng Vy sinh năm 1979 tại Quảng Trị. Cô là con gái của cố NSND Doãn Tần và ca sĩ Minh Hồng. Nữ ca sĩ xuất thân từ Nhà hát Quân đội, sau đó chuyển công tác sang Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM.

Tháng 6/2019, cô phát hiện bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 4. Nghệ sĩ tỏ ra lạc quan, chiến đấu mạnh mẽ với bệnh hiểm nghèo. Sau các đợt hóa trị, cô vẫn đi hát, đi dạy. Cuối năm 2020, NSƯT Hồng Vy thực hiện liveshow đầu tiên của mình tại Hà Nội.

Tháng 3/2021, sức khỏe của Hồng Vy dần suy giảm. Những ngày cuối đời, NSƯT Hồng Vy bị phù hai chân, tế bào ung thư di căn khắp cơ thể.

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