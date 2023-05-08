Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán'

Hậu trường 08/05/2023 10:04

Sau loạt thị phi vừa qua, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng tiếp tục 'dậy sóng'.

Mới đây, tài khoản của 1 đêm nhạc đã đăng tải màn trình diễn của Trịnh Thăng Bình nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Sẽ không có gì đáng nói nếu trong đêm diễn này, Trịnh Thăng Bình đã rơi nước mắt trên sân khấu vì một lý do đầy bất ngờ. 

Cụ thể, trong lúc đang trình diễn, chiếc micro trên tay Trịnh Thăng Bình bỗng mất tiếng một cách đột ngột khiến chính nam ca sĩ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, âm thanh của tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật bất ngờ vang lên khắp sân khấu khiến gương mặt của chủ nhân hit Người ấy không giấu được sự ngỡ ngàng. 

Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán' - Ảnh 1
Trong lúc đang trình diễn, chiếc micro trên tay Trịnh Thăng Bình bỗng mất tiếng một cách đột ngột khiến chính nam ca sĩ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Ngay sau đó, nữ MC đã có thông báo: "Hình như sân khấu của chúng ta đang gặp sự cố, xin mời ca sĩ và khán giả hướng mắt lên phía vòng quay ngoài trời ạ". Hóa ra đây chính là màn "đánh úp" từ phía BTC đêm nhạc để chúc mừng tuổi mới của Trịnh Thăng Bình. Hành động đầy bất ngờ này đã khiến nam ca sĩ không giấu được sự xúc động, rơi nước mắt ngay trên sân khấu. 

Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán' - Ảnh 2
Hành động "đánh úp" từ phía BTC đêm nhạc để chúc mừng tuổi mới của Trịnh Thăng Bình đã khiến nam ca sĩ không giấu được sự xúc động, rơi nước mắt ngay trên sân khấu

Bên dưới đoạn clip, phản ứng rưng rưng vì xúc động của Trịnh Thăng Bình đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ngoài những bình luận thể hiện sự đồng cảm, thấu hiểu dành cho cảm xúc của nam ca sĩ thì cũng có không ít ý kiến bất ngờ lên tiếng "cà khịa" những giọt nước mắt của Trịnh Thăng Bình, thậm chí cư dân mạng còn cho rằng hình ảnh nam ca sĩ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân giống hệt như Trấn Thành. 

Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán' - Ảnh 3
Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán' - Ảnh 4
Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán' - Ảnh 5
Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán' - Ảnh 6
Phản ứng rưng rưng vì xúc động của Trịnh Thăng Bình đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng

Thời gian gần đây, Trịnh Thăng Bình là cái tên tạo ra nhiều tranh cãi xoay quanh giọng hát của mình. Cách đây không lâu, trên một sân khấu hát live ca khúc Đã biết sẽ có ngày hôm qua, đa số ý kiến từ cộng đồng mạng đều cho rằng cách phát âm của Trịnh Thăng Bình nghe như bị đớt, thậm chí nhiều từ còn phát âm sai.

Nhiều khán giả yêu thích Trịnh Thăng Bình cũng phải thừa nhận rằng trong tiết mục này, nam ca sĩ hoàn toàn không ổn. Chưa hiểu vì lý do gì, nhưng rõ ràng cách hát của Trịnh Thăng Bình đã khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu vì nhiều chỗ không hiểu đang hát gì.

Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán' - Ảnh 7
Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán' - Ảnh 8
Hậu bị chỉ trích giọng hát, Trịnh Thăng Bình bật khóc trên sân khấu khiến cộng đồng mạng 'ngao ngán' - Ảnh 9
Đa số ý kiến từ cộng đồng mạng đều cho rằng cách phát âm của Trịnh Thăng Bình nghe như bị đớt, thậm chí nhiều từ còn phát âm sai

Có thể thấy, cộng đồng mạng đã trở thành một "thế lực" quan trọng, có khả năng tạo ra sức ép lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến các ngôi sao. Gần đây nhất, ca sĩ Trịnh Thăng Bình bị tụt 5000 lượt theo dõi chỉ vì 1 bức ảnh chụp chung với Hiền Hồ. Sự phản đối từ khán giả khiến Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ bị hủy show ngay sau đó.

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