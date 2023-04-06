Sau 'ồn ào' với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục làm phật lòng khán giả

Gần đây, dân mạng lại xôn xao trước đoạn clip ghi lại một sân khấu hát live của Trịnh Thăng Bình.Nam ca sĩ biểu diễn một bản hit đình đám cách đây khá lâu Đã biết sẽ có ngày hôm qua trong trạng thái khá tốt và bảnh bao.

Suốt những giờ qua, Trịnh Thăng Bình liên tục trở thành cái tên bị khán giả réo gọi khắp các diễn đàn mạng xã hội vì hình ảnh chụp cùng Hiền Hồ được nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân.

Trịnh Thăng Bình hát trong trạng thái khá tốt, tuy nhiên khán giả không hiểu anh hát gì

Tranh cãi nổ ra từ giọng hát của anh chàng. Nhiều khán giả yêu thích Trịnh Thăng Bình cũng phải thừa nhận rằng giọng hát nam ca sĩ hoàn toàn không ổn. Chưa hiểu vì lý do gì, nhưng rõ ràng cách hát của Trịnh Thăng Bình đã khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu vì nhiều chỗ không hiểu đang hát gì.

Khán giả bình luận bên dưới đoạn clip biểu diễn của Trịnh Thăng Bình

Có vẻ như cách anh chàng nhấn nhá và nhả chữ khiến khán giả hoang mang

Những năm gần đây, sự nghiệp âm nhạc của Trịnh Thăng Bình có thể nói không có gì nổi bật. Tuy nhiên gần đây công chúng biết đến anh nhiều hơn qua việc anh thân thiết với nữ ca sĩ Hiền Hồ khiến công chúng bất bình. Ngoài ra, một quán cà phê tại Hạ Long (Quảng Ninh) thông báo hủy đêm nhạc có sự góp mặt của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình diễn ra vào 22/4, sau khi bị khán giả phản đối kịch liệt.