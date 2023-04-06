Sau 'ồn ào' với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục làm phật lòng khán giả

Sao Việt 06/04/2023 11:19

Sau ồn ào với nữ đồng nghiệp Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình vẫn tiếp tục mất điểm với khán giả.

Suốt những giờ qua, Trịnh Thăng Bình liên tục trở thành cái tên bị khán giả réo gọi khắp các diễn đàn mạng xã hội vì hình ảnh chụp cùng Hiền Hồ được nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân. 

Sau 'ồn ào' với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục làm phật lòng khán giả - Ảnh 1
Bức ảnh chụp chung với Hiền Hồ đã khiến Trịnh Thăng Bình bị người hâm mộ quay lưng.

Gần đây, dân mạng lại xôn xao trước đoạn clip ghi lại một sân khấu hát live của Trịnh Thăng Bình.Nam ca sĩ biểu diễn một bản hit đình đám cách đây khá lâu Đã biết sẽ có ngày hôm qua trong trạng thái khá tốt và bảnh bao.

Sau 'ồn ào' với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục làm phật lòng khán giả - Ảnh 2
Trịnh Thăng Bình hát trong trạng thái khá tốt, tuy nhiên khán giả không hiểu anh hát gì  

Tranh cãi nổ ra từ giọng hát của anh chàng. Nhiều khán giả yêu thích Trịnh Thăng Bình cũng phải thừa nhận rằng  giọng hát nam ca sĩ hoàn toàn không ổn. Chưa hiểu vì lý do gì, nhưng rõ ràng cách hát của Trịnh Thăng Bình đã khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu vì nhiều chỗ không hiểu đang hát gì.

Sau 'ồn ào' với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục làm phật lòng khán giả - Ảnh 3
Khán giả bình luận bên dưới đoạn clip biểu diễn của Trịnh Thăng Bình
Sau 'ồn ào' với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục làm phật lòng khán giả - Ảnh 4
Có vẻ như cách anh chàng nhấn nhá và nhả chữ khiến khán giả hoang mang

Những năm gần đây, sự nghiệp âm nhạc của Trịnh Thăng Bình có thể nói không có gì nổi bật. Tuy nhiên gần đây công chúng biết đến anh nhiều hơn qua việc anh thân thiết với nữ ca sĩ Hiền Hồ khiến công chúng bất bình. Ngoài ra, một quán cà phê tại Hạ Long (Quảng Ninh) thông báo hủy đêm nhạc có sự góp mặt của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình diễn ra vào 22/4, sau khi bị khán giả phản đối kịch liệt.

Sau 'ồn ào' với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục làm phật lòng khán giả - Ảnh 5
Mặc dù đã ẩn bài đăng cũng như lên tiếng giải thích và xin lỗi nhưng có vẻ Trịnh Thăng Bình vẫn chưa thể xoa dịu và lấy lại tình cảm từ khán giả 

 

Trịnh Thăng Bình bất ngờ hứng 'gạch đá' từ cộng đồng mạng chỉ vì... chụp ảnh chung với Hiền Hồ

Trịnh Thăng Bình bất ngờ hứng 'gạch đá' từ cộng đồng mạng chỉ vì... chụp ảnh chung với Hiền Hồ

Bạn thân Trấn Thành bỗng nhiên trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng sau khi đăng tải những bức ảnh mới nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Thăng Bình - Hiền Hồ Trịnh Thăng Bình Trịnh Thăng Bình sau ồn ào

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm