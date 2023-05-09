Bài viết ẩn ý của Đặng Thùy Trang nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.
- Lý do Hoa hậu Thùy Tiên vắng mặt tại phiên xét xử vụ kiện bị đòi 2,4 tỷ đồng
- Nóng: Ngày 8/5 sẽ xét xử vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi 2,4 tỷ đồng
Vào chiều 8/5, phiên xét xử về ồn ào kiện tụng của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang đã được diễn ra. Tuy nhiên, cả hai đều vắng mặt và do không đồng ý gộp chung hai vụ kiện, phiên toà đã tiếp tục tạm hoãn. Hậu phiên xử chiều 8/5, động thái của cả hai đều trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Mới đây nhất, bà Đặng Thùy Trang đã có bài viết chia sẻ trên trang cá nhân khiến netizen xôn xao. Theo đó chị gái Đặng Thu Thảo viết: "Không ngoài dự đoán của mình. Hôm nay là ngày rất đẹp. Tí tổ chức tiệc mừng nhẹ. Live múa lân 5h ạ. Hơn cả bộ phim 8 tuổi luôn rồi đó. Gấu hơn 4 tuổi luôn rồi trời ơi. Hít đến tháng 6". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.
Dù không rõ thực hư bài viết của bà Đặng Thùy Trang nhắc đến ai, song bên dưới phần bình luận, một số dân mạng đã réo gọi tên của Hoa hậu Thùy Tiên. Theo đó, nhiều khán giả cho biết sẽ ủng hộ Nguyễn Thúc Thùy Tiên trước những ồn ào liên quan đến kiện tụng này.
Tại phiên xét xử, đại diện các bên đương sự đều không đồng ý với quyết định nhập vụ án của TAND quận Gò Vấp.
Phía bà Trang cho rằng, việc kiện Thùy Tiên là quan hệ đòi tài sản, còn Tiên kiện bà Trang là bồi thường ngoài hợp đồng - hai quan hệ tranh chấp hoàn toàn độc lập. Mặt khác, hiện Thùy Tiên ngụ quận 4 thì phải xem xét lại thẩm quyền giải quyết vụ án.
Đại diện cho Hoa hậu Thùy Tiên, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, cũng đồng quan điểm, đề nghị tòa tách hai vụ án để xét xử độc lập.
Trước đó, trong các ngày 3-4/11/2022, tòa án đã thụ lý hai vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền (nguyên đơn là bà Trang, bị đơn là Thùy Tiên) và vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (nguyên đơn là Thùy Tiên, bị đơn là bà Trang). Sau thời gian thụ lý, ngày 14/4/2022, Chánh án TAND quận Gò Vấp quyết định nhập hai vụ án lại để xét xử.
Tại phiên xét xử chiều 8/5, vì lí do cả hai không đồng ý nhập vụ án nên Hội đồng xét xử đề nghị cả hai bên có ý kiến bằng văn bản về quyết định nhập vụ án để Hội đồng xét xử xem xét. Hội đồng xét xử sau đó cũng tạm ngưng phiên toà để thực hiện một số thủ tục. Thời gian mở lại phiên toà sẽ được thông báo sau.