Bài viết ẩn ý của Đặng Thùy Trang nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Vào chiều 8/5, phiên xét xử về ồn ào kiện tụng của Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang đã được diễn ra. Tuy nhiên, cả hai đều vắng mặt và do không đồng ý gộp chung hai vụ kiện, phiên toà đã tiếp tục tạm hoãn. Hậu phiên xử chiều 8/5, động thái của cả hai đều trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Những ồn ào kiện tụng giữa bà Đặng Thùy Trang và Hoa hậu Thùy Tiên đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây nhất, bà Đặng Thùy Trang đã có bài viết chia sẻ trên trang cá nhân khiến netizen xôn xao. Theo đó chị gái Đặng Thu Thảo viết: "Không ngoài dự đoán của mình. Hôm nay là ngày rất đẹp. Tí tổ chức tiệc mừng nhẹ. Live múa lân 5h ạ. Hơn cả bộ phim 8 tuổi luôn rồi đó. Gấu hơn 4 tuổi luôn rồi trời ơi. Hít đến tháng 6". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bài đăng mới đây nhất của bà Đặng Thùy Trang. Dù không rõ thực hư bài viết của bà Đặng Thùy Trang nhắc đến ai, song bên dưới phần bình luận, một số dân mạng đã réo gọi tên của Hoa hậu Thùy Tiên. Theo đó, nhiều khán giả cho biết sẽ ủng hộ Nguyễn Thúc Thùy Tiên trước những ồn ào liên quan đến kiện tụng này. Cộng đồng mạng ủng hộ Thùy Tiên trước những ồn ào liên quan đến kiện tụng này. Tại phiên xét xử, đại diện các bên đương sự đều không đồng ý với quyết định nhập vụ án của TAND quận Gò Vấp.

Phía bà Trang cho rằng, việc kiện Thùy Tiên là quan hệ đòi tài sản, còn Tiên kiện bà Trang là bồi thường ngoài hợp đồng - hai quan hệ tranh chấp hoàn toàn độc lập. Mặt khác, hiện Thùy Tiên ngụ quận 4 thì phải xem xét lại thẩm quyền giải quyết vụ án. Đại diện cho Hoa hậu Thùy Tiên, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, cũng đồng quan điểm, đề nghị tòa tách hai vụ án để xét xử độc lập. Phiên xét xử chiều 8/5. Trước đó, trong các ngày 3-4/11/2022, tòa án đã thụ lý hai vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền (nguyên đơn là bà Trang, bị đơn là Thùy Tiên) và vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (nguyên đơn là Thùy Tiên, bị đơn là bà Trang). Sau thời gian thụ lý, ngày 14/4/2022, Chánh án TAND quận Gò Vấp quyết định nhập hai vụ án lại để xét xử. Vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền (nguyên đơn là bà Thùy Trang, bị đơn là Thùy Tiên) Vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (nguyên đơn là Thùy Tiên, bị đơn là bà Thùy Trang). Tại phiên xét xử chiều 8/5, vì lí do cả hai không đồng ý nhập vụ án nên Hội đồng xét xử đề nghị cả hai bên có ý kiến bằng văn bản về quyết định nhập vụ án để Hội đồng xét xử xem xét. Hội đồng xét xử sau đó cũng tạm ngưng phiên toà để thực hiện một số thủ tục. Thời gian mở lại phiên toà sẽ được thông báo sau.

Lý do tạm ngưng phiên xử tranh chấp giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang? Chiều 8/5, TAND Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại giữa bà Đặng Thùy Trang và Nguyễn Thúc Thùy Tiên tạm ngưng để xem xét.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-bat-ngo-cua-ang-thuy-trang-sau-khi-phien-toa-tam-hoan-netizen-ong-loat-goi-ten-nguyen-thuc-thuy-tien-579807.html