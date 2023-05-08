Chiều 8/5, TAND Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại giữa bà Đặng Thùy Trang và Nguyễn Thúc Thùy Tiên tạm ngưng để xem xét.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, tại phiên toà, hai đại diện bà Đặng Thùy Trang lẫn đại diện hoa hậu Thùy Tiên đều không đồng ý với quyết định nhập vụ án của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp. Từ đó hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa. Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa hoa hậu Thùy Tiên và Đặng Thùy Trang - Ảnh: Báo Thanh niên Ngày 8/5, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) đưa ra xét vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang (36 tuổi, ngụ Cần Thơ). Bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên). Chủ tọa phiên tòa là bà Lê Minh Loan - Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Gò Vấp.

Theo đó, HĐXX thông báo việc Chánh án TAND Q.Gò Vấp ban hành quyết định nhập vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Đặng Thùy Trang, vào vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn Đặng Thùy Trang và bị đơn Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Đại diện Viện KSND Q.Gò Vấp ý kiến việc Chánh án TAND Q.Gò Vấp nhập vụ án nhưng chưa tống đạt các bên. Đồng thời đại diện ủy quyền của bà Đặng Thùy Trang trả lời HĐXX "không biết nơi cư trú thực tế của bà Trang là ở đâu", trong khi tòa xác minh tại Cần Thơ, thì được biết bà Đặng Thùy Trang không cư trú tại Cần Thơ từ năm 2013 đến nay.

Sau đó, HĐXX thông báo do các bên không đồng ý nhập vụ án, và đề nghị tách ra để giải quyết. Nên, HĐXX đề nghị cả hai bên có ý kiến bằng văn bản để HĐXX xem xét. Ngoài ra, theo HĐXX để tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc nhập vụ án này, HĐXX sẽ tạm ngưng phiên tòa và sẽ thông báo lịch xét xử sau. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 3/11/2022 tòa án quận Gò Vấp thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Trang và bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên. Nội dung vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản, bà Đặng Thùy Trang kiện yêu cầu bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả nợ 1,5 tỉ đồng. Hoa hậu Thùy Tiên trong một lần chia sẻ thông tin về vụ kiện - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Đối với tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên yêu cầu bà Đặng Thùy Trang bồi thường 300 triệu đồng.

Lý do Hoa hậu Thùy Tiên vắng mặt tại phiên xét xử vụ kiện bị đòi 2,4 tỷ đồng Ngày 8/5, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) mở phiên xét xử vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang.

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