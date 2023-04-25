Theo đó, ngày 3/11/2022, TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên).

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, TAND quận Gò Vấp đã quyết định nhập vụ án dân sự vụ hoa hậu Thùy Tiên kiện bà Đặng Thùy Trang vào vụ án bà Trang kiện bà Tiên mà tòa này đã thụ lý trước đó.

Từ đó, bà Trang khởi kiện bà Tiên, yêu cầu tòa án buộc bà Tiên trả cho bà 1,5 tỉ đồng tiền nợ; bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng, tổng cộng là 2,4 tỉ đồng. Đồng thời, buộc bà Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba báo.

Theo đơn kiện, bà Trang cho rằng tháng 6/2017, bà Tiên vay bà Trang 1,5 tỉ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 trong thời hạn một năm. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ, bà Tiên không trả số tiền trên.

Cùng thời điểm này, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng khởi kiện bà Đặng Thùy Trang ra TAND quận Gò Vấp.

Ngày 4/11/2022, TAND quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang.

Theo đơn kiện, bà Tiên yêu cầu tòa án buộc bà Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của bà, đưa thông tin sai sự thật về bà trên các trang mạng xã hội.

Buộc bà Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin, hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà, đính chính thông tin và xin lỗi bà.

Đồng thời, hoa hậu Thùy Tiên cũng yêu cầu tòa buộc bà Trang bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho bà 387,6 triệu đồng.

Thùy Tiên bị kiện đòi bồi thường 2,4 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Mới đây, TAND quận Gò Vấp đã dự kiến xét xử vụ án mà bà Đặng Thùy Trang kiện bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào ngày 8/5.

Tuy nhiên, sau đó tòa này đã ra quyết định nhập vụ án dân sự vụ hoa hậu Thùy Tiên kiện bà Đặng Thùy Trang vào vụ án mà bà Trang đã kiện.

Tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án và số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm sẽ được quyết định khi vụ án được tiếp tục giải quyết.

Bà Đặng Thùy Trang - Ảnh: Internet

Trao đổi với Thể thao và văn hóa, luật sư Ngô Phương Thảo - đại diện của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho hay: "Lịch dự kiến của phiên tòa là vào tháng 5 nhưng tôi chưa nhận được quyết định của tòa".

Trước đó, người đại diện của Thùy Tiên khẳng định: "Theo các tài liệu bà Trang đưa ra thì không có tài liệu gì thể hiện Tiên vay nợ của Trang và thực tế Tiên chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Trang".

Bà Đặng Thùy Trang xác nhận với chúng tôi đã nhận được thông báo của Tòa án. Luật sư Nguyễn Quốc Phú và Trần Văn Hiếu là đại diện của bà Đặng Thùy Trang sẽ tham dự phiên tòa. "Tôi mong ngày này đã lâu. Tôi không biết kết quả phiên tòa như thế nào nhưng mong muốn mọi việc được làm sáng tỏ trước pháp luật", Đặng Thùy Trang nói.