Nóng: Ngày 8/5 sẽ xét xử vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi 2,4 tỷ đồng

Sao Việt 08/05/2023 07:02

Theo thông tin mới nhất từ TAND Gò Vấp, vụ kiện giữa Thùy Tiên và Thu Trang sẽ được đưa ra xét xử vào 8/5.

Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP HCM đã gửi giấy triệu tập nguyên đơn Đặng Thùy Trang, bị đơn Nguyễn Thúc Thùy Tiên của vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng từ giữa tháng 4. Theo đó, phiên xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra vào chiều ngày 8/5.

Nóng: Ngày 8/5 sẽ xét xử vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi 2,4 tỷ đồng - Ảnh 1
 Trước đó, vụ kiện qua kiện lại giữa Hoa hậu quốc dân và Đặng Thùy Trang đã được gộp lại thành 1 - Ảnh: Internet.

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Đặng Thùy Trang xác nhận đã nhận được thông báo của Tòa án. Luật sư Nguyễn Quốc Phú và Trần Văn Hiếu là đại diện của bà Đặng Thùy Trang sẽ tham dự phiên tòa.

Cũng dẫn theo Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Đặng Thùy Trang đã mong chờ tới ngày này từ lâu và muốn mọi chuyện được sáng tỏ trước pháp luật.

Cũng theo đó, đại diện của Hoa hậu Thùy Tiên, Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, sẽ tham dự phiên tòa.

Từ tháng 11/2022, Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp thông báo thụ lý vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Trong đơn khởi kiện, bà Trang cho rằng tháng 6/2017, bà Tiên vay của bà Trang 1,5 tỷ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Theo thỏa thuận, bà Tiên sẽ trả nợ bà Trang sau một năm kể từ khi nhận nợ nhưng cuối cùng không thanh toán. Bà Trang yêu cầu được bồi thường 2,4 tỷ (1,5 tỷ tiền nợ và 900 triệu đồng thiệt hại tinh thần).

Nóng: Ngày 8/5 sẽ xét xử vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi 2,4 tỷ đồng - Ảnh 2
Sau 6 tháng, vụ tranh chấp 2,4 tỷ đồng đã được đưa ra xét xử. - Ảnh: Internet.

Theo thông tin từ Việt Báo, Hoa hậu Thùy Tiên từng chia sẻ vì tuổi 18,19 mình ngây thơ tin người nên đã đặt bút kí hợp đồng. Hoa hậu quốc dân khẳng định thêm mình chưa nhận bất cứ một khoản tiền hay sự hỗ trợ như bà Đặng Thu Trang đã hứa.

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