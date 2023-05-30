Mở lại phiên tòa xét xử vụ kiện của hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang vào ngày mai (31/5)

Hậu trường 30/05/2023 12:08

Trước đó, đầu tháng 4 phiên tòa đã được mở nhưng do cả đại diện của hoa hậu Thùy Tiên và đại diện của bà Đặng Thùy Trang đều đề nghị tách 2 vụ án ra xét xử độc lập.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sau hơn một tháng tạm dừng phiên tòa, dự kiến ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) sẽ mở lại phiên xét xử vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bà Đặng Thùy Trang khởi kiện.

Theo đơn khởi kiện của bà Trang, tháng 6/2017, thông qua một số người, hoa hậu Thùy Tiên biết bà Đặng Thùy Trang là bầu show nên đã nhiều lần gặp, đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia hoa khôi Nam Bộ với cam kết, sau khi thắng giải sẽ dùng cát-xê trả và để bà Trang làm quản lý, hưởng phần trăm khi nhận show.

Cũng theo đơn, đến tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy nhận nợ. Cũng theo đơn của bà Trang, sau khi gặp nhau, Thùy Tiên đã xé giấy vay nhận nợ.

Vì vậy, bà Trang đã làm đơn khởi kiện hoa hậu Thùy Tiên ra tòa, yêu cầu tòa án buộc hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Tuy nhiên, mới đây bà Trang đã rút lại yêu cầu bồi thường 932 triệu đồng, chỉ đề nghị hoa hậu Thùy Tiên trả lại cho mình số tiền 1,5 tỷ đồng đã vay.

Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo.

Mở lại phiên tòa xét xử vụ kiện của hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang vào ngày mai (31/5) - Ảnh 1
Sau hơn một tháng tạm dừng phiên tòa, dự kiến ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) sẽ mở lại phiên xét xử vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bà Đặng Thùy Trang khởi kiện

Sau khi bị bà Trang khởi kiện, hoa hậu Thùy Tiên cũng có đơn khởi kiện lại ra TAND quận Gò Vấp.

Theo nội dung vụ việc, ngày 7/9/2022, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá đường dây mại dâm do Lê Hoàng Long cầm đầu. Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự xác định hai người đẹp có liên quan đến vụ việc này là T.H. và T.T. đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam.

Trước thông tin này, bà Trang đã đăng trên trang Facebook cá nhân với thông tin úp mở về sự việc, kèm hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên.

Việc làm của bà Trang đã tạo ra nghi ngờ trong công chúng về việc hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến đường dây mại dâm của Lê Hoàng Long.

Vì vậy, hoa hậu Thùy Tiên khởi kiện bà Đặng Thùy Trang, yêu cầu tòa án buộc bà Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của cô, đưa thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội; buộc bà Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin, hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp, đính chính thông tin và xin lỗi cô.

Mở lại phiên tòa xét xử vụ kiện của hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang vào ngày mai (31/5) - Ảnh 2
Quang cảnh phiên xét xử vào ngày 8/5 vừa qua - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, ngày 16/5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Gò Vấp cho biết, đến nay vẫn chưa có thay đổi gì đối với quyết định nhập vụ án trước đó.

Tại phiên tòa ngày 8/5 vừa qua, cả bà Trang và hoa hậu Thùy Tiên đều vắng mặt, thay vào đó là đại diện theo ủy quyền tham dự.

Tòa án nhân dân quận Gò Vấp đã có quyết định nhập vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên (thụ lý ngày 3/11/2022) vào vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Thùy Tiên và bị đơn là bà Trang (thụ lý ngày 4/11/2022).

Theo quyết định này, việc xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án sẽ được xác định khi vụ án được tiếp tục giải quyết.

Tuy nhiên tại phiên tòa ngày 8/5 vừa qua, đại diện của cả bà Trang lẫn hoa hậu Thùy Tiên đều đề nghị hội đồng xét xử tách hai vụ án để xét xử độc lập.

Sau khi nghe ý kiến của các bên, hội đồng xét xử đã quyết định tạm ngưng phiên tòa như vừa rồi.

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Những thông tin liên quan tới vụ kiện giữa Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và bà Đặng Thuỳ Trang thu hút sự quan tâm của khán giả trong suốt thời gian vừa qua.

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