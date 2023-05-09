Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 8/5, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) đưa ra xét xử vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên).

Hội đồng xét xử thông báo quyết định nhập vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Trang và bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên (thụ lý trước) vào vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Thùy Tiên và bị đơn là bà Trang (thụ lý sau).

Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Đồng quan điểm, đại diện ủy quyền của bà Trang cho rằng việc nhập hai vụ án như trên là không đúng về tố tụng bởi hai mối quan hệ pháp luật trong hai vụ án là khác nhau.

Ý kiến về quyết định nhập hồ sơ vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp cho rằng việc nhập vụ án là có căn cứ. Tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn không cung cấp được nơi cư trú chính xác của nguyên đơn, trong khi bị đơn lại cung cấp được. Do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tạm dừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu chứng cứ. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tạm dừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu chứng cứ

Liên quan đến vụ tố tụng này, mới đây, chia sẻ với truyền thông, bà Đặng Thùy Trang thể hiện sự đồng tình trước quyết định tạm hoãn phiên tòa. Bà Đặng Thùy Trang nói: "Tôi nghĩ phiên tòa tạm hoãn cũng đúng vì trước phiên tòa hôm qua (8/5), tôi không biết và cũng không nhận được thông tin gì về việc nhập hai vụ kiện thành một. Vụ Thùy Tiên kiện tôi cũng không thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Gò Vấp, từ trước đến giờ việc Thùy Tiên kiện tôi, tôi chỉ được biết trên báo chí chứ chưa nhận được bất kỳ văn bản nào cả".

Nói thêm về việc Hội đồng xét xử thông báo việc Chánh án Tòa án nhân dân quận Gò Vấp ban hành quyết định nhập hai vụ án làm một, bà Đặng Thùy Trang cho biết: "Khi nhập hai vụ kiện như vậy thì luật sư của tôi cũng có lý do từ chối bởi tôi chỉ ủy quyền cho luật sư vụ tôi kiện Thùy Tiên, vì thế luật sư của tôi không có thẩm quyền trong vụ kiện còn lại".

Bà Đặng Thùy Trang thể hiện sự đồng tình trước quyết định tạm hoãn phiên tòa

Nói về việc cung cấp địa chỉ thường trú, bà Đặng Thùy Trang cho biết mọi thông tin đều đã cung cấp cho tòa án. Chị gái Đặng Thu Thảo chia sẻ: "Luật sư của tôi đã ký bản cam kết với tôi là phải bảo mật thông tin cho thân chủ, vì vậy không thể trả lời câu hỏi địa chỉ tôi đang ở được. Thế nhưng một bộ phận dư luận cứ lấy lý do luật sư không cam kết được địa chỉ của tôi nên tràn vào trang cá nhân tấn công tôi".

"Tôi cảm giác như bị ai đó mua bình luận để tấn công tôi trên mạng xã hội sau phiên xét xử hôm qua, điều này đã diễn ra 3 năm nay nhưng tôi không nói. Sau phiên tòa hôm qua, nhiều dân mạng bình luận hỏi địa chỉ tôi, chỉ đúng nội dung là hỏi địa chỉ thôi nhưng tôi đâu phải là tội phạm, tôi là người làm ăn kinh doanh mà nên đâu có nghĩa vụ cung cấp địa chỉ cho bất kỳ ai cả, ngoại trừ công an" - bà Đặng Thùy Trang bức xúc khi bị netizen tấn công sau phiên tòa chiều 8/5.

Bà Đặng Thùy Trang chia sẻ việc tấn công trên mạng xã hội đã diễn ra một thời gian dài

Bà Đặng Thùy Trang chia sẻ việc tấn công trên mạng xã hội đã diễn ra một thời gian dài và cô đã có động thái gửi đơn cầu cứu lên các cấp chính quyền vào tháng 10/2022.

"Tất cả những câu chửi tấn công tôi đều đồng nhất, nội dung gần với nhau. Họ tấn công Facebook cá nhân của tôi, trang chủ của tôi và cả những khách hàng nữa. Thế nên trước đó tôi cũng có những động thái để gửi lên cấp chính quyền để cầu cứu nhằm mục đích kiểm soát thông tin, tránh ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Tôi nghĩ trong thời gian sắp tới, những nơi mà tôi đã gửi đơn kiến nghị sẽ có những hành động cụ thể để giải quyết vụ việc này" - bà Đặng Thùy Trang cho hay.