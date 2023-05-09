Đặng Thuỳ Trang tiết lộ lý do vắng mặt tại phiên tòa xét xử tranh chấp với hoa hậu Thùy Tiên, không quên khẳng định 'chắc nịch' một điều

Hậu trường 09/05/2023 14:09

Những thông tin liên quan tới vụ kiện giữa Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và bà Đặng Thuỳ Trang thu hút sự quan tâm của khán giả trong suốt thời gian vừa qua.

Vào tối ngày 8/5, trong buổi livestream trên trang cá nhân, Đặng Thuỳ Trang đã tiết lộ lý do vắng mặt ở phiên sơ thẩm tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp là bận việc riêng và mọi việc đã được ủy quyền cho luật sư.

Cô chia sẻ: "Trước đây, khi mà toà án báo với tôi là vấn đề bên phía cô kia gửi tới 5 đơn yêu cầu nhập vụ kiện của cô với vụ kiện của Thuỳ Trang thành một lần, tôi cũng bất ngờ lắm. Thật sự từ lúc bắt đầu cô đó kiện tôi tại toà Gò Vấp, tôi chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ toà án".

Ngoài ra, Đặng Thuỳ Trang còn lên tiếng về việc không cung cấp địa chỉ chính xác khiến toà án khó xác minh. "Xin lỗi nhé ngay từ đầu tôi đã nói rồi, nhà tôi có ở rất nhiều nơi. Chẳng lẽ giờ tôi cầm hết sổ đỏ đưa cho mọi người xem. Tại sao tôi phải đưa địa chỉ cho mọi người biết. Tôi đâu phải tội phạm", Đặng Thuỳ Trang cho hay.

Đặng Thuỳ Trang tiết lộ lý do vắng mặt tại phiên tòa xét xử tranh chấp với hoa hậu Thùy Tiên, không quên khẳng định 'chắc nịch' một điều - Ảnh 1
Đặng Thuỳ Trang nói lý do vắng mặt tại phiên tòa xét xử liên quan tới Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, TAND quận Gò Vấp (TP HCM) mở phiên xét xử vụ án dân sự giữa bà Đặng Thuỳ Trang (ngụ TP Cần Thơ) và bà Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hoà bình thế giới năm 2021; ngụ quận 4, TP HCM). Tại tòa, hai bà Thùy Tiên và Thuỳ Trang đều vắng mặt và ủy quyền cho người đại diện tham dự phiên xử.

Trước đó, ngày 3/11/2022, TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

 

Trong đơn, bà Trang yêu cầu hoa hậu Thùy Tiên phải trả số tiền hơn 1 tỉ đồng và công khai xin lỗi người khởi kiện.

Đến ngày 4/11/2022, TAND quận Gò Vấp tiếp tục thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn Đặng Thùy Trang. Theo đơn này, hoa hậu Thùy Tiên kiện bà Trang đòi bồi thường 387,6 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ những bài viết, hình ảnh, thông tin sai sự thật về cô. Đến ngày 14/4, Chánh án TAND quận Gò Vấp ra quyết định nhập vụ kiện của bà Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vào vụ kiện của bà Đặng Thuỳ Trang.

Đặng Thuỳ Trang tiết lộ lý do vắng mặt tại phiên tòa xét xử tranh chấp với hoa hậu Thùy Tiên, không quên khẳng định 'chắc nịch' một điều - Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên trong một lần chia sẻ thông tin về vụ kiện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Mở đầu phiên xử, chủ toạ phiên toà đã công bố quyết định nhập 2 vụ án. Song, phía đại diện uỷ quyền của hoa hậu Thùy Tiên và bà Thùy Trang đều không đồng ý nhập các vụ án với nhau.

Với lý do này, người đại diện theo ủy quyền của bà Thùy Trang yêu cầu hoãn phiên xét xử. Người này còn dẫn nhiều tình tiết cho là chưa đúng trình tự thủ tục tố tụng, thẩm quyền xét xử như thời điểm bà Thùy Tiên khởi kiện đã đi khỏi Gò Vấp, hai bên chưa tiến hành hòa giải đã đưa vụ án ra xét xử…

 

Phía đại diện của hoa hậu Thùy Tiên cho rằng bà Tiên là người đã khởi kiện vụ án trước nhưng TAND quận Gò Vấp lại thụ lý sau đơn kiện của bà Trang. Từ đó, người này để nghị toà án tách 2 vụ để xét xử độc lập.

Trả lời đại diện hoa hậu Thùy Tiên, chủ toạ phiên toà lý giải nguyên nhân vụ án được thụ lý từ tháng 11-2022 nhưng kéo dài nửa năm mới đưa ra xét xử vì phía bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên không chấp hành lệnh triệu tập của tòa, tòa mời nhiều lần nhưng không đến. Từ đó, tòa án không thể tiến hành các thủ tục đối chất, lấy lời khai theo đúng quy định để tiến hành hòa giải trước khi đưa ra xét xử.

 

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tạm ngưng phiên toà. Tòa án yêu cầu các bên phải có văn bản về việc không đồng ý nhập 2 vụ án lại với nhau để toà án xem xét.

Sau phiên tòa xét xử tranh chấp với hoa hậu Thùy Tiên, Đặng Thùy Trang bức xúc: 'Tôi cảm giác ai đó mua bình luận để tấn công tôi trên MXH'

Sau phiên tòa xét xử tranh chấp với hoa hậu Thùy Tiên, Đặng Thùy Trang bức xúc: 'Tôi cảm giác ai đó mua bình luận để tấn công tôi trên MXH'

Bà Đặng Thùy Trang chia sẻ việc tấn công trên mạng xã hội đã diễn ra một thời gian dài và cô đã có động thái gửi đơn cầu cứu lên các cấp chính quyền vào tháng 10/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Thùy Tiên bà Đặng Thùy Trang sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi