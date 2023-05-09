Cô chia sẻ: "Trước đây, khi mà toà án báo với tôi là vấn đề bên phía cô kia gửi tới 5 đơn yêu cầu nhập vụ kiện của cô với vụ kiện của Thuỳ Trang thành một lần, tôi cũng bất ngờ lắm. Thật sự từ lúc bắt đầu cô đó kiện tôi tại toà Gò Vấp, tôi chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ toà án".

Vào tối ngày 8/5, trong buổi livestream trên trang cá nhân, Đặng Thuỳ Trang đã tiết lộ lý do vắng mặt ở phiên sơ thẩm tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp là bận việc riêng và mọi việc đã được ủy quyền cho luật sư.

Trước đó, TAND quận Gò Vấp (TP HCM) mở phiên xét xử vụ án dân sự giữa bà Đặng Thuỳ Trang (ngụ TP Cần Thơ) và bà Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hoà bình thế giới năm 2021; ngụ quận 4, TP HCM). Tại tòa, hai bà Thùy Tiên và Thuỳ Trang đều vắng mặt và ủy quyền cho người đại diện tham dự phiên xử.

Ngoài ra, Đặng Thuỳ Trang còn lên tiếng về việc không cung cấp địa chỉ chính xác khiến toà án khó xác minh. "Xin lỗi nhé ngay từ đầu tôi đã nói rồi, nhà tôi có ở rất nhiều nơi. Chẳng lẽ giờ tôi cầm hết sổ đỏ đưa cho mọi người xem. Tại sao tôi phải đưa địa chỉ cho mọi người biết. Tôi đâu phải tội phạm", Đặng Thuỳ Trang cho hay.

Trước đó, ngày 3/11/2022, TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Trong đơn, bà Trang yêu cầu hoa hậu Thùy Tiên phải trả số tiền hơn 1 tỉ đồng và công khai xin lỗi người khởi kiện.

Đến ngày 4/11/2022, TAND quận Gò Vấp tiếp tục thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn Đặng Thùy Trang. Theo đơn này, hoa hậu Thùy Tiên kiện bà Trang đòi bồi thường 387,6 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ những bài viết, hình ảnh, thông tin sai sự thật về cô. Đến ngày 14/4, Chánh án TAND quận Gò Vấp ra quyết định nhập vụ kiện của bà Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vào vụ kiện của bà Đặng Thuỳ Trang.

Hoa hậu Thùy Tiên trong một lần chia sẻ thông tin về vụ kiện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Mở đầu phiên xử, chủ toạ phiên toà đã công bố quyết định nhập 2 vụ án. Song, phía đại diện uỷ quyền của hoa hậu Thùy Tiên và bà Thùy Trang đều không đồng ý nhập các vụ án với nhau.

Với lý do này, người đại diện theo ủy quyền của bà Thùy Trang yêu cầu hoãn phiên xét xử. Người này còn dẫn nhiều tình tiết cho là chưa đúng trình tự thủ tục tố tụng, thẩm quyền xét xử như thời điểm bà Thùy Tiên khởi kiện đã đi khỏi Gò Vấp, hai bên chưa tiến hành hòa giải đã đưa vụ án ra xét xử…

Phía đại diện của hoa hậu Thùy Tiên cho rằng bà Tiên là người đã khởi kiện vụ án trước nhưng TAND quận Gò Vấp lại thụ lý sau đơn kiện của bà Trang. Từ đó, người này để nghị toà án tách 2 vụ để xét xử độc lập.

Trả lời đại diện hoa hậu Thùy Tiên, chủ toạ phiên toà lý giải nguyên nhân vụ án được thụ lý từ tháng 11-2022 nhưng kéo dài nửa năm mới đưa ra xét xử vì phía bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên không chấp hành lệnh triệu tập của tòa, tòa mời nhiều lần nhưng không đến. Từ đó, tòa án không thể tiến hành các thủ tục đối chất, lấy lời khai theo đúng quy định để tiến hành hòa giải trước khi đưa ra xét xử.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tạm ngưng phiên toà. Tòa án yêu cầu các bên phải có văn bản về việc không đồng ý nhập 2 vụ án lại với nhau để toà án xem xét.