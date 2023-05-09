Nhiệm kỳ hoa hậu sắp kết thúc, Đoàn Thiên Ân xúc động trước tin nhắn động viên từ người hâm mộ

Hoa hậu Thiên Ân cảm động trước tình cảm đặc biệt của khán giả dành cho cô trong suốt hành trình vừa qua.

Vượt qua các thí sinh trong đêm chung kết, Đoàn Thiên Ân được xướng danh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Sau khi đăng quang, cuộc sống của Thiên Ân được nhiều người biết đến. Ngoài vẻ đẹp của một hoa hậu, Thiên Ân được khán giả yêu quý bởi tính cách thân thiện và vui vẻ. Kể từ sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, cuộc sống của Thiên Ân được nhiều người biết đến. Mới đây, trên trang cá nhân Thiên Ân đăng tải bức thư đầy xúc động của một khán giả gửi cô. Người này viết: "Ân ơi, em biết dạo gần đây có nhiều điều tiêu cực xảy ra xung quanh nhưng mà đừng bỏ cuộc nha chị. Em từng đọc một câu đại loại là nếu tâm mình là cốc nước thì một nắm muối có thể làm mình mặn. Nếu tâm mình là đại dương thì nắm muối ấy sẽ được hòa tan cuốn đi vào dòng nước nên chị đừng để tâm đến những lời tiêu cực quá.

Có ba chị em: em, FC và những người yêu mến sẽ luôn làm hậu phương vững chắc cho chị. Mình sẽ chẳng chiều lòng hết tất cả những người ác ý luôn xấu trong tiêu cực chỉ biết dìm những hình ảnh xấu nhất của mình để hả dạ. Mình chỉ cần làm tốt việc của mình phải làm, việc cho mình là đúng đắn. Em mong bé sẽ mãi luôn tươi cười, sẽ luôn mang trên mình năng lượng tích cực. Em thích bé chia sẻ cách nhìn vào đó em nhìn nhận ra được bản thân mình cần gì,....". Bức thư đầy xúc động của một khán giả gửi cho Thiên Ân. Thiên Ân cảm động trước tình cảm mà khán giả dành cho cô trong suốt hành trình vừa qua. Ngay lập tức, Thiên Ân đã có dòng phản hồi, nhắn nhủ: "Tình cảm của các bạn là điều khiến Ân mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục. Câu nói: Thấu hiểu sâu sắc nhất không phải là người hiểu những gì bạn nói mà mà hiểu được những điều không thể diễn đạt là dành cho các bạn mỗi khi nhìn thấy được những gì Ân trải qua dù Ân chưa từng nói. Ân cảm thấy vui vì các bạn luôn quan tâm Ân và theo dõi Ân nhiều như vậy. Và chính những điều đó đã khiến mình càng có thêm năng lượng để tiếp bước và thay đổi nhiều hơn. Cảm ơn vì đã luôn đi cùng Ân, động viên Ân, yêu thương Ân và Ân cũng yêu cả nhà".

Thiên Ân cảm động trước tình cảm mà khán giả dành cho cô trong suốt hành trình vừa qua. Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, sinh ra tại Long An. Người đẹp sinh trưởng trong một gia đình khó khăn, mồ côi mẹ. Cô từng bán hàng online, làm thêm tại một cửa hàng mắt kính,.. để trang trải cuộc sống và lo cho việc học. Thiên Ân được biết đến rộng rãi khi đăng quang Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngay sau đó, cô đại diện Việt Nam thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 tại Indonesia. Thiên Ân lọt top 20 chung cuộc Miss Grand International 2022 Trong đêm chung kết 25/10, mỹ nhân Long An lọt top 20 chung cuộc. Sau cuộc thi, Thiên Ân vô tình vướng phải một số ồn ào, liên quan tới ông Chủ tịch Miss Grand International. Cô được đông đảo khán giả Việt bảo vệ trước những lời nhận xét ngoại hình bị cho là khiếm nhã.

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