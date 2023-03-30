Thiên Ân nghẹn ngào khi nhắc về người mẹ quá cố, mong muốn một điều nhỏ nhoi mà ai nấy cũng xót xa!

Hậu trường 30/03/2023 10:10

Mỗi lần nhắc về người mẹ quá cố, Đoàn Thiên Ân không kìm được cảm xúc nhớ mẹ.

Sau khi đăng quang hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2023, Thiên Ân ngày càng được yêu mến bởi tính cách gần gũi, vui vẻ. Dù thiếu vắng tình thương và chăm sóc của mẹ từ sớm nhưng nàng hậu vẫn luôn nỗ lực để có được thành công như hôm nay. 

Mới đây, trên Instagram trong phần tương tác với khán giả, khi được một fan nhắc về mẹ: "Nói về mẹ đi chị". Thiên Ân đã nghẹn ngào như muốn vỡ òa khi nhắc lại những kỉ niệm đã qua với người mẹ quá cố.

Thiên Ân nghẹn ngào khi nhắc về người mẹ quá cố, mong muốn một điều nhỏ nhoi mà ai nấy cũng xót xa! - Ảnh 1
Thiên Ân đã nghẹn ngào như muốn vỡ òa khi nhắc lại những kỉ niệm đã qua với người mẹ quá cố - Ảnh: Chụp màn hình

Nàng hậu rưng rưng viết: "17 năm của chị, mỗi ngày đều là kỉ niệm của chị và mẹ. Hồi đó mẹ hay la chị lắm nhưng giờ chị muốn nghe la mỗi ngày cũng không được nữa rồi". Câu nói của Thiên Ân khiến ai nấy cũng cay cay khóe mắt. Trước đó, người đẹp từng chia sẻ rằng điều bản thân tiếc nuối nhất là khi thấy được sự trưởng thành của bản thân thì mẹ đã không còn. 

Thiên Ân nghẹn ngào khi nhắc về người mẹ quá cố, mong muốn một điều nhỏ nhoi mà ai nấy cũng xót xa! - Ảnh 2
Điều mà Thiên Ân tiếc nuối nhất khi thấy được sự trưởng thành của bản thân thì mẹ đã không còn - Ảnh: Internet

Được biết, mẹ Thiên Ân phát hiện mắc ung thư năm cô học lớp 8. Bệnh tình trở nặng, bà vẫn cố gắng lo cho cô đi học. Đến khi sức khỏe ngày càng yếu đi, bà mới nhập viện. Cô vừa đi học, chăm mẹ ở bệnh viện, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Năm Thiên Ân học lớp 11, mẹ cô qua đời sau ba năm chống chọi ung thư. Đây chính là nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời cô.

Thiên Ân nghẹn ngào khi nhắc về người mẹ quá cố, mong muốn một điều nhỏ nhoi mà ai nấy cũng xót xa! - Ảnh 3
May mắn trên mọi chặng đường, ba là người luôn đồng hành cùng Thiên Ân - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang hoa hậu, Thiên Ân cũng từng chia sẻ: "Mỗi tháng tôi sẽ lên mộ mẹ 1 lần. Lúc tôi quyết định đi thi Miss Grand Vietnam, tôi cũng nói với mẹ: Mẹ ơi con đăng ký thi Miss Grand Vietnam, đây là lần thứ 2 con thi không có mẹ, hy vọng rằng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con và động viên cho con dù con không được nhìn thấy mẹ".

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