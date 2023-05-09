Nghệ sĩ Ngân Quỳnh bất ngờ chia sẻ: 'Tôi từng ganh tỵ với chị gái Thanh Hằng'

Hậu trường 09/05/2023 11:52

Chia sẻ mới đây của nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã khiến nhiều khán giả đặc biệt quan tâm.

Ở độ tuổi U60, nghệ sĩ Ngân Quỳnh vẫn đam mê diễn xuất, đóng phim. Ngân Quỳnh sẵn sàng thử sức ở vai diễn mới lạ, gần đây được khán giả khen khi đóng bà mẹ thủ đoạn trong các phim truyền hình Vạn dặm nhân sinh, Chị em khác mẹ. Có thể thấy, dù ở độ tuổi U60, nữ diễn viên vẫn được khán giả khen ngợi về sự trẻ trung.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh bất ngờ chia sẻ: 'Tôi từng ganh tỵ với chị gái Thanh Hằng' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh đam mê diễn xuất, đóng phim ở độ tuổi U60.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, cô cảm thấy may mắn bởi sức khỏe còn tốt để theo đuổi công việc, được chồng và con trai luôn ủng hộ. Lúc kinh tế còn khó khăn, Ngân Quỳnh cân đo nhiều thứ trước khoản cát-xê nhận được. Hiện, nghệ sĩ không quá áp lực cơm áo gạo tiền, nên sẵn sàng đầu tư để có vai hay.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh bất ngờ chia sẻ: 'Tôi từng ganh tỵ với chị gái Thanh Hằng' - Ảnh 2
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh được chồng và con trai luôn ủng hộ trong công việc

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương, song Ngân Quỳnh không nối nghiệp, chọn hướng đóng phim. Diễn viên thừa nhận quyết định khiến tên tuổi có phần thua kém chị hai Thanh Hằng, em gái Thanh Ngân. Tuy nhiên, Ngân Quỳnh nhìn nhận thành công của người thân đến từ sự nỗ lực, nhiệt huyết với nghề, là tấm gương để chị học hỏi.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh bất ngờ chia sẻ: 'Tôi từng ganh tỵ với chị gái Thanh Hằng' - Ảnh 3
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh bất ngờ chia sẻ: 'Tôi từng ganh tỵ với chị gái Thanh Hằng' - Ảnh 4
4 chị em nhà nghệ sĩ Ngân Quỳnh đều tham gia nghệ thuật.

Ngân Quỳnh tên thật là Hồ Hồng Hạnh, sinh năm 1966, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại TP.HCM. Diễn viên là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Hoài Châu, Kim Hoa, có ba chị gái nổi tiếng là Thanh Hằng, Thanh Ngọc, Thanh Ngân.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh bất ngờ chia sẻ: 'Tôi từng ganh tỵ với chị gái Thanh Hằng' - Ảnh 5
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh.

Năm 18 tuổi, Ngân Quỳnh theo đoàn cải lương Tiền Giang hoạt động với nghệ danh Kim Hồng Hạnh, cùng Vương Cảnh tạo thành cặp sao được khán giả chào đón. Năm 1997, diễn viên nhận giải ba cuộc thi Tiếng hát phát thanh truyền hình toàn quốc tại Hà Nội. Vào thập niên 1990, Ngân Quỳnh chuyển sang nghiệp diễn, liên tục tham gia các phim truyền hình, điện ảnh.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh bất ngờ chia sẻ: 'Tôi từng ganh tỵ với chị gái Thanh Hằng' - Ảnh 6
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh có cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm cùng ông xã Nguyễn Chung.

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên “Về nhà đi con” còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm cùng ông xã Nguyễn Chung. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh hạnh phúc và tự hào khi luôn có ông xã động viên và đồng hành. Lui về làm hậu phương, chăm lo gia đình để vợ yên tâm sống trọn với những vai diễn, nhiều năm qua chính ông xã là điểm tựa vững chắc cho nữ nghệ sĩ sau bao thăng trầm của cuộc đời.

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