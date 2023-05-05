Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của 'mẹ chồng quốc dân' Ngân Quỳnh ở tuổi U60

Với truyền thống gia đình làm nghệ thuật, nghệ sĩ Ngân Quỳnh bước lên sân khấu cải lương và nhanh chóng được yêu mến. Ngân Quỳnh từng là cô đào trẻ của đoàn cải lương Tiền Giang với nghệ danh Kim Hồng Hạnh từ năm 16, 17 tuổi. Vì không muốn Ngân Quỳnh rời đoàn đoàn cải lương Tiền Giang nên quản lý đã thông báo với bầu show của những đoàn cải lương khác, không được mời Kim Hồng Hạnh hát. Đó cũng chính là lý do, chị đổi sang nghệ danh Ngân Quỳnh.

Cuộc sống nay đây mai đó của đời nghệ sĩ cải lương khiến con của Ngân Quỳnh thường xuyên bị bệnh. Thậm chí đã có lúc phải cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh. Vì quá thương con nên Ngân Quỳnh quyết định từ bỏ cả niềm đam mê của mình là sân khấu và đi hát cho các phòng trà ca nhạc ở Huế.

Để chuyển từ cải lương sang tân nhạc, Ngân Quỳnh đã đi học nhạc lý tại Nhạc viện Huế. Không phải ai cũng biết, Ngân Quỳnh từng đoạt giải ba Tiếng hát phát thanh truyền hình toàn quốc. Vậy nhưng cuộc sống ấy chỉ đủ cho chị lo 3 bữa cơm qua ngày. Vậy là, Ngân Quỳnh quyết định quay lại Sài Gòn – nơi có môi trường nghệ thuật hoạt động vô cùng sôi động.

Nhờ sự giúp đỡ của chị gái – ngôi sao cải lương Thanh Hằng, Ngân Quỳnh bắt đầu đi hát ở các show tạp kỹ. Với giọng hát hay, chị nhanh chóng chiếm được tình cảm, sự yêu mến của khán giả và rất đắt show. Có những ngày, chị chạy 8, 9 show từ sân khấu ngoài trời tới phòng trà ca nhạc, tạp kỹ. Nhờ vậy, chị có đầy đủ kinh tế để lo cho gia đình.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh được khán giả yêu mến gọi là "mẹ chồng quốc dân" - Ảnh: FBNV

Một lần, cố nghệ sĩ Thanh Phương mời chị tham gia vào bộ phim tốt nghiệp, những tưởng chỉ làm cho vui ai ngờ sau đó, Ngân Quỳnh được hàng loạt các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng", trong đó phải kể tới Phước Sang, đạo diễn Huỳnh Thanh Diệu và nhiều hãng phim khác.

Sau game show Gương mặt thân quen, Ngân Quỳnh trở thành gương mặt được cả nước biết tới và vô cùng yêu thích, dù chị không vào được tới vòng chung kết. Ngân Quỳnh được mời đóng phim liên tục, lịch quay dày đặc tới mức chị phải quyết định từ bỏ sân khấu ca nhạc để tập trung cho phim ảnh. Ngân Quỳnh gây ấn tượng mạnh qua hàng loạt phim truyền hình, trong đó Về nhà đi con, Gạo nếp gạo tẻ là hai phim đã nâng danh tiếng của chị lên một đẳng cấp mới. Chị được khán giả đặt cho biệt danh "mẹ chồng quốc dân".

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên Về nhà đi con còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn cùng ông xã - Ảnh: FBNV

Hạnh phúc viên mãn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh ở tuổi U60 - Ảnh: FBNV

Hơn 30 năm kết hôn, nghệ sĩ Ngân Quỳnh hạnh phúc và tự hào khi luôn có ông xã động viên và đồng hành. Lui về làm hậu phương, chăm lo gia đình để vợ yên tâm sống trọn với những vai diễn, nhiều năm qua chính ông xã là điểm tựa vững chắc cho nữ nghệ sĩ sau bao thăng trầm của cuộc đời.

Con trai duy nhất của vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh hiện tại đang sống và làm việc ở Australia. Nữ nghệ sĩ rất tự hào về con và đang trông chờ một cô con dâu.

Ở tuổi U60, nghệ sĩ Ngân Quỳnh hài lòng với những gì mình có. Không chỉ nuôi con trưởng thành, ăn học tới nơi tới chốn, chị còn mua được nhà và đón mẹ ruột về chăm sóc, cũng như có một người chồng yêu thương mình hết mực.