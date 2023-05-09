Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Sự nghiệp gian truân vì có con sớm nhưng U60 viên mãn, xúc động khi nhắc đến quý tử độc nhất

Hậu trường 09/05/2023 08:49

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên “Về nhà đi con” còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm cùng ông xã Nguyễn Chung.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh không còn quá xa lạ với khán giả mê phim Việt. Tuy xuất thân từ nghệ thuật cải lương nhưng Ngân Quỳnh lại nổi tiếng qua các vai diễn trên nhiều bộ phim như Đam mê, Lối sống sai lầm, Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con,

Tại một chương trình trên sóng truyền hình, Ngân Quỳnh có dịp kể lại câu chuyện của mình về nghề và cuộc sống đời tư. Theo tiết lộ của nữ nghệ sĩ về thuở hàn vi, nghệ sĩ Ngân Quỳnh cho biết từ năm 16 tuổi, cô đã đi theo đoàn cải lương Tiền Giang với nghệ danh Kim Hồng Hạnh. Với mong muốn phát triển sự nghiệp, nữ nghệ sĩ từng luân chuyển qua nhiều đoàn cải lương khác nhau, từ đây cô bị “phong sát” đến việc đổi nghệ danh từ Kim Hồng Hạnh thành Ngân Quỳnh.

Sau đó, trong thời gian hát ở đoàn cải lương Trung Hiếu, chị được mời hát tăng cường cho đoàn cải lương Sông Hương. Tại đây, chị gặp và nên duyên với anh Văn Chung - đài trưởng của đoàn. Hai người kết hôn và nhanh chóng có con.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Sự nghiệp gian truân vì có con sớm nhưng U60 viên mãn, xúc động khi nhắc đến quý tử độc nhất - Ảnh 1
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh không còn quá xa lạ với khán giả mê phim Việt

Cuộc sống nay đây mai đó của đời nghệ sĩ cải lương khiến con của Ngân Quỳnh thường xuyên bị bệnh. Thậm chí đã có lúc phải cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh. Vì quá thương con nên Ngân Quỳnh quyết định từ bỏ cả niềm đam mê của mình là sân khấu và đi hát cho các phòng trà ca nhạc ở Huế. Vậy nhưng cuộc sống ấy chỉ đủ cho chị lo 3 bữa cơm qua ngày.

Vậy là, Ngân Quỳnh lại lần nữa quyết định quay lại Sài Gòn – nơi có môi trường nghệ thuật hoạt động vô cùng sôi động. Nhờ sự giúp đỡ của chị gái – ngôi sao cải lương Thanh Hằng, Ngân Quỳnh bắt đầu đi hát ở các show tạp kỹ. Với giọng hát hay, chị nhanh chóng chiếm được tình cảm, sự yêu mến của khán giả và rất đắt show. 

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Sự nghiệp gian truân vì có con sớm nhưng U60 viên mãn, xúc động khi nhắc đến quý tử độc nhất - Ảnh 2
Ở ngưỡng U60, nghệ sĩ Ngân Quỳnh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại

Có những ngày, chị chạy 8, 9 show từ sân khấu ngoài trời tới phòng trà ca nhạc, tạp kỹ. Nhờ vậy, chị có đầy đủ kinh tế để lo cho gia đình. Đối với Ngân Quỳnh, nhiêu đó đã viên mãn lắm rồi, chị chưa từng dám mơ mình sẽ nổi tiếng. Nhìn chị gái Thanh Hằng và em gái Thanh Ngân, tất cả những gì Ngân Quỳnh muốn chỉ là nỗ lực hết sức để xứng đáng với danh tiếng của gia tộc nhà mình. Thế nên Ngân Quỳnh cứ miệt mài cống hiến.

Thời gian qua đi kéo theo những thăng trầm khiến nghệ sĩ Ngân Quỳnh không theo nghiệp cầm ca, cô bắt đầu bén duyên diễn xuất. Từ thập niên 90, cô chuyển sang nghề diễn viên và liên tục tham gia các bộ phim truyền hình, điện ảnh. 

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Sự nghiệp gian truân vì có con sớm nhưng U60 viên mãn, xúc động khi nhắc đến quý tử độc nhất - Ảnh 3
Nữ nghệ sĩ xúc động khi nhắc đến quý tử

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên “Về nhà đi con” còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm cùng ông xã Nguyễn Chung.

Hơn 30 năm kết hôn, nghệ sĩ Ngân Quỳnh hạnh phúc và tự hào khi luôn có ông xã động viên và đồng hành. Lui về làm hậu phương, chăm lo gia đình để vợ yên tâm sống trọn với những vai diễn, nhiều năm qua chính ông xã là điểm tựa vững chắc cho nữ nghệ sĩ sau bao thăng trầm của cuộc đời.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Sự nghiệp gian truân vì có con sớm nhưng U60 viên mãn, xúc động khi nhắc đến quý tử độc nhất - Ảnh 4
Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên “Về nhà đi con” còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm cùng ông xã Nguyễn Chung

“Đối với Ngân Quỳnh, ông xã chính là người chủ nhà, là người làm chủ của gia đình. Thực sự Ngân Quỳnh rất bồng bột, bốc đồng, ông xã là người cầm cương và hi sinh cho tôi. Tính tôi hay than phiền ông xã, nhưng nhiều người nói rằng: “Không có ông xã của Ngân Quỳnh thì sẽ không có được tôi như bây giờ” - nghệ sĩ Ngân Quỳnh chia sẻ.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Sự nghiệp gian truân vì có con sớm nhưng U60 viên mãn, xúc động khi nhắc đến quý tử độc nhất - Ảnh 5
Con trai duy nhất của vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh hiện tại đang sống và làm việc ở Australia

Con trai duy nhất của vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh hiện tại đang sống và làm việc ở Australia. Nữ nghệ sĩ rất tự hào về con và đang trông chờ một cô con dâu. Ở ngưỡng U60, nghệ sĩ Ngân Quỳnh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau bao năm bôn ba cống hiến cho nghệ thuật, giờ đây nữ nghệ sĩ đã thực hiện được ước nguyện nuôi con trai ăn học trưởng thành, đặc biệt hơn nữ nghệ sĩ đã có thể mua nhà và đón mẹ ruột về chăm sóc.

 

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Nghệ sĩ Ngân Quỳnh tiết lộ nhiều góc khuất đời tư, đồng thời trải lòng về những năm tháng khó quên trên con đường nghệ thuật.

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