Ngân Quỳnh kể về 'khoảng thời gian đen tối' của cuộc đời, tâm sự: 'Từ khi lấy ông xã, tôi dần tắt nụ cười'

Hậu trường 26/07/2022 15:25

Mới đây, khi tham gia một chương trình, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã có những trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề cũng như nhiều "góc khuất" ít người biết về bản thân mình.

Tham gia chương trình "Gõ cửa trái tim" tập 14, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã có những trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề cũng như nhiều "góc khuất" ít người biết về bản thân mình. 

Được biết, Ngân Quỳnh thực chất xuất thân từ sân sân khấu cải lương, sau đó chuyển qua ca hát rồi cuối cùng mới ổn định với việc diễn xuất. 

Ngân Quỳnh kể về 'khoảng thời gian đen tối' của cuộc đời, tâm sự: 'Từ khi lấy ông xã, tôi dần tắt nụ cười' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

"Gần 20 năm, tôi cố gắng gượng cười vì sự nghiệp tôi không như ý mình. Tôi làm được rất nhiều tiền nhưng sự nghiệp không có, không được đánh giá cao, không được khán giả công nhận. Đó là điều mình buồn nhất" - nữ nghệ sĩ tâm sự.

Bên cạnh đó, việc liên tục bị so sánh với những người chị em nổi tiếng như Thanh Hằng, Thanh Ngân càng khiến nữ nghệ sĩ thêm áp lực. Cô cho hay cảm thấy chạnh lòng vì bị "lãng quên" khi xuất hiện cùng gia đình nổi tiếng nơi đông người. Tuy nhiên, Ngân Quỳnh nhấn mạnh các chị em đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được thành công và luôn lấy đó làm động lực để phát triển bản thân chứ không hề đố kỵ.

 

"Tôi có chạnh lòng nhưng số ai nấy hưởng thôi. Ví dụ chị Hai (Thanh Hằng), Thanh Ngân không phải tự nhiên mà nổi tiếng đâu. Họ nỗ lực kinh khủng lắm, còn tôi không nỗ lực bằng. Dù có khiếu, có khả năng nhưng tôi để cái thời của mình vượt qua mà không nắm bắt được. Đó là do bản thân tôi, không trách ai được" - Ngân Quỳnh chia sẻ.

Ngân Quỳnh kể về 'khoảng thời gian đen tối' của cuộc đời, tâm sự: 'Từ khi lấy ông xã, tôi dần tắt nụ cười' - Ảnh 2

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ còn tiết lộ về "khoảng thời gian đen tối" nhất của mình khi vừa phải chật vật kiếm sống vừa vun vén cho gia đình riêng. 

"Từ khi lấy chồng, tôi dần tắt nụ cười. Vài năm sau sinh, tôi không còn cười được vì phải lo cho gia đình. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất của tôi. Ngày xưa, tôi lấy chồng ở miền Trung và theo một đoàn cải lương ngoài đó kiếm sống. Sau đó, đoàn tan rã vì khán giả không còn mặn mà với cải lương. Lúc đó, tôi vừa chăm con vừa đi hát kiếm tiền ở các tụ điểm ngoài Huế. Nhưng làm ăn rất khó khăn, chỉ đủ lo cho gia đình. Mẹ con tôi sống trong một căn nhà ẩm thấp, mưa dột. Tôi buồn và lo cho tương lai"- Ngân Quỳnh tâm sự.

Ngân Quỳnh kể về 'khoảng thời gian đen tối' của cuộc đời, tâm sự: 'Từ khi lấy ông xã, tôi dần tắt nụ cười' - Ảnh 3
Ngân Quỳnh và ông xã - Ảnh: Internet

May mắn đến với nữ nghệ sĩ khi tham gia chương trình "Gương mặt thân quen 2014" khi cô được liên tục thử thách và hoàn thiện bản thân. Qua chương trình, Ngân Quỳnh được khán giả biết đến và yêu quý nhiều hơn. 

Chia sẻ về nghiệp diễn, cô cho biết đã từng kinh ngạc vì đồng lương diễn viên khá ít ỏi bởi trước đó cô kiếm được rất nhiều tiền từ công việc ca hát. Tuy nhiên, vì lòng đam mê với nghề, Ngân Quỳnh vẫn quyết tâm theo đuổi cho đến hiện tại. Ngoài ra, cô cũng cân đối thu nhập bằng việc livestream hoặc quay các talkshow, quảng cáo.

"Là nghệ sĩ thì phải có đạo đức. Có thể ở thời điểm nào đó, mình bị thiệt thòi nhưng lúc nào đó mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Đạo đức giống như hạt giống, gieo hạt nào thì nhận quả đó. Đừng bao giờ bảo thủ, nghĩ rằng với thâm niên trong nghề thì mọi thứ phải mặc định theo ý mình. Mình phải “bắt trend” thời trang theo đúng lứa tuổi, cách trang điểm và cả cách diễn. Tôi xem tất cả phim trên thế giới để học hỏi và cải thiện bản thân mỗi ngày. Học chứ không phải bắt chước" - Ngân Quỳnh tâm sự thêm.

 

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"Suốt thời gian dài gắn bó, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn thuận buồm xuôi gió vì ai cũng biết nhường nhịn, đặt mình vào đối phương để thấu hiểu", nghệ sĩ Ngân Quỳnh nói.

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