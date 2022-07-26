Mới đây, NSƯT Vũ Linh đến dự lễ giỗ của cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai. Đáng chú ý, dân tình lại vô cùng xót xa vì ngoại hình hiện tại của nam nghệ sĩ.

Mới đây, NSƯT Vũ Linh đã đến dự lễ giỗ của cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai. Ông hội ngộ cùng với cô đào từng đóng cặp và cũng là người em thân thiết của mình là NSƯT Thoại Mỹ. Đáng chú ý là trong lần xuất hiện này, "Ông hoàng cải lương" khiến ai nấy phát hoảng vì ngoại hình ở thì hiện tại. Ông già nua hơn trước rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, tay chân gầy ốm trơ xương... Có vẻ như nam nghệ sĩ sụt kí rất nhiều và vừa trải qua thời gian bạo bệnh mệt mỏi.

Ngoại hình gầy gò và già nua của nam nghệ sĩ khiến ai cũng xót xa - Ảnh: Cắt từ clip Dù thế, tinh thần của ông vẫn còn minh mẫn. Ông vui vẻ tươi cười chào những người thân quen. NSƯT Thoại Mỹ liên tục vuốt mặt người anh đáng kính và dặn dò phải ăn uống giữ gìn sức khỏe. Sau khi tái xuất sau một thời gian trải qua bạo bệnh, tất cả các khán giả đã bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của NSƯT Vũ Linh. Ai nấy đều khẳng định ông từng là thanh xuân của họ với lời ca tiếng hát và khả năng diễn xuất vũ đạo độc nhất vô nhị. Nhiều lời động viên và chúc sức khỏe được gửi đến cho nam nghệ sĩ tài danh.

Vũ Linh thời điểm bị bệnh phải nghỉ hát nhiều năm, được con nuôi Bình Tinh chăm sóc - Ảnh: FBNV Vũ Linh được xem là "ông hoàng cải lương Hồ quảng", trong suốt sự nghiệp nam nghệ sĩ đã cống hiến cho nền sân khấu cải lương nhiều vở tuồng huyền thoại - Ảnh: Internet NSƯT Vũ Linh được đánh giá là hội tụ đủ mọi yếu tố cần có để thành ngôi sao sáng giá như gương mặt đẹp kiểu một tài tử, vóc dáng cao nho nhã, đôi mắt biết nói và chấy giọng ngọt ngào, tình cảm trời cho. Trở thành “ông hoàng cải lương Hồ Quảng”, Vũ Linh xuất hiện ở sân khấu nào là sân khấu đó kín chỗ. Tủ kính trưng bày của các gian hàng băng đĩa ở hạng mục cải lương luôn tràn ngập hình ảnh anh. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, ông gần như hạn chế xuất hiện trước công chúng và cũng không còn đi diễn nhiều như trước vì bệnh tật khá nhiều. Ngoài bệnh đường ruột, ông còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo.

NSƯT Vũ Linh: Hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại sau 3 năm nghỉ hát vì bạo bệnh Sau khi trở về Việt Nam, Ngọc Huyền đã có dịp đến thăm NSƯT Vũ Linh. Đồng thời, cô cũng tiết lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ.

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