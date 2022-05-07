Sau khi trở về Việt Nam, Ngọc Huyền đã có dịp đến thăm NSƯT Vũ Linh. Đồng thời, cô cũng tiết lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ.

Sau khi trở về quê hương, Ngọc Huyền đã có dịp ghé thăm "đàn anh" là NSƯT Vũ Linh. Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ.

Nói về sức khỏe của người bạn diễn ăn ý một thời của mình, nữ nghệ sĩ chia sẻ với báo Thanh niên: "Khi tôi đến thăm, anh Vũ Linh đã khỏe rồi. Hiện tại, anh ấy muốn dưỡng sức cho thật khỏe trong vòng 2-3 tháng nữa mới đi diễn lại. Đến từ phương xa, tôi có mang vài món quà nhỏ nhưng anh ấy rất thích. Tôi mong anh ấy sớm phục hồi để trở lại sân khấu sớm hơn dự kiến".

Ngọc Huyền tiết lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại của NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet

Trước đó, nhiều khán giả bất ngờ và không khỏi lo lắng trước thông tin giọng ca "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài" mắc bệnh nhất là việc gia đình nam nghệ sĩ lại từ chối tiết lộ bệnh tình hiện tại của ông. Vào năm 2019, Vũ Linh đã phải ngừng đi diễn vì có nhiều bệnh như: đường ruột kéo dài lâu năm, vấn đề cột sống không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Nam nghệ sĩ từng phải từ chối nhiều lời mời trở lại vì sức khỏe.

NSƯT Vũ Linh người bạn diễn ăn ý một thời của Ngọc Huyền - Ảnh: Internet

Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã ổn định và cũng dần quay trở lại công việc bằng cách nhận những chương trình phù hợp.

Cụ thể, vào đầu năm 2022, nam nghệ sĩ hiếm hoi khi tham gia làm khách mời chương trình âm nhạc "Kiếp cầm ca" của NSND Hồng Nga và có những chia sẻ đầy xúc động sau ba năm không đi hát. Nam ca sĩ cho biết bản thân "tái xuất" bởi vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsut-vu-linh-he-lo-tinh-trang-suc-khoe-hien-tai-sau-3-nam-nghi-hat-vi-bao-benh-467000.html