Trong phần thử thách tại Hoa Hậu Hoàn Vũ 2022, Nam Anh đã tiết lộ câu chuyện gia đình của mình khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mới đây, Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 tiếp tục tung ra teaser về thử thách ở tập 4 tuần này, đó chính là "bàn tiệc thanh lịch". Đây thử thách mà người hâm mộ sắc đẹp vô cùng trông đợi vì sẽ được chứng kiến chuyện dàn mỹ nhân "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" để không nhận phải điểm trừ từ những vị giám khảo khó tính.

Trên bàn tiệc, góc khuất về cuộc sống của dàn thí sinh trong chương trình cũng dần được hé mở. Đáng chú ý nhất là câu chuyện về gia đình của Nam Anh đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xót xa.

Nam Anh khóc nghẹn tại Hoa Hậu Hoàn Vũ - Ảnh: Chụp màn hình

Mỹ nhân chia sẻ: "Lệ Nam nhớ đến mẹ của Lệ Nam. Mẹ của Lệ Nam có một vết sẹo rất to trên tay và vết sẹo đó là ba của Lệ Nam chém mẹ của Lệ Nam".

Nguyễn Thị Lệ Nam thường được gọi là Nam Anh. Cô nàng từng là quán quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, từng thi The Face 2018. Đồng thời, người đẹp còn được biết tới là chị gái sinh đôi của ca sĩ - diễn viên Nam Em.

Nam Anh còn được biết đến là chị gái sinh đôi của Nam Em - Ảnh: Internet

Trước đó, trong cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được tổ chức thường niên, người chiến thắng cuộc thi có tổng số lượng lượt yêu thích, bình luận, chia sẻ trên các kênh truyền thông của Miss Universe Vietnam do chính khán giả bình chọn. Với tổng số điểm bình chọn quy ra 360.180 điểm, Nguyễn Lệ Nam đã chiến thắng chung cuộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-anh-nghen-ngao-tiet-lo-goc-khuat-thuo-au-tho-gay-xot-xa-tung-chung-kien-bo-hanh-hung-me-nghiem-trong-466999.html