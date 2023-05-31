Trong phiên tòa xét xử ngày 31/5, Hoa hậu Thùy Tiên vắng mặt, trong khi bà Đặng Thùy Trang đến Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp để tham gia.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 31/5, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) mở phiên xét xử vụ án dân sự giữa bà Đặng Thùy Trang và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021). Theo ghi nhận của chúng tôi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 vắng mặt tại phiên xét xử này. Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (đại diện pháp lý của Nguyễn Thúc Thùy Tiên) đến tham dự phiên xét xử. Về phía bà Trang, ngoài luật sư Nguyễn Quốc Phú (đại diện pháp lý), bà Đặng Thùy Trang cũng có mặt tại phiên tòa để làm việc.

TAND quận Gò Vấp, TP.HCM mở phiên tòa xét xử tranh chấp giữa bà Đặng Thùy Trang và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên Tuy nhiên, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại phiên tòa hôm nay, thẩm phán Lê Minh Loan - chủ tọa phiên tòa - cho biết đến nay TAND quận Gò Vấp vẫn chưa có quyết định tách vụ án. Như vậy, vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên kiện bà Đặng Thùy Trang và vụ bà Trang kiện Thùy Tiên sẽ cùng được giải quyết trong phiên tòa này. Tuy nhiên, cho rằng sau khi nhập vụ án, tòa án chưa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc hoa hậu Thùy Tiên khởi kiện bà Trang, nhưng để vụ án được giải quyết nhanh chóng, tránh kéo dài, phía hoa hậu Thùy Tiên sẽ rút yêu cầu khởi kiện.

Hoa hậu Thùy Tiên rút đơn khởi kiện bà Đặng Thùy Trang Trước đó, theo đơn kiện, bà Trang cho rằng tháng 6/2017, Thùy Tiên vay của bà 1,5 tỉ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 trong thời hạn một năm. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ, Thùy Tiên không trả số tiền trên. Từ đó bà Trang khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc Thùy Tiên trả cho bà 1,5 tỉ đồng tiền nợ; bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng, tổng cộng là 2,4 tỉ đồng. Đồng thời, buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba báo. Cùng thời điểm này, hoa hậu Thùy Tiên cũng khởi kiện bà Trang ra TAND quận Gò Vấp. Theo đơn kiện, Thùy Tiên yêu cầu tòa án buộc bà Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của bà, đưa thông tin sai sự thật về bà trên các trang mạng xã hội. Buộc bà Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin, hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà, đính chính thông tin và xin lỗi bà. Đồng thời, hoa hậu Thùy Tiên cũng yêu cầu tòa buộc bà Trang bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho bà 387,6 triệu đồng.

Mở lại phiên tòa xét xử vụ kiện của hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang vào ngày mai (31/5) Trước đó, đầu tháng 4 phiên tòa đã được mở nhưng do cả đại diện của hoa hậu Thùy Tiên và đại diện của bà Đặng Thùy Trang đều đề nghị tách 2 vụ án ra xét xử độc lập.

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