Tại tòa, đại diện VKS nêu quan điểm cho rằng chưa có căn cứ để xác định hoa hậu Thùy Tiên đã xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà Thùy Trang. HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, có cơ sở để xác định lời khai của bà Trang là không thống nhất. Theo tòa, bà Trang cũng không có quyền thay ông Trọng để đòi số tiền được cho là do bà Thùy Tiên vay.

Mới đây, mạng xã hội đang "rần rần" về thông tin kết quả phiên tòa xét xử giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang . Cụ thể, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Thùy Trang về việc đòi bà Thùy Tiên số tiền 1,5 tỉ đồng. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm số tiền 14,9 triệu đồng của Đặng Thùy Trang. Ngoài ra, tòa cũng đình chỉ yêu cầu của bà Trang yêu cầu bà Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng.

Ngay khi bài đăng của Đặng Thùy Trang được chia sẻ đã nhận về rất nhiều phản hồi từ cư dân mạng. Nhiều người vào "cà khịa" chị gái Đặng Thu Thảo "ra vẻ" vì thời gian trước còn lên tiếng như sắp thắng kiện nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược.

Như vậy, từ kết quả của tòa án, Hoa hậu Thùy Tiên đã được chứng minh sự trong sạch sau khi vướng loạt ồn ào bấy lâu nay. Có vẻ không hài lòng với kết quả, mới đây nhất, bà Đặng Thùy Trang đã có động thái mới đáng chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, bà Đặng Thùy Trang cay cú rằng: "Còn chơi với nhau tiếp mấy bạn ạ. Chưa kết thúc được. Còn tiếp và tới cùng nhé. Trang chơi tới cùng nha. Có 2 cái 'sự' để lựa chọn nhé!".

Đa số netizen đều phản đối việc bà Trang tiếp tục theo đuổi vụ kiện này. Tuy vậy, với các động thái mới đây, có thể thấy bà Đặng Thùy Trang vẫn kiên quyết kiện đến cùng và kháng cáo lại quyết định tại tòa án.

Một số bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng của Đặng Thùy Trang

Không chỉ Đặng Thùy Trang, sau khi được tuyên thắng kiện, Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã có những chia sẻ mới trên trang cá nhân của mình. Cô viết: "Sau bao ngày chờ đợi, sự vụ của Tiên cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Thời gian qua là thời gian vô cùng khó khăn của Tiên, bản thân luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Vì Tiên biết được rằng, mình không được phép gục ngã dù bất cứ lý do gì. Sau tất cả, Tiên mong rằng những bạn trẻ ngoài kia sẽ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phải luôn tỉnh táo trước mọi sự việc để không bị lừa giống Tiên. Ngày hôm nay Tiên có thể an toàn, nhưng với các cô gái khác thì không thể biết được.

Đồng thời, Hoa hậu Thùy Tiên cũng gửi lời đến những người đã cùng ủng hộ và đồng hành cùng cô suốt thời gian lùm xùm vừa qua. Nàng hậu chia sẻ thêm: "Thùy Tiên chân thành cảm ơn gia đình, Công ty Sen Vàng, ekip đã luôn động viên, sát cánh cùng Tiên ngay cả khi biết được những điều không may có thể sẽ đến. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật và công lý sẽ chiến thắng. Cảm ơn tất cả các nhãn hàng, đối tác đã luôn tin tưởng, lựa chọn Thùy Tiên trong suốt quãng thời gian vừa qua, đã luôn yêu thương dành tặng Thùy Tiên với những lần xuất hiện thật ấn tượng. Chắc chắn rằng, để Thùy Tiên có thể kiên định, nỗ lực không ngừng đó chính là nhờ sự yêu quý vô bờ bến, sẵn sàng bảo vệ Tiên dù bất cứ giá nào của các bạn fan. Cảm ơn vì đã luôn ở đây.

Kết thúc những điều không vui sẽ là một Thùy Tiên thêm phần mạnh mẽ, những dự án ấp ủ cho tương lai sẽ chuẩn bị công bố với cả nhà trong thời gian tới, cùng chờ đón hành trình tiếp theo của Tiên nhé. Một lần nữa, cảm ơn và trân trọng".

Hoa hậu Thùy Tiên cũng vừa có động thái mới trên trang cá nhân

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trong đơn khởi kiện, bà Trang cho rằng tháng 6/2017, bà Tiên vay bà Trang 1,5 tỉ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Theo thỏa thuận, bà Tiên sẽ trả nợ bà Trang sau một năm kể từ khi nhận nợ nhưng cuối cùng không thanh toán. Bà Trang yêu cầu được bồi thường 2,4 tỉ (1,5 tỉ tiền nợ và 900 triệu đồng thiệt hại tinh thần).

Trong khi đó, Thùy Tiên bộc bạch trong tâm thư gửi đến công chúng hồi tháng 11/2022 rằng: "Ở tuổi 18-19, trước những người bước đến cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ họ sẽ luôn dành sự thương yêu và lòng tốt vì vậy tôi đã không lo nghĩ bất kỳ điều gì. Tôi đặt bút ký bằng với tất cả niềm tin, tôi bị hại nhưng vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó. Hợp đồng dù đã ký nhưng tôi xin khẳng định rằng chưa nhận bất cứ khoản tiền nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời bà Đặng Thùy Trang đã hứa".