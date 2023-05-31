Không chấp nhận thua vụ kiện Hoa hậu Thùy Tiên, bà Đặng Thùy Trang khẳng định sẽ kháng cáo: 'Tôi chờ phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm'

Hậu trường 31/05/2023 18:26

Bà Đặng Thùy Trang chính thức phản hồi sau khi TAND quận Gò Vấp tuyên không chấp nhận yêu cầu buộc Hoa hậu Thùy Tiên trả tiền bồi thường.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 31/5, căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử (HĐXX) TAND quận Gò Vấp, TP.HCM có cơ sở xác định lời khai của bà Đặng Thùy Trang không thống nhất. Vì vậy, HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Trang về việc buộc hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà 1,5 tỷ đồng. 

Trong phần thủ tục phiên toà, đại diện hợp pháp của hoa hậu Thùy Tiên cho rằng, tòa án chưa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc hoa hậu Thùy Tiên kiện bà Trang. Để vụ án được giải quyết nhanh hơn, phía Thùy Tiên xin rút yêu cầu khởi kiện.

Ngay sau phán quyết toà án, chia sẻ với truyền thông, bà Đặng Thùy Trang cho biết: "Tôi cùng luật sư đã chuẩn bị thủ tục, nộp đơn kháng cáo bản án của TAND quận Gò Vấp, TP.HCM. Bản án cấp sơ thẩm này chưa phải kết quả cuối cùng, tôi sẽ chờ phán quyết của toà án cấp phúc thẩm. Tôi mong muốn được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Không chấp nhận thua vụ kiện Hoa hậu Thùy Tiên, bà Đặng Thùy Trang khẳng định sẽ kháng cáo: 'Tôi chờ phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm' - Ảnh 1
Sau phiên xét xử, Thùy Tiên đã có những chia sẻ trên trang cá nhân

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, theo đơn khởi kiện, bà Trang cho biết tháng 6/2017, do cần tiền để tham gia cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2017 nên hoa hậu Thùy Tiên khi đó đã chủ động đề nghị bà Trang cho vay số tiền 1,5 tỉ đồng, với mục tiêu có giải trong top 3.

Đến ngày 12/7/2017, bà Trang đồng ý cho Thùy Tiên vay số tiền trên. Cùng thời điểm, chồng bà Trang có bán xe ô tô của mình, bên mua xe trả tiền mặt nên bà Trang lấy tiền đó đưa trực tiếp cho Thùy Tiên.

Ngày đưa tiền cho bà Tiên (12/7/2017), chồng bà Trang có nhờ bạn là ông NQT. đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền, còn bà Trang là người làm chứng; bà Tiên cũng đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền.

Không chấp nhận thua vụ kiện Hoa hậu Thùy Tiên, bà Đặng Thùy Trang khẳng định sẽ kháng cáo: 'Tôi chờ phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm' - Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên bị bà Đặng Thùy Trang tố quỵt nợ

Theo biên bản xác nhận nợ, bà Tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ, mỗi tháng bà Tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ (ngày 21/7/2018), bà Tiên không thanh toán số tiền nêu trên cho bà Trang.

Từ đó, bà Trang đề nghị TAND quận Gò Vấp xem xét, quyết định buộc bà Tiên phải trả cho mình tổng số tiền là hơn 2,4 tỉ đồng. Đồng thời, buộc bà Tiên phải xin lỗi, cải chính công khai trên ba trang báo do bà Trang lựa chọn.

Về phía hoa hậu Thùy Tiên, vào tháng 9/2022, nàng hậu cũng đã khởi kiện bà Trang ra TAND quận Gò Vấp về việc bà Trang có những bài viết đăng tải trên mạng xã hội xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với mình. Đồng thời, yêu cầu tòa tuyên buộc bà Trang bồi thường khoản tiền 387 triệu đồng thiệt hại về vật chất và tinh thần.

Không chấp nhận thua vụ kiện Hoa hậu Thùy Tiên, bà Đặng Thùy Trang khẳng định sẽ kháng cáo: 'Tôi chờ phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm' - Ảnh 3
Bài đăng của Thùy Tiên sau khi nhận kết quả thắng kiện

Sau phiên xét xử được trả sự trong sạch, hoa hậu Thùy Tiên viết lời cảm ơn trên trang cá nhân : ''Sau bao ngày chờ đợi, sự vụ của Tiên cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Thời gian qua là thời gian vô cùng khó khăn của Tiên, bản thân luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Vì Tiên biết được rằng, mình không được phép gục ngã dù bất cứ lý do gì.

Sau tất cả, Tiên mong rằng những bạn trẻ sẽ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước mọi sự việc. Ngày hôm nay Tiên có thể an toàn, nhưng với các cô gái khác thì không thể biết được. Kết thúc những điều không vui sẽ là một Thuỳ Tiên thêm phần mạnh mẽ, những dự án ấp ủ cho tương lai chuẩn bị công bố với cả nhà trong thời gian tới''.

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