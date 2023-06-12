Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ

Hậu trường 12/06/2023 12:59

Dù là một trong những nàng hậu tài sắc vẹn toàn của showbiz, nhưng Thùy Tiên không khỏi trăn trở một ngày nào đó mình sẽ ''hết thời'', thế nên cô nàng luôn chăm chỉ cống hiến không ngừng nghỉ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên Cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái.

Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 1
Thùy Tiên từng đạt giải Người đẹp nhân ái năm 2018 

Đến năm 2021, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ngày 4 tháng 12, cô đã vượt qua 58 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới để đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi. Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên giành được ngôi vị này.

Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 2
Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International năm 2022 

Thùy Tiên trên sân khấu Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm từng khiến bao người xúc động. Sở dĩ người hâm mộ cảm thấy "thấm" từng câu từng chữ của Thùy Tiên cũng bởi ai nấy đều hiểu người đẹp đã phải nỗ lực như thế nào để có được chỗ đứng như hiện tại. Và sự thành công ấy, nào phải ăn may mà được xây nên từ từng "viên gạch" mang tên "cố gắng, kiên trì". 

Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 3
Thùy Tiên cảm động chia sẻ hành trình đương nhiệm trước khi trao lại vương miện cho người tân hoa hậu

Nàng hậu mới đây đã có những trải lòng đầy xúc động về chuyện nghề nghiệp đến với người hâm mộ. Thùy Tiên cho biết, trước khi trở thành hoa hậu, cô quan sát khá nhiều và thấy được sự lên xuống trong showbiz. Nên từ lúc đăng quang, nàng hậu đã nghĩ đến ngày mình sẽ hết thời, không còn nổi tiếng.

Cô nàng cho rằng  cuộc sống rất vô thường, đặc biệt sự vô thường còn thể hiện rõ hơn trong showbiz. Nhưng Thùy Tiên không lo lắng nhiều mà chuẩn bị những hướng đi khác cho mình. Còn hiện tại, cô nàng muốn tận hưởng nó chứ nếu mình cứ sợ một ngày nào đó mình hết thời thì những giây phút hiện tại không còn vui vẻ nữa. Chia sẻ của nàng hậu gây được hiệu ứng tích cực cho khán giả vì sự lạc quan mà cô đem lại. 

Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 4
Thùy Tiên chia sẻ đã từng nghĩ bản thân sẽ ''hết thời'' 
Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 5
Thùy Tiên được hầu hết khán giả trong nước yêu mến và ủng hộ nồng nhiệt

Sau khi hoàn thành những chuyến công tác ở nước ngoài hậu đăng quang, Hoa hậu Thùy Tiên trở về Việt Nam và có một chuyến đi từ thiện ở tỉnh Sơn La. Dù thời tiết mưa gió và đường đi khá khó di chuyển nhưng Thùy Tiên vẫn giữ tinh thần vui vẻ, niềm nở khi gặp gỡ người dân nơi đây. 

Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 6
Thùy Tiên hậu đăng quang cô nàng có chuyến đi từ thiện đến Sơn La

Bên cạnh đó, Hoa hậu Thùy Tiên còn tham gia dự án Nuôi em Mộc Châu, đây là chương trình nuôi cơm trưa cho các em nhỏ vùng cao do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La điều hành. au khi kết thúc chuyến đi ở huyện Mộc Châu, người đẹp tiếp tục đến trao quà và lì xì cho hơn 100 em nhỏ, học sinh và các thầy cô thuộc Trường mầm non Ít Cang và Trường tiểu học Chiềng Bôm. Phần quà bao gồm cặp sách, dép, bánh Trung thu… 

Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 7
Hoa hậu Thùy Tiên còn tham gia dự án Nuôi em Mộc Châu

Chưa dừng lại ở đó, Thùy Tiên còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp thông qua series Đu Đêm. Theo đó Đu Đêm là một trong những dự án nổi bật của Thùy Tiên trong thời gian qua. Đây là series thực tế cá nhân mang đến cho khán giả cái nhìn cận cảnh hơn về những khía cạnh, góc khuất củ Sài Gòn về đêm và những việc làm tốt đẹp của giới trẻ Việt Nam nên làm cho đất nước ngày càng tươi đẹp. 

Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 8
Thùy Tiên trong series Đu Đêm trở thành một công nhân dọn rác đường phố

Vào ngày 8/6, Thùy Tiên bất ngờ xuất hiện tại lễ trao giải Asia Pacific Broadcasting Awards (Giải thưởng Phát thanh và Truyền hình Châu Á- Thái Bình Dương). Đây là lễ trao giải đến từ Singapore, tôn vinh những tập thể xuất sắc trong ngành truyền hình phát thanh.

Series Đu đêm của Thùy Tiên và êkíp Metub Việt Nam được xướng tên ở giải thưởng Excellence award of technology. Đây là giải thưởng trao cho những cá nhân, tổ chức đã có thể hiện xuất sắc trong việc áp dụng công nghệ trong ngành phát thanh truyền hình.

Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 9
Đu Đêm đạt giải thưởng  giải thưởng Excellence award of technology

Được nhiều người yêu mến và quan tâm, ngưỡng mộ, Thùy Tiên cũng không tránh khỏi những thị phi về chuyện ''nợ nần'' vừa qua cùng với doanh nhân Đặng Thu Trang vừa qua. 

Ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp mở phiên xử giữa các đương sự Đặng Thùy Trang và Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tuy nhiên, Thùy Tiên lại được tòa tuyên bố thắng kiện vào ngày 31/5 và không phải bồi thường bất cứ khoản tiền nào cho nữ doanh nhân. Một lần nữa Thùy Tiên lại chứng minh bản thân là một cô gái kiên trì, dám đấu tranh vì lẽ phải, khiến nhiều người lại càng cảm mến tinh thần mạnh mẽ của cô. 

Hậu đăng quang Thùy Tiên tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, nàng hậu tiết lộ lý do khiến fan bất ngờ - Ảnh 10
Thùy Tiên thắng vụ kiện đời nợ 2,4 tỷ của doanh nhân Đặng Thùy Trang 
Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang?

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