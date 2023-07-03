Mới đây, tối 2/7, Hoa hậu Thùy Tiên đã có buổi livestream chia sẻ về ồn ào "gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu". Người đẹp thừa nhận bản thân có lỗi khi suy nghĩ quá đơn giản về việc gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu khỏi hồ sơ cá nhân trên Instagram. Song, người đẹp cũng khẳng định mình không phải là người vô ơn.

Cách đây ít hôm, ngày 30/6, Hoa hậu Thùy Tiên gây chú ý khi bất ngờ gỡ bỏ danh hiệu "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021" khỏi các trang mạng xã hội của mình. Ngay sau đó, người đẹp còn bị ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) hủy theo dõi. Mặc dù không lâu sau đó, Thùy Tiên đã thiết lập lại danh hiệu trên các nền tảng mạng xã hội.

Ban đầu, tôi thấy chuyện này cũng bình thường, bởi Instagram được xem như một trang cá nhân, có nhiều người cũng để trống. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra là mình vô tư quá và lập tức xin lỗi".

Cô giãi bày: "Tôi đang cài đặt lại Instagram, nghĩ rằng mình sẽ thay vào hồ sơ một câu nói hay nào đó để thể hiện bản thân, nhưng vì chưa nghĩ ra nên tôi bỏ trống và đi làm việc khác. Lúc đó bà Teresa (Phó chủ tịch của Miss Grand International) đã nhắn tin cho tôi nói về việc này.

Mới đây, tối 2/7, Hoa hậu Thùy Tiên đã có buổi livestream chia sẻ về ồn ào "gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu"

Thùy Tiên cho biết ngay sau khi trò chuyện cùng bà Teresa, cô đã cập nhật lại danh hiệu của mình trên Instagram. Tuy nhiên lúc đó, sự hiểu lầm với ông Nawat đã quá lớn và ông đã bỏ theo dõi cô trên nền tảng này.

Đồng thời, mỹ nhân 25 tuổi khẳng định không phải là người vô ơn. Cô nói: "Tất cả những luồng thông tin cho rằng tôi vô tâm, vô ơn thì đó là góc nhìn của mọi người. Tôi không phải là người vô ơn, nhưng tôi là người vô tâm và không ai hoàn hảo cả". Song song đó, Thùy Tiên còn thừa nhận sự việc lần này là bài học lớn để cô thay đổi bản thân.

Người đẹp sinh năm 1998 đã bật khóc khi nói chuyện với bà Teresa và cảm thấy bất lực vì tính cách có phần vô tâm của mình. "Hôm qua, lúc bà Teresa gọi cho tôi để nói về sự việc này, tôi khóc rất nhiều, tôi khóc không phải vì bị bỏ theo dõi hay vì bị các bạn chửi mà vì tôi bất lực với tính cách này của mình - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Dung cho biết đã nhiều lần nhắc nhở Thùy Tiên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm ông Nawat, song Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 lo sợ Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế bận rộn với công việc

Về lý do im lặng những ngày qua, Thùy Tiên giải thích: "Tôi muốn nói chuyện với ông Nawat thật rõ ràng, xóa tan mọi hiểu lầm trước khi chia sẻ câu chuyện với mọi người".

Thùy Tiên cho rằng những suy đoán, bình luận của công chúng những ngày qua về câu chuyện giữa cô và ông Nawat đã "nghiêm trọng hơn" những gì người trong cuộc nghĩ. Người đẹp cũng thừa nhận đó là điều cô phải trả giá cho lỗi sai của mình.

Cùng xuất hiện trong livestream, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - cho biết Thùy Tiên nhìn vẻ ngoài rất vô tư nhưng thật tâm lại rất thương yêu và kính nể ông Nawat và bà Teresa.

Bà Dung cho biết đã nhiều lần nhắc nhở Thùy Tiên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm ông Nawat, song Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 lo sợ Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế bận rộn với công việc.

Cũng trong livestream này, bà Kim Dung khẳng định Thùy Tiên sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi nhan sắc nào trong tương lai.

Liên quan đến ồn ào này, trưa ngày 1/7, ông Nawat Itsaragrisil đã có đăng tải dòng trạng thái mới trên Instagram chính thức

Trước đó, liên quan đến ồn ào này, trưa ngày 1/7, ông Nawat Itsaragrisil đã có đăng tải dòng trạng thái mới trên Instagram chính thức. Chủ tịch Miss Grand International đã lên tiếng bày tỏ rõ quan điểm về những ồn ào và nhận định hành động của Thuỳ Tiên là thiếu chín chắn: "Sự thiếu chín chắn bắt nguồn từ việc xoá bỏ danh hiệu trên trang cá nhân". Ngoài ra, ông Nawat còn cho rằng “khi gỡ danh hiệu, thật sự xảy ra rất nhiều vấn đề". Dòng chia sẻ của vị chủ tịch đã nhận nhiều sự chú ý.