'Phu nhân hào môn' Đặng Thu Thảo viên mãn bên gia đình hạnh phúc cùng hôn nhân bình yên khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ cô rất hài lòng với cuộc sống xa showbiz, dành trọn thời gian bên tổ ấm nhỏ.

Kể từ khi yên bề gia thất, người đẹp Đặng Thu Thảo hiếm khi tham gia những sự kiện giải trí. Thỉnh thoảng, cô chỉ góp mặt trong một vài chương trình do bạn bè thân thiết tổ chức. Trong mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu Việt Nam 2012 thường chọn phong cách kín đáo và thanh lịch. Mặt khác, cô cũng không hoạt động nhiều trên mạng xã hội, người đẹp chỉ chia sẻ hình ảnh gia đình hoặc những khoảnh khắc của bản thân trong một số dịp quan trọng. Dù vậy, mỗi khi xuất hiện, Đặng Thu Thảo vẫn khiến fan sắc đẹp Việt "đứng ngồi không yên" bởi nhan sắc ngày càng mặn mà và sắc sảo. Đặng Thu Thảo khiến fan sắc đẹp Việt "đứng ngồi không yên" bởi nhan sắc ngày càng mặn mà và sắc sảo Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn doanh nhân Trung Tín vào năm 2017. Sau đó, người đẹp rút lui showbiz, tập trung vun vén tổ ấm nhỏ. Ông xã của Đặng Thu Thảo là một doanh nhân thành đạt, hiện điều hành tập đoàn bất động sản của gia đình cũng như một công ty riêng lĩnh vực game.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn doanh nhân Trung Tín vào năm 2017 Sau đám cưới, Đặng Thu Thảo chuyển về sống cùng chồng trong căn biệt thự bề thế ở quận 1, TP.HCM. Tháng 3/2018, cô sinh con gái đầu lòng Sophie. Thời gian đầu, cô giấu kín hình ảnh con. Đến khi bé được 6 tháng tuổi, cô mới thường xuyên đăng tải hình ảnh bên chồng con. Người đẹp khi ấy cho biết cô dành phần lớn thời gian chăm Sophie đến khi bé cứng cáp. Tiểu công chúa thích nghe nhạc từ nhỏ, dễ ăn dễ ngủ nên cô và chồng không gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc con. Tháng 3/2018, cô sinh con gái đầu lòng Sophie Tháng 5/2020, Đặng Thu Thảo sinh con trai Liam. Hoa hậu nói cô là người cầu toàn, luôn muốn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất. Ngoài học hỏi kinh nghiệm làm mẹ từ những người đi trước, cô nghiên cứu sách vở, quan sát rồi làm quen với thay đổi của các con từng ngày. Rút khỏi showbiz để chăm lo cho tổ ấm nhỏ, Thu Thảo cho biết khoảnh khắc được bên chồng con với cô là hạnh phúc nhất.

Thu Thảo cho biết khoảnh khắc được bên chồng con với cô là hạnh phúc nhất Gia đình Đặng Thu Thảo khám phá Nhật Bản hồi tháng 11/2022. Hoa hậu nói khi còn trẻ, cô quan tâm đến quá nhiều thứ, quan trọng hóa ánh nhìn từ người khác. Thời gian qua đi, cô nhận ra hạnh phúc lớn nhất mà bản thân tìm thấy đó là dành sự quan tâm cho một vài điều thực sự đáng trong cuộc đời. 'Điều đó giúp cuộc sống này nhẹ nhàng hơn nhiều', cô nói. Cặp đôi thỉnh thoảng 'trốn con' để có những khoảnh khắc hạnh phúc riêng. Đặng Thu Thảo nói cô hài lòng về cuộc sống hiện tại khi có chồng tâm lý, yêu thương vợ con. Cặp đôi thỉnh thoảng 'trốn con' để có những khoảnh khắc hạnh phúc riêng Gần đây, Đặng Thu Thảo tái xuất showbiz, dự một số sự kiện, chụp ảnh thời trang. Sau 11 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của cô được khán giả ví von là 'hoa hậu của các hoa hậu' trong nước, không kém thời son rỗi. Được biết, khi rảnh rỗi, gia đình thường đi du lịch cùng nhau. Hoa hậu Việt Nam 2012 muốn Sophie và Liam có những kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ. Còn doanh nhân Trung Tín cũng hết lòng phụ vợ chăm sóc, chơi đùa với hai thiên thần nhỏ. Anh yêu thương gọi các con là "món quà tuyệt vời nhất" mà bà xã dành cho mình. Nhan sắc 'mẹ hai con' gây thương nhớ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo Người đẹp sinh năm 1991 ở Bạc Liêu, cao 1,73 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Thời điểm bắt đầu nổi tiếng, Đặng Thu Thảo từng là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế trong nước, xuất hiện thường xuyên trên các sàn runway.

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