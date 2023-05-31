Không phô trương ồn ào, Đặng Thu Thảo luôn âm thầm làm tròn sứ mệnh Hoa hậu suốt 1 thập kỷ

Hậu trường 31/05/2023 06:45

Mới đây nhất, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ kỷ niệm về cột mốc 10 năm đồng hành cùng tổ chức phẫu thuật nụ cười cho trẻ em bị khiếm khuyết trên khuôn mặt.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo ngày càng được yêu mến bởi nhan sắc được ví như "thần tiên tỷ tỷ". Nhiều người hâm mộ mong cô tiến xa hơn trong sự nghiệp tuy nhiên, ngay sau kết thúc nhiệm kì, người đẹp này từ chối chinh chiến quốc tế mà quyết định "yên bề gia thất". Kể từ ngày lấy chồng và sinh con, Đặng Thu Thảo gần như rút khỏi hoạt động giải trí, thỉnh thoảng chỉ dự sự kiện của đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Không phô trương ồn ào, Đặng Thu Thảo luôn âm thầm làm tròn sứ mệnh Hoa hậu suốt 1 thập kỷ - Ảnh 1
Kể từ ngày lấy chồng và sinh con, Đặng Thu Thảo gần như rút khỏi hoạt động giải trí, thỉnh thoảng chỉ dự sự kiện của đồng nghiệp, bạn bè thân thiết

Thế nhưng, mỗi khi xuất hiện, nàng hậu lại nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Ít ai biết rằng, suốt hơn 1 thập kỷ qua, Đặng Thu Thảo vẫn luôn âm thầm thực hiện sứ mệnh nhân ái của một Hoa hậu. Và có lẽ không phô trương ồn ào mà người đẹp thường nhận về một số ý kiến chỉ trích rằng "có sắc mà không có hương".

Theo đó, mới đây nhất, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ kỷ niệm về cột mốc 10 năm đồng hành cùng tổ chức phẫu thuật nụ cười cho trẻ em bị khiếm khuyết trên khuôn mặt.

Không phô trương ồn ào, Đặng Thu Thảo luôn âm thầm làm tròn sứ mệnh Hoa hậu suốt 1 thập kỷ - Ảnh 2
 Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ kỷ niệm về cột mốc 10 năm đồng hành cùng tổ chức phẫu thuật nụ cười cho trẻ em bị khiếm khuyết trên khuôn mặt.

Nói về hành trình này, nàng Hậu hạnh phúc chia sẻ: "Tham gia cùng các y bác sĩ trong các chuyến công tác tình nguyện hay những hoạt động chăm sóc cộng đồng, dù ở bất cứ nơi đâu, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế hay Quảng Ngãi... Thảo vô cùng tự hào khi đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng với Tổ chức mang lại 64.000 nụ cười và cuộc sống mới cho các em trong hành trình 34 năm qua tại Việt Nam". 

Có thể thấy, suốt một thập kỷ kết thúc nhiệm kỳ, Đặng Thu Thảo vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội chỉ là không phô trương rầm rộ. Chưa kể, trong mọi hoạt động, ông xã Đặng Thu Thảo đều chung tay cùng vợ thực hiện.

Không phô trương ồn ào, Đặng Thu Thảo luôn âm thầm làm tròn sứ mệnh Hoa hậu suốt 1 thập kỷ - Ảnh 3
Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, vợ chồng Đặng Thu Thảo cũng chia sẻ về việc cùng nhau đi làm những hoạt động ý nghĩa khiến fan không khỏi xúc động

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, vợ chồng Đặng Thu Thảo cũng chia sẻ về việc cùng nhau đi làm những hoạt động ý nghĩa khiến fan không khỏi xúc động. Cô viết: "Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, vợ chồng mình lại cùng nhau làm thêm những việc ý nghĩa. Chúng mình cùng với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã giúp các bà con vùng sâu, vùng xa bị đục thuỷ tinh thể được đưa lên thành phố phẫu thuật lấy lại ánh sáng, thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày.

Có thể nhìn rõ mặt con cháu cũng như mọi thứ xung quanh. Hôm nay Thảo ngồi viết ra những dòng này một phần vui và rất hạnh phúc vì những gì cả hai cùng làm dù nhỏ bé nhưng lại lan tỏa nhiều niềm vui đến mọi người".

Không phô trương ồn ào, Đặng Thu Thảo luôn âm thầm làm tròn sứ mệnh Hoa hậu suốt 1 thập kỷ - Ảnh 4
Nhan sắc của Đặng Thu Thảo vẫn bền vững dù hiện tại đã là mẹ 2 con
Không phô trương ồn ào, Đặng Thu Thảo luôn âm thầm làm tròn sứ mệnh Hoa hậu suốt 1 thập kỷ - Ảnh 5
Trong mọi hoạt động, ông xã Đặng Thu Thảo đều chung tay cùng vợ thực hiện.
Không phô trương ồn ào, Đặng Thu Thảo luôn âm thầm làm tròn sứ mệnh Hoa hậu suốt 1 thập kỷ - Ảnh 6
Đặng Thu Thảo được công chúng được ca ngợi là "hoa hậu của các hoa hậu" Việt.

Ở tuổi ngoài 30, Đặng Thu Thảo vẫn khiến mọi người phải trầm trồ vì vẻ đẹp dường như không hề thay đổi của mình. Nhan sắc của Đặng Thu Thảo vẫn bền vững dù hiện tại đã là mẹ 2 con. Đặc biệt, dù vẫn trung thành với phong cách thời trang thanh lịch ngọt ngào, Đặng Thu Thảo vẫn toát lên sức hút kỳ lạ với người nhìn. Đặng Thu Thảo được công chúng được ca ngợi là "hoa hậu của các hoa hậu" Việt.

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Mặc dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn luôn khiến mọi người trầm trồ mỗi khi xuất hiện.

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