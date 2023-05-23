Đặng Thu Thảo khoe ảnh quý tử nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, diện mạo điển trai của nhóc tỳ khiến netizen xao xuyến!

Hậu trường 23/05/2023 06:38

Bởi ít tham gia mạng xã hội vì vậy mỗi khi nàng hậu chia sẻ về tổ ấm nhỏ đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. 

Từ khi đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012, sắc đẹp trong treo của Đặng Thu Thảo đã khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyên và được ưu ái mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ". Đến năm 2017, nàng hậu bất ngờ quyết định lên xe hoa doanh nhân Nguyễn Trung Tín sau 1 năm yêu nhau. Sau khi kết hôn và sinh con, Hoa hậu Đặng Thu Thảo lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình nhỏ. Cô dường như sống kín tiếng trên mạng xã hội lẫn các sự kiện giải trí.

Đặng Thu Thảo khoe ảnh quý tử nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, diện mạo điển trai của nhóc tỳ khiến netizen xao xuyến! - Ảnh 1
Sau khi kết hôn và sinh con, Hoa hậu Đặng Thu Thảo lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình nhỏ

Vợ chồng Đặng Thu Thảo đón ái nữ đầu lòng Sophie chào đời vào năm 2018 và cậu con trai thứ 2 Liam vào năm 2020. Bởi ít tham gia mạng xã hội vì vậy mỗi khi nàng hậu chia sẻ về tổ ấm nhỏ đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. 

Đặng Thu Thảo khoe ảnh quý tử nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, diện mạo điển trai của nhóc tỳ khiến netizen xao xuyến! - Ảnh 2
Đặng Thu Thảo khoe ảnh quý tử nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, diện mạo điển trai của nhóc tỳ khiến netizen xao xuyến! - Ảnh 3
Mỗi khi nàng hậu chia sẻ về tổ ấm nhỏ đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. 

Mới đây nhất, Hoa hậu Việt Nam 2012 còn đăng tải hình ảnh đi chơi cùng con trai Liam nhân dịp sinh nhật và kèm theo lời chúc mừng. Hoa hậu Đặng Thu Thảo viết trên trang cá nhân: "Sinh nhật anh ấy, cho chọn nơi ảnh thích, tặng đồ chơi ảnh mê và ăn những món ảnh khoái, ảnh vui hết biết. Cả nhà yêu anh ấy".

Đặng Thu Thảo khoe ảnh quý tử nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, diện mạo điển trai của nhóc tỳ khiến netizen xao xuyến! - Ảnh 4
Theo những hình ảnh đăng tải, nàng Hậu không ngần ngại khoe vẻ đáng yêu và kháu khỉnh của con trai

Theo những hình ảnh đăng tải, nàng Hậu không ngần ngại khoe vẻ đáng yêu và kháu khỉnh của con trai. Dù chỉ mới 3 tuổi, thế nhưng nhóc tỳ nhà Đặng Thu Thảo đã sở hữu visual điển trai, nhận được "mưa lời khen" từ dân mạng.

Đặng Thu Thảo khoe ảnh quý tử nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, diện mạo điển trai của nhóc tỳ khiến netizen xao xuyến! - Ảnh 5
Từ trước đến nay, mối tình giữa "chân dài - đại gia" này đều nhận được sự ủng hộ của khán giả nhờ cuộc sống bình yên, ít ồn ào

Từ trước đến nay, mối tình giữa "chân dài - đại gia" này đều nhận được sự ủng hộ của khán giả nhờ cuộc sống bình yên, ít ồn ào. Hiện ở tuổi 30, Đặng Thu Thảo không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz nhưng mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội và các sự kiện đều khiến nhiều người ngất ngây vì nhan sắc ngày càng xinh đẹp mặn mà.

Đặng Thu Thảo và dàn mỹ nhân đọ sắc trong loạt ảnh hé lộ trọn vẹn hôn lễ của Kathy Uyên tại Đà Lạt

Đặng Thu Thảo và dàn mỹ nhân đọ sắc trong loạt ảnh hé lộ trọn vẹn hôn lễ của Kathy Uyên tại Đà Lạt

Đặng Thu Thảo, Hà Tăng, Diễm My 9x và dàn sao Việt đình đám đã lên đồ lộng lẫy để dự hôn lễ ấm cúng, sang trọng của Kathy Uyên tại Đà Lạt.

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