Đặng Thu Thảo khoe ảnh quý tử nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, diện mạo điển trai của nhóc tỳ khiến netizen xao xuyến!

Từ khi đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012, sắc đẹp trong treo của Đặng Thu Thảo đã khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyên và được ưu ái mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ". Đến năm 2017, nàng hậu bất ngờ quyết định lên xe hoa doanh nhân Nguyễn Trung Tín sau 1 năm yêu nhau. Sau khi kết hôn và sinh con, Hoa hậu Đặng Thu Thảo lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình nhỏ. Cô dường như sống kín tiếng trên mạng xã hội lẫn các sự kiện giải trí.

Sau khi kết hôn và sinh con, Hoa hậu Đặng Thu Thảo lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình nhỏ

Vợ chồng Đặng Thu Thảo đón ái nữ đầu lòng Sophie chào đời vào năm 2018 và cậu con trai thứ 2 Liam vào năm 2020. Bởi ít tham gia mạng xã hội vì vậy mỗi khi nàng hậu chia sẻ về tổ ấm nhỏ đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.