Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ'

Hậu trường 30/01/2023 19:30

Hình ảnh mới nhất vừa được Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải đã chứng minh danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của cô quả không bao giờ sai.

Từ trước đến nay Hoa hậu Đặng Thu Thảo luôn được biết đến là một trong những nàng Hậu xinh đẹp và được nhiều người yêu quý của showbiz Việt. Mặc dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng chưa lúc nào nàng Hậu khiến dân tình thất vọng với nhan sắc của mình. 

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân, nàng hậu đã chia sẻ khoảnh khắc hậu trường trong buổi chụp ảnh mới nhất. Mỹ nhân quê Bạc Liêu khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi phô diễn vẻ đẹp chuẩn "nàng thơ". Đáng nói, chưa cần đến ảnh đã qua chỉnh sửa, nhan sắc cực phẩm của Đặng Thu Thảo cũng đã mãn nhãn người nhìn, khó ai có thể chê được. 

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 2

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 3
Hình ảnh cắt từ clip hậu trường cũng không thể đánh bại nhan sắc của nàng Hậu này. 

Dù đã là 'mẹ bỉm 2 con' nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn không hề làm mai một danh xưng "thần tiên tỷ tỷ". Không chỉ giữ nguyên thần thái cực "đỉnh" cùng góc nghiêng thần thánh, vóc dáng Đặng Thu Thảo vẫn y như thời chưa lấy chồng.

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 4

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 5
Đặng Thu Thảo xinh đẹp trong bộ ảnh mới.

Không quá lời khi nhận xét mỹ nhân này "lão hóa ngược" bởi sau 2 lần sinh nở cô vẫn giữ được phong độ sắc vóc không thua gì thời son rỗi. Không ít người còn cho rằng, so với thời điểm khi mới đăng quang thì hiện tại trông Đặng Thu Thảo đẹp hơn nhiều.

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 6
Sắc vóc của Hoa hậu Việt Nam 2012 luôn được người hâm mộ và cư dân mạng dành cho những lời khen không ngớt 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín vào tháng 10/2017. Sau 10 năm đội chiếc vương miện cao quý, Đặng Thu Thảo nay trở thành mẹ bỉm của 2 nhóc tỳ. Thu Thảo ít khi xuất hiện tại các hoạt động showbiz mà dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ. Mặc dù vậy, mỗi lần Thu Thảo xuất hiện lại khiến người ta phải trầm trồ vì nhan sắc ngày càng trẻ trung và không hề phai nhạt theo năm tháng.

 

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 7

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ' - Ảnh 8
Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi có "đủ nếp đủ tẻ". 

Mỗi năm, làng nhan sắc Việt lại tìm ra không ít Hoa hậu sở hữu nhan sắc, thần thái và học vấn nổi bật. Dẫu vậy, Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn là bông hoa mang sức hút riêng khiến khán giả hâm mộ ngắm hoài không chán. Cũng chính vì thế nhiều người hâm mộ đã ưu ái gọi Đặng Thu Thảo với danh xưng "Hoa hậu của các Hoa hậu".

Đặng Thu Thảo xúng xính áo dài xuống phố ngày đầu năm cùng con gái, thần thái ái nữ chuẩn "bản sao nhí" của mẹ

Đặng Thu Thảo xúng xính áo dài xuống phố ngày đầu năm cùng con gái, thần thái ái nữ chuẩn "bản sao nhí" của mẹ

Mẹ con Hoa hậu Đặng Thu Thảo nổi bật cả một góc phố ngày đầu năm. Con gái nàng hậu gây chú ý bởi vẻ ngoài trong trẻo, ngây thơ được nhận xét thừa hưởng nhiều gen trội từ người mẹ Hoa hậu.

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