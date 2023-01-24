Đặng Thu Thảo xúng xính áo dài xuống phố ngày đầu năm cùng con gái, thần thái ái nữ chuẩn "bản sao nhí" của mẹ

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo khoe ảnh cùng ái nữ Sophie diện áo dài xuống phố. Trong ảnh, hai mẹ con nàng Hậu chọn trang phục sắc hồng nổi bật, sải bước đầy duyên dáng. Đáng chú ý hơn cả chính là dáng vẻ bé Sophie học theo thần thái của mẹ.

Cụ thể trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1991 vừa cập nhật khung ảnh xuống phố đầu năm cùng ái nữ. Trong khung ảnh, con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo như hóa "bản sao nhí" của mẹ khi diện đồ đồng điệu từ trang phục đến phụ kiện mắt kính, túi xách. Không chỉ vậy, nhóc tì còn tạo dáng, khoe thần thái chẳng kém cạnh phụ huynh. Ở khoảnh khắc này, fan còn nhận xét ái nữ chiếm spotlight của "thần tiên tỷ tỷ".

Nhan sắc ái nữ Hoa hậu Đặng Thu Thảo chiếm spotlight khi xuất hiện cùng mẹ. (Ảnh: FB Đặng Thu Thảo)

Theo đó, bên dưới bài đăng của Đặng Thu Thảo, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi: "Cưng quá hai mẹ con", "Sophie nay ra dáng Hoa hậu giống mẹ rồi", "Thần thái truyền từ mẹ sang con", "Dạo phố mùa xuân yêu quá, hai chị em Sophie"... Trước đó, trong những lần lên sóng khác cùng mẹ, bé Sophie luôn chiếm spotlight với dáng vẻ đáng yêu.

Bé Sophie nổi bật khi đứng chung khung hình với 2 Hoa hậu Việt Nam. (Ảnh: FB Đặng Thu Thảo)

Bé Sophie là con gái đầu tiên của Đặng Thu Thảo và ông xã Trung Tín sau kết hôn. Nhóc tì hiện tại vừa tròn 4 tuổi. Dù còn nhỏ, song cô bé đã bộc lộ nhiều tiềm năng trở thành mỹ nhân tương lai của Vbiz. Ái nữ nhà Hoa hậu Việt Nam 2012 sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, ngây thơ. Với đôi mắt trong veo và đôi môi chúm chím, con gái nàng hậu được nhận xét thừa hưởng nhiều gen trội từ người mẹ Hoa hậu.

Bé Sophie được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. (Ảnh: FB Đặng Thu Thảo)

Kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, Đặng Thu Thảo lần lượt hạ sinh hai nhóc tì là Sophie và Liam. Thời gian đầu, cô hiếm khi khoe ảnh các con vì không muốn cuộc sống trẻ thơ bị gièm pha. Nay các con đã khôn lớn và cứng cáp, nàng Hậu mới cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh.

Vợ chồng nàng hậu dành tình yêu thương hết mực cho các nhóc tì. (Ảnh: FB Đặng Thu Thảo)

Những năm qua, tuy không còn mấy mặn mà với showbiz nhưng Đặng Thu Thảo vẫn được quan tâm và chú ý. Nhất là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và sung túc của cô khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Thậm chí, không quá lời khi nói mỹ nhân quê Bạc Liêu là nàng Hậu viên mãn nhất nhì làng nhan sắc Việt.