'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo có hôn nhân viên mãn, gọi chồng bằng một cái tên thân mật giống thời mới hẹn hò

Hậu trường 13/02/2023 08:21

Lùi về sau ánh hào quang để chăm sóc các con từ nhiều năm qua nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Dù đã là mẹ bỉm nhưng mỗi lần "Hoa hậu của các Hoa hậu" lộ diện đều khiến dân tình rần rần.

Lùi về sau ánh hào quang để chăm sóc các con từ nhiều năm qua nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Dù đã là mẹ bỉm nhưng mỗi lần "Hoa hậu của các Hoa hậu" lộ diện đều khiến dân tình rần rần.

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo có hôn nhân viên mãn, gọi chồng bằng một cái tên thân mật giống thời mới hẹn hò - Ảnh 1
Dù đã là mẹ bỉm nhưng mỗi lần Hoa hậu Đặng Thu Thảo lộ diện đều khiến dân tình rần rần - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chia sẻ khoảnh khắc mặc đồ chỉn chu, tươm tất bên cạnh ông xã doanh nhân. Ngoài ra người đẹp còn chủ động gọi chồng bằng tên thân mật giống như ở thời điểm đang hẹn hò.

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo có hôn nhân viên mãn, gọi chồng bằng một cái tên thân mật giống thời mới hẹn hò - Ảnh 2
 Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chia sẻ khoảnh khắc mặc đồ chỉn chu, tươm tất bên cạnh ông xã doanh nhân - Ảnh: Internet

Trong story gần đây, có thể thấy vợ chồng Đặng Thu Thảo đang có mặt tại một không gian đầy sang trọng, đắt đỏ. Cả hai còn ăn vận tone sur tone với màu đen và nở nụ cười đầy hạnh phúc. Ngoài ra, dựa vào góc máy một số khán giả suy đoán doanh nhân Tín Nguyễn đã chủ động cầm điện thoại lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh bà xã. Trước sự quan tâm ân cần của chồng, Đặng Thu Thảo hạnh phúc chia sẻ: "Tiệc tân niên với người yêu".

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo có hôn nhân viên mãn, gọi chồng bằng một cái tên thân mật giống thời mới hẹn hò - Ảnh 3
Hoa hậu Đặng Thu Thảo ngọt ngào gọi chồng là 'anh người yêu' - Ảnh: Internet

Dù đã lùi về hậu phương, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn thoải mái chia sẻ hình ảnh của chồng và các con. Gần đây, vợ chồng nàng hậu đã đưa hai nhóc tỳ đi du lịch đầu năm. Nếu như Liam trông rất nhí nhảnh, hài hước thì "cô cả" Sophie nay đã lớn rõ và ra dáng tiểu thư nhà hào môn.

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo có hôn nhân viên mãn, gọi chồng bằng một cái tên thân mật giống thời mới hẹn hò - Ảnh 4'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo có hôn nhân viên mãn, gọi chồng bằng một cái tên thân mật giống thời mới hẹn hò - Ảnh 5'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo có hôn nhân viên mãn, gọi chồng bằng một cái tên thân mật giống thời mới hẹn hò - Ảnh 6

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo có hôn nhân viên mãn, gọi chồng bằng một cái tên thân mật giống thời mới hẹn hò - Ảnh 7
Gia đình viên mãn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh: Internet

Ái nữ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây ấn tượng vì thừa hưởng chiều cao nổi trội, vóc dáng mảnh mai giống mẹ. Ngoài ra, tiểu công chúa còn có phong cách ăn diện điệu đà, dịu dàng khiến dân tình "thả tim" lia lịa. Còn quý tử Liam, nàng hậu cho biết nhóc tỳ là bé ga lăng và biết quan sát khi chủ động mang túi giúp mẹ từ sự kiện ra đến xe riêng.

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ'

Không hổ danh là 'Hoa hậu của các Hoa hậu', Đặng Thu Thảo lần nữa gây bão với nhan sắc chuẩn 'thần tiên tỷ tỷ'

Hình ảnh mới nhất vừa được Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải đã chứng minh danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của cô quả không bao giờ sai.

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