'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo khoe ảnh 'cực ngọt' bên ông xã doanh nhân, động thái của Mai Phương Thúy gây chú ý

Lùi về sau ánh hào quang để chăm sóc các con từ nhiều năm qua nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Dù đã là mẹ bỉm nhưng mỗi lần "Hoa hậu của các Hoa hậu" lộ diện đều khiến dân tình rần rần.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật ông xã, trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo đăng tải bức hình 'cực ngọt' bên chồng doanh nhân kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi". Không quá phô trương nhưng tình yêu của cặp đôi lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Ngay sau bài đăng của Đặng Thu Thảo, rất nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng doanh nhân Tín Nguyễn nhân dịp tuổi mới. Cũng có không ít bình luận về nhan sắc của 2 vợ chồng. Đáng chú ý, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng nhanh tay gửi lời chúc và không quên khen ngợi cặp đôi: "Hai người dễ thương quá, chúc mừng sinh nhật anh Tín nhé".

Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng nhanh tay gửi lời chúc và không quên khen ngợi cặp đôi

Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín vào tháng 10/2017. Sau 10 năm đội chiếc vương miện cao quý, Đặng Thu Thảo nay trở thành mẹ bỉm của 2 nhóc tỳ. Thu Thảo ít khi xuất hiện tại các hoạt động showbiz mà dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ. Mặc dù vậy, mỗi lần Thu Thảo xuất hiện lại khiến người ta phải trầm trồ vì nhan sắc ngày càng trẻ trung và không hề phai nhạt theo năm tháng.

Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo ít khi xuất hiện tại các hoạt động showbiz mà dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ

Hồi dịp đầu năm nay, vợ chồng nàng hậu đã đưa hai nhóc tỳ đi du lịch. Nếu như Liam trông rất nhí nhảnh, hài hước thì ‘cô cả’ Sophie nay đã lớn rõ và ra dáng tiểu thư nhà hào môn.

Gia đình nhỏ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Ái nữ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây ấn tượng vì thừa hưởng chiều cao nổi trội, vóc dáng mảnh mai giống mẹ. Ngoài ra, tiểu công chúa còn có phong cách ăn diện điệu đà, dịu dàng khiến dân tình "thả tim" lia lịa. Còn quý tử Liam, nàng hậu cho biết nhóc tỳ là bé ga lăng và biết quan sát khi chủ động mang túi giúp mẹ từ sự kiện ra đến xe riêng.