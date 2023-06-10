'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo khoe ảnh 'cực ngọt' bên ông xã doanh nhân, động thái của Mai Phương Thúy gây chú ý

Hậu trường 10/06/2023 19:49

Mới đây, nhân dịp sinh nhật ông xã, trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo đăng tải bức hình 'cực ngọt' bên chồng doanh nhân. Động thái của Mai Phương Thúy gây chú ý.

Lùi về sau ánh hào quang để chăm sóc các con từ nhiều năm qua nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Dù đã là mẹ bỉm nhưng mỗi lần "Hoa hậu của các Hoa hậu" lộ diện đều khiến dân tình rần rần.

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo khoe ảnh 'cực ngọt' bên ông xã doanh nhân, động thái của Mai Phương Thúy gây chú ý - Ảnh 1
 Dù đã là mẹ bỉm nhưng mỗi lần "Hoa hậu của các Hoa hậu" Đặng Thu Thảo lộ diện đều khiến dân tình rần rần

 

Mới đây, nhân dịp sinh nhật ông xã, trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo đăng tải bức hình 'cực ngọt' bên chồng doanh nhân kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi". Không quá phô trương nhưng tình yêu của cặp đôi lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo khoe ảnh 'cực ngọt' bên ông xã doanh nhân, động thái của Mai Phương Thúy gây chú ý - Ảnh 2
Đặng Thu Thảo đăng tải bức hình 'cực ngọt' bên chồng doanh nhân nhân dịp sinh nhật ông xã 

 

Ngay sau bài đăng của Đặng Thu Thảo, rất nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng doanh nhân Tín Nguyễn nhân dịp tuổi mới. Cũng có không ít bình luận về nhan sắc của 2 vợ chồng. Đáng chú ý, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng nhanh tay gửi lời chúc và không quên khen ngợi cặp đôi: "Hai người dễ thương quá, chúc mừng sinh nhật anh Tín nhé". 

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo khoe ảnh 'cực ngọt' bên ông xã doanh nhân, động thái của Mai Phương Thúy gây chú ý - Ảnh 3
Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng nhanh tay gửi lời chúc và không quên khen ngợi cặp đôi

 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín vào tháng 10/2017. Sau 10 năm đội chiếc vương miện cao quý, Đặng Thu Thảo nay trở thành mẹ bỉm của 2 nhóc tỳ. Thu Thảo ít khi xuất hiện tại các hoạt động showbiz mà dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ. Mặc dù vậy, mỗi lần Thu Thảo xuất hiện lại khiến người ta phải trầm trồ vì nhan sắc ngày càng trẻ trung và không hề phai nhạt theo năm tháng.

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo khoe ảnh 'cực ngọt' bên ông xã doanh nhân, động thái của Mai Phương Thúy gây chú ý - Ảnh 4
Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo ít khi xuất hiện tại các hoạt động showbiz mà dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ

 

Hồi dịp đầu năm nay, vợ chồng nàng hậu đã đưa hai nhóc tỳ đi du lịch. Nếu như Liam trông rất nhí nhảnh, hài hước thì ‘cô cả’ Sophie nay đã lớn rõ và ra dáng tiểu thư nhà hào môn.

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo khoe ảnh 'cực ngọt' bên ông xã doanh nhân, động thái của Mai Phương Thúy gây chú ý - Ảnh 5

'Thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo khoe ảnh 'cực ngọt' bên ông xã doanh nhân, động thái của Mai Phương Thúy gây chú ý - Ảnh 6
Gia đình nhỏ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

 

Ái nữ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây ấn tượng vì thừa hưởng chiều cao nổi trội, vóc dáng mảnh mai giống mẹ. Ngoài ra, tiểu công chúa còn có phong cách ăn diện điệu đà, dịu dàng khiến dân tình "thả tim" lia lịa. Còn quý tử Liam, nàng hậu cho biết nhóc tỳ là bé ga lăng và biết quan sát khi chủ động mang túi giúp mẹ từ sự kiện ra đến xe riêng.

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Lùi về sau ánh hào quang để chăm sóc các con từ nhiều năm qua nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Dù đã là mẹ bỉm nhưng mỗi lần "Hoa hậu của các Hoa hậu" lộ diện đều khiến dân tình rần rần.

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Từ khóa:   Đặng Thu Thảo ông xã Đặng Thu Thảo vbiz

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