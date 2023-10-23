Quang Lê từng hiếm hoi nói về cuộc hôn nhân dang dở vào năm 22 tuổi trong chương trình "Chuyện ngại nói với Xuân Lan". Giọng ca Đập Vỡ Cây Đàn cho biết, mối lương này nhờ vào sự mai mối của 2 bên gia đình. Anh tâm sự: "Trong một lần về Việt Nam thăm quê và ông bà ngoại thì được 2 gia đình giới thiệu. Qua tìm hiểu thời gian ngắn, chắc do nhiều tác động bên ngoài, do gia đình, tôi quyết định đồng ý lấy vợ. Khi ấy, tôi có nói với bố mẹ rằng không muốn lấy sớm thế, vì cũng chưa có sự nghiệp gì cả.

Ca sĩ Quang Lê là một cái tên không còn quá xa lạ với khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình. Anh ghi dấu ấn tên tuổi qua loạt bài hát: Đập vỡ cây đàn, Đôi mắt người xưa, Về đâu mái tóc người thương, Thương về miền Trung,... Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ vẫn thăng hoa trong sự nghiệp, có được lượng người hâm mộ khá đông đảo thế nhưng trái ngược lại, chuyện tình duyên của Quang Lê không mấy suôn sẻ.

Sau khi lấy vợ, dù không muốn nhưng anh vẫn phải lựa chọn giữa gia đình ở Việt Nam và sự nghiệp ở hải ngoại. Nhiều yếu tố như thời gian xa cách, thời gian lao vào công việc,... cộng lại khiến nam ca sĩ và vợ cũ đi đến quyết định chia tay. Quang Lê cũng hé lộ, hiện tại, vợ cũ đang định cư ở Sài Gòn, đã lập gia đình, có 3, 4 người con gì đó và sống rất hạnh phúc.

Đam mê hát quá lớn, tôi sẵn sàng bỏ mọi thứ, thậm chí sẵn sàng bỏ học. 22 tuổi tôi chưa nổi tiếng, chưa đi hát, nếu lấy vợ thì sẽ chùn chân, vấn đề tế nhị nữa là khán giả thường muốn ca sĩ là người độc thân, của họ mà thôi".

Về phía mình, nam ca sĩ chia sẻ nhiều năm qua, anh từng có ý muốn lập gia đình, sinh con đẻ cái bởi tuổi cũng không còn trẻ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, anh không còn quan trọng cưới xin hình thức, chỉ mong được sống với ai đó lâu dài, sinh con dựa trên tình yêu thương.

Ngoài cuộc hôn nhân chóng vánh, Quang Lê dính nhiều tin đồn tình cảm với loạt người đẹp có tiếng trong showbiz Việt

Ngoài cuộc hôn nhân chóng vánh, Quang Lê dính nhiều tin đồn tình cảm với loạt người đẹp có tiếng trong showbiz Việt. Nam ca sĩ chỉ công khai chuyện tình với 2 người là Lina Vi Trâm Nguyễn và Thanh Bi. Mối tình ồn ào với Thanh Bi từng tốn nhiều giấy mực của báo giới và là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Thế nhưng, những mối tình này đều không đi đến kết thúc có hậu.

Hiện tại, bước sang tuổi 44, Quang Lê vẫn độc thân vui tính. Trong cuộc phỏng vấn năm 2022, Quang Lê cho biết anh từng từ chối cuộc mai mối với cô gái giàu có, thoải mái với lựa chọn sống độc thân. Mỗi ngày, cuộc sống của anh trôi qua nhanh, thường xuyên rời khỏi nhà, chạy show khắp nơi.

Quang Lê cho biết anh từng từ chối cuộc mai mối với cô gái giàu có, thoải mái với lựa chọn sống độc thân. Mỗi ngày, cuộc sống của anh trôi qua nhanh, thường xuyên rời khỏi nhà, chạy show khắp nơi

Ngoài việc ca hát, nam ca sĩ còn đam mê làm Youtuber chia sẻ nhiều clip về cuộc sống thường ngày của mình. Quang Lê chăm chỉ lưu diễn ở Việt Nam và nước ngoài. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ có khối tài sản "khủng", gồm nhà vườn tại Mỹ, xe sang, hàng hiệu. Ở TP.HCM, Quang Lê cũng sở hữu căn biệt thự có giá trị ước tính 100 tỷ đồng.

Vừa qua, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Quang Lê khiến nhiều người choáng váng khi để lộ số dư cực khủng trong tài khoản. Cụ thể, Quang Lê cho biết bất ngờ có người lạ chuyển nhầm vào tài khoản tới 5 tỷ. Quang Lê đã phải làm việc với ngân hàng để trả lại. Bên dưới bức hình chụp lại tin nhắn chuyển khoản có số dư lên tới 31 tỷ đồng.

Vừa qua, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Quang Lê khiến nhiều người choáng váng khi để lộ số dư cực khủng trong tài khoản lên đến 31 tỷ đồng

Thời gian gần đây, Quang Lê còn gây sốt bởi màn lột xác ngoạn mục sau khi giảm cân. Giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" cho biết anh giảm 12kg trong 3 tháng nhờ chế độ ăn kiêng khắt khe, hạn chế tinh bột, kết hợp tập luyện thể thao. So với hình ảnh "phát tướng" nặng nề thời quá khứ, nam ca sĩ ghi điểm bởi ngoại hình ngày một năng động, trẻ trung.

Không chỉ giảm cân để có ngoại hình đẹp hơn, động lực lớn nhất đối với Quang Lê là cải thiện sức khỏe. Nam ca sĩ nói khi tuổi tác ngày một lớn, cân nặng ảnh hưởng nhiều đến thể trạng. Do đó, Quang Lê quyết tâm giảm cân, nâng cao sức khỏe tổng thể.