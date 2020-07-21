Phương Mỹ Chi khoe thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi, năm nay còn nhận thêm cả cúp

Mới đây, Phương Mỹ Chi khiến mọi người chú ý khi khoe thành tích học tập "khủng" đáng tự hào của mình lên trang cá nhân. Vừa đi học và tham gia chạy show nhưng giọng ca "Quê em mùa nước lũ" vẫn 11 năm liền đạt thành tích học sinh giỏi.

Đặc biệt hơn là năm nay, ca sĩ Phương Mỹ Chi còn nhận được cúp học sinh tiêu biểu của trường. Thành tích của cô nàng khiến mọi người phải thốt lên "không phải dạng vừa".