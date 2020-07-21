Phương Mỹ Chi khoe thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi, năm nay còn nhận thêm cả cúp

"Cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi khiến mọi người ngưỡng mộ khi khoe thành tích đáng nể của mình là 11 năm liền đạt học sinh giỏi.
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Mới đây, Phương Mỹ Chi khiến mọi người chú ý khi khoe thành tích học tập "khủng" đáng tự hào của mình lên trang cá nhân. Vừa đi học và tham gia chạy show nhưng giọng ca "Quê em mùa nước lũ" vẫn 11 năm liền đạt thành tích học sinh giỏi.
Đặc biệt hơn là năm nay, ca sĩ Phương Mỹ Chi còn nhận được cúp học sinh tiêu biểu của trường. Thành tích của cô nàng khiến mọi người phải thốt lên "không phải dạng vừa".
Sau khi khoe thành tích học tập với mọi người, giọng ca "Quê em mùa nước lũ" còn viết tâm thư gửi chính bản thân mình.
Nguyên văn bài chia sẻ của con nuôi Quang Lê: "Phương Mỹ Chi ơi, tui muốn gửi lời cảm ơn đến bạn. Cảm ơn bạn đã luôn cố gắng vì tụi mình nha.
Tụi mình đã cùng nhau bước vào nghệ thuật 1 cách thật tình cờ. Bạn đã vì những điều tốt đẹp mà nỗ lực cho ra những sản phẩm âm nhạc tâm huyết gửi đến khán giả. Có khi nhìn thấy bạn cứ loay hoay không biết tiếp theo nên như thế nào, có khi nhìn thấy những tin không hay mà cũng không biết từ ở đâu ập tới, bạn mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình thì người ta nói “chảnh quá”. Còn bạn mà im, người ta lại tin đó là sự thật.
Tui biết mà, nên tui cố gắng học giỏi nè. Để bạn hãnh diện, ba má bạn hãnh diện. Tui làm được rồi đó Chi, 11 năm học sinh giỏi rồi đó, năm nay còn được thêm cúp học sinh tiêu biểu nữa. Bạn bè người thân ai cũng mừng.
Tui sẽ vì bạn, cố gắng trong học tập hơn nữa. 2 tụi mình cùng cố lên nha. Tụi mình phải cố gắng thật nhiều, để thay lời cảm ơn đến các cô chú anh chị nghệ sĩ đã cho tụi mình tình cảm yêu thương, khuyên bảo an ủi, cảm ơn đến gia đình và khán giả đã luôn tin tưởng phía sau làm hậu phương vững vàng để tụi mình luôn tiến về phía trước".
Dưới bài viết, Phương Mỹ Chi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè. Ca sĩ Quang Lê tự hào: "Chúc mừng con gái". Ca sĩ hải ngoại Mai Thiên Vân bày tỏ: "Chúc mừng con gái nhé"....