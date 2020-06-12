Mới đây, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với người phụ nữ gửi tin nhắn xúc phạm đến gia đình cô để giải quyết sự việc.

Cách đây không lâu, Phương Mỹ Chi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc trước dòng tin nhắn xúc phạm người thân của anti-fan: “Ông bà nội con đã mất rồi. Họ là người đã sinh ra ba con, nên con luôn có sự tôn kính đối với ông bà. Và con không muốn ai xúc phạm đến gia đình mình. Con nghĩ ai cũng vậy thôi, không muốn gia đình mình bị người khác nguyền rủa mà không vì bất kì điều gì”.

Không giấu được sự phẫn nộ, Phương Mỹ Chi từng khẳng định sẽ cùng ekip xử lý tới nơi tới chốn - Ảnh: FB

Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân đoạn clip ghi lại cuộc gặp mặt đối chất trực tiếp với anti-fan. Được biết, người phụ nữ này đã chủ động tìm đến tận nhà Phương Mỹ Chi.

Bài đăng của Phương Mỹ Chi - Ảnh: FB

Trong suốt buổi trò chuyện, nữ ca sĩ luôn tỏ ra khá bình tĩnh để giải quyết sự việc. Theo đoạn clip đăng tải, Phương Mỹ Chi chia sẻ: “Con không muốn làm quá lên. Con là người của công chúng. Con cũng từng bị chửi, bị nói rất nhiều lần nên con biết là nếu ngày ngày người ta chửi cô, cô cũng không thấy dễ chịu gì hết. Cô về suy nghĩ, nếu cô không làm thì ai làm, để tìm hướng giải quyết chứ bây giờ tụi con không giúp gì được cho cô hết”.

Giọng ca “Quê em mùa nước lũ” cho biết ban đầu người này liên tục chối cãi về hành động sai trái của mình. Tuy nhiên, sau 1 giờ nói chuyện, anti-fan đã thừa nhận việc mình làm và gửi lời xin lỗi đến gia đình Phương Mỹ Chi.

Sau khi giải quyết sự việc, nữ ca sĩ mong cư dân mạng ngừng công kích người này - Ảnh: Internet

Cuối bài đăng, Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn tới khán giả đã động viên và quan tâm mình trong suốt thời gian vướng phải ồn ào vừa qua.

Phương Mỹ Chi phẫn nộ khi bị một phụ nữ lớn tuổi nhắn tin nguyền rủa, xúc phạm người thân Bị một anti-fan lớn tuổi nhắn tin với lời lẽ thô bạo, Phương Mỹ Chi bức xúc và tuyên bố sẽ cùng ekip tìm ra hướng giải quyết trường hợp này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-khi-nguoi-la-xuc-pham-den-ong-ba-da-mat-phuong-my-chi-gap-truc-tiep-de-giai-quyet-361908.html