Bị một anti-fan lớn tuổi nhắn tin với lời lẽ thô bạo, Phương Mỹ Chi bức xúc và tuyên bố sẽ cùng ekip tìm ra hướng giải quyết trường hợp này.
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Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ nổi lên từ chương trình Giọng hát Việt nhí đang được yêu mến hiện nay. Thế nhưng danh tiếng luôn đi kèm với thị phi. Bên cạnh những ồn ào về chuyện ăn mặc, trang điểm không hợp với độ tuổi, mới đây giọng ca "Quê em mùa nước lũ" còn bị một anti-fan nhắn tin xúc phạm ông bà mình.
Trước tin nhắn khiếm nhã của anti-fan lớn tuổi, nữ ca sĩ vừa đăng tải status dài chia sẻ về việc này. Phương Mỹ Chi cho biết không hề quen hay có thù ghét gì người phụ nữ này. Hôm qua là ngày vui kỷ niệm tròn 7 năm cô theo đuổi nghệ thuật, nhưng tin nhắn xúc phạm người thân đã khiến nữ ca sĩ xuống tinh thần.
"Ông bà Nội con đã mất rồi. Họ là người đã sinh ra ba con, nên con luôn có sự tôn kính đối với ông bà. Và con không muốn ai xúc phạm đến gia đình mình. Con nghĩ ai cũng vậy thôi, không muốn gia đình mình bị người khác nguyền rủa mà không vì bất kì điều gì.
Con tự hỏi, nếu như ông bà con còn sống, con đọc được những lời này từ cô, thì cảm xúc lúc đó của con còn tệ như thế nào?", Phương Mỹ Chi viết.
Nữ ca sĩ cho biết sẽ nhanh chóng cùng ekip tìm ra cách giải quyết cho trường hợp này. Cô không muốn mình và những người thân trong gia đình phải gánh chịu thêm những lời lẽ xúc phạm thế này.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ ca sĩ nhận về nhiều bình luận quan tâm và đồng cảm. Nhiều dân mạng còn tỏ thái độ bức xúc, chỉ trích người đã xúc phạm gia đình Phương Mỹ Chi. Danh ca Hương Lan dành lời khuyên: "Con block liền đi! Xem chi bực mình, xem như không có! Loại người này rảnh và ganh tỵ đó con... hãy nghĩ đến nhiều người đang thương yêu và phải biết chấp nhận người ghét mình đừng buồn giận con à...".