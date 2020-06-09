Phương Mỹ Chi phẫn nộ khi bị một phụ nữ lớn tuổi nhắn tin nguyền rủa, xúc phạm người thân

Hậu trường 09/06/2020 10:28

Bị một anti-fan lớn tuổi nhắn tin với lời lẽ thô bạo, Phương Mỹ Chi bức xúc và tuyên bố sẽ cùng ekip tìm ra hướng giải quyết trường hợp này.

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ nổi lên từ chương trình Giọng hát Việt nhí đang được yêu mến hiện nay. Thế nhưng danh tiếng luôn đi kèm với thị phi. Bên cạnh những ồn ào về chuyện ăn mặc, trang điểm không hợp với độ tuổi, mới đây giọng ca "Quê em mùa nước lũ" còn bị một anti-fan nhắn tin xúc phạm ông bà mình.

Trước tin nhắn khiếm nhã của anti-fan lớn tuổi, nữ ca sĩ vừa đăng tải status dài chia sẻ về việc này. Phương Mỹ Chi cho biết không hề quen hay có thù ghét gì người phụ nữ này. Hôm qua là ngày vui kỷ niệm tròn 7 năm cô theo đuổi nghệ thuật, nhưng tin nhắn xúc phạm người thân đã khiến nữ ca sĩ xuống tinh thần.

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Nữ ca sĩ đăng công khai ảnh người xúc phạm mình kèm dòng trạng thái gay gắt - Ảnh: FB

"Ông bà Nội con đã mất rồi. Họ là người đã sinh ra ba con, nên con luôn có sự tôn kính đối với ông bà. Và con không muốn ai xúc phạm đến gia đình mình. Con nghĩ ai cũng vậy thôi, không muốn gia đình mình bị người khác nguyền rủa mà không vì bất kì điều gì.

Con tự hỏi, nếu như ông bà con còn sống, con đọc được những lời này từ cô, thì cảm xúc lúc đó của con còn tệ như thế nào?", Phương Mỹ Chi viết.

Nữ ca sĩ cho biết sẽ nhanh chóng cùng ekip tìm ra cách giải quyết cho trường hợp này. Cô không muốn mình và những người thân trong gia đình phải gánh chịu thêm những lời lẽ xúc phạm thế này.

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Bước sang tuổi 18, Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành, đặc biệt là cách giải quyết những scandal - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ ca sĩ nhận về nhiều bình luận quan tâm và đồng cảm. Nhiều dân mạng còn tỏ thái độ bức xúc, chỉ trích người đã xúc phạm gia đình Phương Mỹ Chi. Danh ca Hương Lan dành lời khuyên: "Con block liền đi! Xem chi bực mình, xem như không có! Loại người này rảnh và ganh tỵ đó con... hãy nghĩ đến nhiều người đang thương yêu và phải biết chấp nhận người ghét mình đừng buồn giận con à...".

Bị chê già trước tuổi, khác xưa quá nhiều, Phương Mỹ Chi lên tiếng đáp trả

Bị chê già trước tuổi, khác xưa quá nhiều, Phương Mỹ Chi lên tiếng đáp trả

Ở tuổi 17, Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành và chững chạc hơn trong cả cách suy nghĩ lẫn diện mạo bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều người lại không thích điều này.

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Từ khóa:   ca sĩ Phương Mỹ Chi gia đình Phương Mỹ Chi Quang Lê và Phương Mỹ Chi

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