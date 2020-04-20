Bị chê già trước tuổi, khác xưa quá nhiều, Phương Mỹ Chi lên tiếng đáp trả

Hậu trường 20/04/2020 11:06

Ở tuổi 17, Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành và chững chạc hơn trong cả cách suy nghĩ lẫn diện mạo bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều người lại không thích điều này.

Giành vị trí Á quân chương trình Giọng hát Việt nhí mùa 1 năm 2013, Phương Mỹ Chi trở thành một hiện tượng âm nhạc. Từ cô bé nhỏ nhắn với chất giọng ngọt ngào được đông đảo khán giả mến mộ, sau 7 năm, "chị Bảy" đã lột xác về cả phong cách lẫn ngoại hình.

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Phương Mỹ Chi nhận về nhiều lời chê bai cho rằng ăn mặc không phù hợp với độ tuổi - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sự thay đổi của giọng ca "Quê em mùa nước lũ" lại bị nhận xét là "chín ép", già trước tuổi. Ca sĩ Phương mỹ Chi bị soi phong cách thời trang thời thượng với áo dây, quần short ngắn hay croptop khoe eo... Không chỉ vậy, việc cô nàng trang điểm quá đậm cũng bị chê bai là quá già so với độ tuổi 17.

Clip Phương Mỹ Chi lên tiếng khi bị so sánh với trước đây

Trước những lời chê bai, so sánh với bản thân của 7 năm trước, Phương Mỹ Chi quay clip tỏ rõ thái độ. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Những bạn nào chơi mạng xã hội lâu năm, có lượng tương tác cao cũng như có nhiều người theo dõi thường sẽ gặp những bình luận như thế này: 'Em của bây giờ khác quá', 'Thích em của ngày xưa hơn', 'Hồi xưa thích bé này lắm mà giờ hết rồi', 'Ngày xưa em dễ thương lắm, còn bây giờ thì'"... Phương Mỹ Chi tỏ thái độ không hài lòng: "Đừng, đừng nói mấy cái đó, ai cũng muốn mình tốt hơn mà".

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Với sự hậu thuẫn của ca sĩ Quang Lê, Phương Mỹ Chi ngày càng thành công - Ảnh: FB

Tâm sự của "cô bé dân ca" nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người khen ngợi sự duyên dáng của Phương Mỹ Chi. Một số dân mạng cho rằng, ở độ tuổi 17, nữ ca sĩ ăn mặc như vậy là không hề quá đà. Cô diện trang phục thời trang đi chơi ngoài đời thường, còn lên sân khấu, Phương Mỹ Chi vẫn chọn những thiết kế phù hợp với dòng nhạc dân ca.

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Bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi sau khi biết tin bà ngoại cô vừa qua đời.

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Từ khóa:   ca sĩ Phương Mỹ Chi cô bé dân ca Quang Lê và Phương Mỹ Chi

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