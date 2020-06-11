Bức ảnh cựu người mẫu Trang Trần bán nude, khoe vòng 2 to "vượt mặt" nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, người mẫu Trang Trần bất ngờ đăng lại bức ảnh chụp "không mảnh vải che thân". Cô khéo léo dùng một vài phụ kiện che chắn những phần nhạy cảm nhất của cơ thể.

Được biết, bức ảnh này được chụp cách đây nhiều năm khi cô mang thai con gái Kiến Lửa, cách thời gian dự sinh 3 ngày.

Trang Trần tung lại ảnh bầu nhiều năm trước, khoe vẻ đẹp ấn tượng ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh: Instagram

Kèm theo đó, chân dài này còn đăng kèm dòng chia sẻ nói về bản lĩnh của phụ nữ khi sắp đến ngày sinh nở.

Cô viết: "Đàn bà cần mạnh mẽ lúc lâm bồn. Nhưng cần mạnh mẽ gấp 10 khi chồng ngoại tình phụ bạc. Cấm khóc - khỏi cười - lặng lẽ hành động. Nhớ rằng con là tất cả".

Cặp đôi hạnh phúc khi có một cô con gái kháu khỉnh - Ảnh: FB

Trang Trần từng là người mẫu nổi tiếng của showbiz Việt. Thế nhưng những năm gần đây, cô không còn xuất hiện trên sàn diễn thời trang mà chuyên tâm kinh doanh. Tuy vậy, cựu người mẫu vẫn không ít lần gây bão dư luận bởi những phát ngôn sốc.

Chồng Trang Trần là Việt kiều tên Louis Trần. Dù chưa làm đám cưới nhưng cả hai đã là vợ chồng hợp pháp và có một cô con gái chung tên Kiến Lửa. Hiện nam doanh nhân đang sống tại Mỹ còn Trang Trần vẫn ở Việt Nam cùng con gái.

Trang Trần khiến nhiều người 'ngượng chín mặt' khi tâm sự chuyện chăn gối nhạy cảm với chồng Việt kiều Cựu người mẫu Trang Trần lại khiến dư luận dậy sóng khi có phát ngôn cực sốc về chuyện "giường chiếu" thông qua bài viết gửi ông xã Louis Trần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trang-tran-khoe-lai-anh-bau-khong-manh-vai-che-than-gay-gat-noi-ve-dan-ong-ngoai-tinh-361827.html