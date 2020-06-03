Trang Trần khiến nhiều người 'ngượng chín mặt' khi tâm sự chuyện chăn gối nhạy cảm với chồng Việt kiều

Hậu trường 03/06/2020 10:29

Cựu người mẫu Trang Trần lại khiến dư luận dậy sóng khi có phát ngôn cực sốc về chuyện "giường chiếu" thông qua bài viết gửi ông xã Louis Trần.

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Trang Trần vừa đăng tải bài viết gửi ông xã Việt kiều. Điều khiến dư luận chú ý là cựu người mẫu chỉ đề cập đến một chủ đề duy nhất là "chuyện vợ chồng". Vốn là người thẳng tính, cô thẳng thắn đưa ra những lợi ích và tầm quan trọng của chuyện tế nhị mà ít nghệ sĩ nào dám lên tiếng.

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Trang Trần viết tâm thư gửi ông xã Louis Trần và bàn về chuyện nhạy cảm - Ảnh: FB

"Gửi Louis Trần! Có một sự thật là càng make love đều đặn thì càng giúp giảm béo, càng giảm béo thì body càng đẹp, và càng được make love, và body lại càng đẹp...

Nên cũng dễ hiểu thôi, mấy bạn quá béo thường có đời sống tình dục nghèo nàn, thậm chí là bằng '0'. Càng dễ stress càng ăn nhiều và càng béo, mà béo thì chả ai thèm. Nó là cái vòng luẩn quẩn, nếu không nỗ lực mà vượt qua thì đời là chuỗi ngày sống chịu đựng chứ không phải là tận hưởng.

Trẻ mà không sex thì khác gì người cao tuổi, chờ xuống lỗ là xong", Trang Trần khiến hội chị em thừa cân đỏ mặt khi đọc bài viết này.

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Cựu người mẫu đăng tải loạt ảnh gợi cảm khi bàn về chuyện 'giường chiếu' - Ảnh: FB

Theo kinh nghiệm bản thân, chân dài họ Trần cho rằng: "Làm tình sẽ giúp giải tỏa căng thẳng, loại bỏ áp lực của stress, lo âu trong đời sống. Từ đó con người ta dễ dàng đối diện, giải quyết các vấn đề hơn trong thường ngày".

Chưa hết, Trang Trần còn tiếp tục đưa ra quan điểm về chuyện tế nhị này: "Tình yêu và tình dục là một món quà lớn nhất của tạo hóa mà loài người đấu tranh khốc liệt để có được. Không chỉ là món quà, mà nó còn là ý nghĩa của việc cạnh tranh sinh tồn duy trì nòi giống. Suy cho cùng phụ nữ làm đẹp cũng là để được yêu nhiều hơn, sex thăng hoa hơn. Đàn ông kiếm tiền cũng là để chứng tỏ giá trị và được sex với gái xinh hơn".

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Dù đã có một cô con gái chung nhưng Trang Trần và chồng vẫn đang sống cảnh 'mỗi người một nơi' vì công việc - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bài viết bàn về chủ đề nhạy cảm của cựu người mẫu nhận về hơn 2 ngàn lượt like và hàng trăm bình luận. Tuy nhiên, cô cũng khiến hội FA lâu năm "ngượng chín mặt" khi dùng ngôn từ quá thẳng thắn bàn về chuyện chăn gối.

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