Giải cứu 5 chú chó đang bị mang đến lò mổ, hành động đẹp của ca sĩ Quang Lê được khen hết lời

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê thu hút sự chú ý khi chia sẻ việc làm ý nghĩa vừa qua. Giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" kể lại câu chuyện vừa giải cứu 5 chú chó đang trên đường đến lò mổ. Cụ thể khi đang đi giải quyết công việc ở Long An, Quang Lê bất ngờ gặp một người chở 5 chú chó đến lò mổ để bán. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã ngỏ ý mua lại những chú chó đáng thương.

Nam ca sĩ có hành động ý nghĩa thể hiện tinh thần yêu động vật - Ảnh: FB

Ca sĩ Quang Lê viết trên Facebook: "Giải cứu 5 chú chó trên đường đến lò mổ, nay 5 chú chó đã bình yên, ai thiện chí nhận nuôi vui lòng inbox để lại số điện thoại nhé, sau 2 tuần chúng tôi sẽ ghé thăm 5 chú chó này". Nam ca sĩ hải ngoại còn kêu gọi mọi người "hãy nói không với thịt chó".