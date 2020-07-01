Giải cứu 5 chú chó đang bị mang đến lò mổ, hành động đẹp của ca sĩ Quang Lê được khen hết lời

Hậu trường 01/07/2020 15:27

Hành động ý nghĩa của ca sĩ Quang Lê nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê thu hút sự chú ý khi chia sẻ việc làm ý nghĩa vừa qua. Giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" kể lại câu chuyện vừa giải cứu 5 chú chó đang trên đường đến lò mổ. Cụ thể khi đang đi giải quyết công việc ở Long An, Quang Lê bất ngờ gặp một người chở 5 chú chó đến lò mổ để bán. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã ngỏ ý mua lại những chú chó đáng thương.

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Nam ca sĩ có hành động ý nghĩa thể hiện tinh thần yêu động vật - Ảnh: FB

Ca sĩ Quang Lê viết trên Facebook: "Giải cứu 5 chú chó trên đường đến lò mổ, nay 5 chú chó đã bình yên, ai thiện chí nhận nuôi vui lòng inbox để lại số điện thoại nhé, sau 2 tuần chúng tôi sẽ ghé thăm 5 chú chó này". Nam ca sĩ hải ngoại còn kêu gọi mọi người "hãy nói không với thịt chó".

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Hình ảnh được nam ca sĩ đăng tải - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Quang Lê nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều để lại bình luận khen ngợi và hưởng ứng hành động ý nghĩa của nam ca sĩ.

"Anh tuyệt vời quá! Chân thành biết ơn anh", "Rất ý nghĩa. Thật tuyệt vời. Nghĩa cử cao đẹp của các nghệ sĩ", "Trước giờ chỉ thích giọng hát của anh. Giờ thích thêm hành động đẹp này của anh nữa. Chúc anh thành công trong sự nghiệp"... dân mạng bày tỏ.

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Sau khi đăng tin, nhiều khán giả đã đến xin nhận nuôi những chú chó này - Ảnh: FB

Quang Lê là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng ở dòng nhạc trữ tình. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, nam ca sĩ cũng vướng không ít ồn ào tình ái. Trong đó, gây chú ý nhất là chuyện tình yêu với diễn viên trẻ Thanh Bi.

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Clip Quang Lê cúi đầu xin lỗi Ngọc Sơn trước toàn bộ khán giả ở trường quay được chia sẻ trên MXH.

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Từ khóa:   Quang Lê Thanh Bi Quách Tuấn Du

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