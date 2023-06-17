Thông tin về vụ việc này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời danh tính của ca sĩ trong câu chuyện cũng được dân tình ra sức đồn đoán.

Mới đây, trên trang cá nhân, Pha Lê đã đăng tải trạng thái dài về việc bản thân chứng kiến một trường hợp ca sĩ đình đám bị quản lý quán bar ép đi chào từng bàn sau khi trình diễn. Đáng chú ý, khi người này chạm mặt Pha Lê đã lập tức có biểu cảm sượng trân và đơ cứng. Pha Lê viết: "Hôm qua đi bar chơi ở Đà Nẵng tình cờ có đêm nhạc của 1 bạn nữ ca sĩ rất hot bây giờ về biểu diễn. Phần trình diễn của bạn ok không có gì để nói nhưng vấn đề là sau đó bạn đi chào từng bàn 1 rồi chụp hình các kiểu. Lúc đầu mình tưởng có vài khán giả hâm mộ yêu cầu thì khả năng quen biết và nói khó thì bạn cũng xuống bàn nhưng ai dè bạn đi từng bàn và tới cả bàn mình, đương nhiên bạn bè mình không có nhu cầu gọi bạn xuống hay có ai muốn chụp hình này nọ, bạn tới cười và đứng sượng trân, lúc đó mình đứng lên mời bạn 1 ly và cũng nói thầm vào tai vài câu đại ý chia sẻ là em đi diễn mệt rồi em về nghỉ sớm đi".

Ca sĩ Pha Lê chia sẻ 1 câu chuyện về việc 1 ca sĩ bị ép đi chào từng bàn trong quán bar Bài đăng trang cá nhân của ca sĩ Pha Lê Chia sẻ quan điểm về câu chuyện này, Pha Lê cho biết, hành động đi chào bàn của ca sĩ này khiến cô cảm thấy buồn: "Thật lòng mình nhìn hình ảnh này mình cảm thấy buồn. Đây là môi trường bar sàn hầu hết người tới chơi đều say sưa và nghe nhạc mạnh, có thể người ta hâm mộ quý mến ca sĩ thật nhưng hành động đi chào bàn đối với mình là không đẹp". Đồng thời, cô hé lộ thêm sao nữ đình đám này bị quản lý quán bar ép phải thực hiện công việc này. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mình hỏi thì có người nói do quản lý quán ép phải vậy... Không biết các bạn nghĩ sao chứ mình nhìn thấy vậy mình bị buồn ý, điều đó không vi phạm pháp luật hay gì nhưng thật sự nó không đẹp đối với 1 nghệ sĩ!".

Quả thật, đây là 1 thực tế đáng buồn mà không ít ca sĩ, nghệ sĩ đã và đang gặp phải. Những chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm và bày tỏ quan điểm đồng tình với Pha Lê. Pha Lê giữ kín, không chia sẻ cụ thể về danh tính của nhân vật này khiến dân tình rôm rả bàn tán và đồn đoán Một số bình luận đồng tình của khán giả dưới bài đăng của ca sĩ Pha Lê Và đây cũng không phải là trường hợp hiếm của làng giải trí Việt, trước đó một số ca sĩ cũng rơi vào trường hợp khó xử khi biểu diễn tại quán bar. Có thể kể đến việc Orange đã chia sẻ về trường hợp cô gặp phải sự cố khi diễn: "Có khi đang diễn, tôi bị giật tay kéo xuống. Đến khi hát xong, tôi bị vài người gọi vào tiếp khách, uống bia cùng”. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết, thỉnh thoảng khi biểu diễn, nữ ca sĩ cũng đã gặp những khách hàng có hành động khiếm nhã. Orange từng bị vài người gọi vào tiếp khách, uống bia cùng Trong chương trình "Chuyện tối nay với Thành" cuối năm 2017, Bảo Thy đã từng có nhiều chia sẻ về chuyện làm nghề của mình trong đó có những sự cố nữ ca sĩ gặp phải khi biểu diễn ở vũ trường, quán bar khiến tinh thần mình hoàn toàn sụp đổ: "Thời điểm đó tôi xảy ra một việc đó là khi đi biểu diễn bị người ta ép uống rượu. Vì tôi không chịu uống nên người đó nhào lên sân khấu và muốn đánh tôi. Thậm chí, khi tôi đi diễn tại quán bar khác, họ còn cho người đến quán đứng rất đông và làm khó không cho tôi diễn. Sau đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Vừa về đến khách sạn tôi gọi điện cho mẹ và nói mẹ ơi con nghỉ hát 1 đến 2 tháng". Bảo Thy chia sẻ khi đi biểu diễn thì bị người lạ ép uống rượu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pha-le-buc-xuc-khi-mot-ca-si-dinh-dam-bi-quan-ly-quan-bar-ep-di-chao-tung-ban-sau-buoi-bieu-dien-thuc-hu-ra-sao-593167.html