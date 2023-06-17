Pha Lê bức xúc khi một ca sĩ đình đám bị quản lý quán bar 'ép' đi chào từng bàn sau buổi biểu diễn, thực hư ra sao?

Hậu trường 17/06/2023 17:49

Thông tin về vụ việc này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời danh tính của ca sĩ trong câu chuyện cũng được dân tình ra sức đồn đoán.

Mới đây, trên trang cá nhân, Pha Lê đã đăng tải trạng thái dài về việc bản thân chứng kiến một trường hợp ca sĩ đình đám bị quản lý quán bar ép đi chào từng bàn sau khi trình diễn. Đáng chú ý, khi người này chạm mặt Pha Lê đã lập tức có biểu cảm sượng trân và đơ cứng. Pha Lê viết: "Hôm qua đi bar chơi ở Đà Nẵng tình cờ có đêm nhạc của 1 bạn nữ ca sĩ rất hot bây giờ về biểu diễn. Phần trình diễn của bạn ok không có gì để nói nhưng vấn đề là sau đó bạn đi chào từng bàn 1 rồi chụp hình các kiểu.

Lúc đầu mình tưởng có vài khán giả hâm mộ yêu cầu thì khả năng quen biết và nói khó thì bạn cũng xuống bàn nhưng ai dè bạn đi từng bàn và tới cả bàn mình, đương nhiên bạn bè mình không có nhu cầu gọi bạn xuống hay có ai muốn chụp hình này nọ, bạn tới cười và đứng sượng trân, lúc đó mình đứng lên mời bạn 1 ly và cũng nói thầm vào tai vài câu đại ý chia sẻ là em đi diễn mệt rồi em về nghỉ sớm đi".

Pha Lê bức xúc khi một ca sĩ đình đám bị quản lý quán bar 'ép' đi chào từng bàn sau buổi biểu diễn, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Ca sĩ Pha Lê chia sẻ 1 câu chuyện về việc 1 ca sĩ bị ép đi chào từng bàn trong quán bar
Pha Lê bức xúc khi một ca sĩ đình đám bị quản lý quán bar 'ép' đi chào từng bàn sau buổi biểu diễn, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Bài đăng trang cá nhân của ca sĩ Pha Lê

Chia sẻ quan điểm về câu chuyện này, Pha Lê cho biết, hành động đi chào bàn của ca sĩ này khiến cô cảm thấy buồn: "Thật lòng mình nhìn hình ảnh này mình cảm thấy buồn. Đây là môi trường bar sàn hầu hết người tới chơi đều say sưa và nghe nhạc mạnh, có thể người ta hâm mộ quý mến ca sĩ thật nhưng hành động đi chào bàn đối với mình là không đẹp".

Đồng thời, cô hé lộ thêm sao nữ đình đám này bị quản lý quán bar ép phải thực hiện công việc này. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mình hỏi thì có người nói do quản lý quán ép phải vậy... Không biết các bạn nghĩ sao chứ mình nhìn thấy vậy mình bị buồn ý, điều đó không vi phạm pháp luật hay gì nhưng thật sự nó không đẹp đối với 1 nghệ sĩ!".

Quả thật, đây là 1 thực tế đáng buồn mà không ít ca sĩ, nghệ sĩ đã và đang gặp phải. Những chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm và bày tỏ quan điểm đồng tình với Pha Lê.

Pha Lê bức xúc khi một ca sĩ đình đám bị quản lý quán bar 'ép' đi chào từng bàn sau buổi biểu diễn, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Pha Lê giữ kín, không chia sẻ cụ thể về danh tính của nhân vật này khiến dân tình rôm rả bàn tán và đồn đoán
Pha Lê bức xúc khi một ca sĩ đình đám bị quản lý quán bar 'ép' đi chào từng bàn sau buổi biểu diễn, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Một số bình luận đồng tình của khán giả dưới bài đăng của ca sĩ Pha Lê

Và đây cũng không phải là trường hợp hiếm của làng giải trí Việt, trước đó một số ca sĩ cũng rơi vào trường hợp khó xử khi biểu diễn tại quán bar. Có thể kể đến việc Orange đã chia sẻ về trường hợp cô gặp phải sự cố khi diễn: "Có khi đang diễn, tôi bị giật tay kéo xuống. Đến khi hát xong, tôi bị vài người gọi vào tiếp khách, uống bia cùng”. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết, thỉnh thoảng khi biểu diễn, nữ ca sĩ cũng đã gặp những khách hàng có hành động khiếm nhã. 

Pha Lê bức xúc khi một ca sĩ đình đám bị quản lý quán bar 'ép' đi chào từng bàn sau buổi biểu diễn, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Orange từng bị vài người gọi vào tiếp khách, uống bia cùng

Trong chương trình "Chuyện tối nay với Thành" cuối năm 2017, Bảo Thy đã từng có nhiều chia sẻ về chuyện làm nghề của mình trong đó có những sự cố nữ ca sĩ gặp phải khi biểu diễn ở vũ trường, quán bar khiến tinh thần mình hoàn toàn sụp đổ: "Thời điểm đó tôi xảy ra một việc đó là khi đi biểu diễn bị người ta ép uống rượu. Vì tôi không chịu uống nên người đó nhào lên sân khấu và muốn đánh tôi. Thậm chí, khi tôi đi diễn tại quán bar khác, họ còn cho người đến quán đứng rất đông và làm khó không cho tôi diễn. Sau đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Vừa về đến khách sạn tôi gọi điện cho mẹ và nói mẹ ơi con nghỉ hát 1 đến 2 tháng".

Pha Lê bức xúc khi một ca sĩ đình đám bị quản lý quán bar 'ép' đi chào từng bàn sau buổi biểu diễn, thực hư ra sao? - Ảnh 6
Bảo Thy chia sẻ khi đi biểu diễn thì bị người lạ ép uống rượu
Một ca nhạc sĩ đình đám của Vbiz bất ngờ quỳ gối, cầu hôn vợ trong 'Khách sạn 5 sao'

Một ca nhạc sĩ đình đám của Vbiz bất ngờ quỳ gối, cầu hôn vợ trong 'Khách sạn 5 sao'

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi này tại 'Khách sạn 5 sao' khiến khán giả xúc động, xen lẫn ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Pha Lê ca sĩ bị ép chào từng bàn ca sĩ hát quán bar sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi