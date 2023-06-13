Dàn hotgirl đời đầu của Vbiz sau hơn một thập kỷ, người có trăm tỷ, người lấy chồng giàu

Minh Hà được biết đến từ là một hotgirl Sài Thành với vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻ đến bà mẹ 4 con và cuộc tình đẹp với ca sĩ Lý Hải. Minh Hà còn sở hữu học vấn khủng khi là cựu sinh viên trường Luật TP.HCM và từng có khoảng thời gian du học ở Anh Quốc.

Nếu nằm trong thế hệ 9X và 10X, chắc hẳn không ai lại không biết dàn hotgorl đời đầu đình đám của Sài Thành và cả Hà Thành. Trong số những cô nàng xinh đẹp thời ấy, hiện giờ người thì sự nghiệp thành công, người sở hữu cơ ngơi trù phú, người lui về làm hậu phương cho chồng con.

Sau kết hôn, Minh Hà quyết định rút về làm quản lý riêng, hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp

Minh Hà được biết đến từ là một hotgirl Sài Thành

Sau kết hôn, vợ Lý Hải quyết định rút về làm quản lý riêng, hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Kém ông xã 17 tuổi nhưng cô được nhận xét chín chắn, khéo giao tiếp. Cả hai vợ chồng hiện tại đã có 4 người con bao gồm: Rio, Cherry, Sunny và Mio. Dù đã trải qua nhiều lần sinh nở những Minh Hà vẫn giữ được vóc dáng thon thả, được nhiều người nhận xét rằng ''không tuổi'' khi càng ngày càng nhuận sắc.

Minh Hà và gia đình nhỏ gồm 4 người con đáng yêu cùng một người chồng giàu có, tài giỏi

Ngoài bận bịu chuyện nhà cửa, Minh Hà còn có thể đảm nhận tốt vai trò Nhà sản xuất phim cho chồng. Những series phim Lật Mặt của Lý Hải đều có sự đầu tư chất xám, góp ý, tuyển chọn dàn cast từ bà xã. Khán giả còn cho rằng Lý Hải tài giỏi thì vợ anh cũng chẳng kém cạnh là bao, Minh Hà được nhận xét là ''đảm việc nước, giỏi việc nhà'' chuẩn phụ nữ thời đại.

Minh Hà hiện đang đảm nhận vai trò Nhà sản xuất phim cho chồng

Sam

Là một trong những hot girl đời đầu đình đám tại TP.HCM, Sam (tên thật Nguyễn Hà My) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng thời điểm đó bằng nét đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng.

Nét đẹp đáng yêu, lém lỉnh của Sam

Sinh năm 1990, hot girl Sam dần khẳng định vị thế với tài năng không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn thành công ở mảng kinh doanh. Sau hơn 10 năm kể từ khi nổi tiếng, cô vẫn nỗ lực để tỏa sáng hơn trong showbiz. Bằng chứng là Sam khá thành công khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, phim truyền hình, trở thành MC quen thuộc cho nhiều chương trình truyền hình.

Sam còn đảm nhận vai trò làm người dẫn chương trình và nhận được nhiều hưởng ứng tích cực

Ngoài những thành công trong sự nghiệp nghệ thuật, Sam còn được biết đến là đại gia thực thụ trong showbiz Việt. Cô từng chia sẻ khối tài sản lên đến 2 triệu USD (khoảng 50 tỷ) và một biệt thự khang trang tại quận 7 khiến nhiều người bất ngờ. Cô từng công khai sở hữu khối tài sản kếch xù với biệt thự, xe sang và loạt túi hiệu đắt đỏ. Tài sản là kết quả từ sự chăm chỉ hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ và sớm thành công trong việc kinh doanh từ năm 18 tuổi.

Sam sở hữu cơ ngơi trăm tỷ cùng biệt thư rộng lớn và ''xế hộp'' xịn

Hiện tại, Sam dường như có tất cả trong tay từ sự nghiệp vững chắc trong Vbiz, đến tình yêu kín tiếng cùng bạn trai, người đẹp vừa qua đăng tải bức hình đăng ký kết hôn và được ''nửa kia'' trao tặng nhẫn cưới.

Sam tuyên bố sắp lên xe hoa trong thời gian sắp tới

Midu

Người đẹp 8X, Midu là một cái tên quan trọng không thể bỏ qua trong danh sách này. Midu là là một trong những hot girl đình đám trong giới trẻ Việt. Bước sang tuổi 33, Midu vẫn sở hữu vóc dáng gợi cảm, gương mặt trong sáng, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Gây ấn tượng với vẻ đẹp ngây thơ, thanh thoát, Midu được mệnh danh là hot girl không tuổi và ưu ái với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” trong showbiz Việt.

Midu được mệnh danh là ''thần tiên tỷ tỷ'' của Vbiz

Midu sở hữu nét đẹp dịu dàng, trong trẻ và cuốn hút dù tuổi ngoài 30

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò diễn viên, người mẫu ảnh, Midu còn phát triển bản thân ở nhiều ngành nghề. Người đẹp sinh năm 1989 hiện là giảng viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Kiến trúc Mỹ thuật, Đại học Công nghệ TPHCM.

Cô nàng là diễn viên, người mẫu ảnh và giảng viên trường đại học tại TP.HCM

Ngoài vai trò giảng dạy, Midu cũng đạt được thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Người đẹp sở hữu công ty với thương hiệu thời trang riêng cùng khu phức hợp ăn chơi nổi tiếng Sài thành. Những thành công đó giúp cô có được khối tài sản lớn với nhiều căn hộ sang trọng, xe hơi tiền tỷ.

Midu nổi tiếng về độ giàu có khi thường xuyên khoe số đỏ ''cân ký''

Tâm Tít

Đối với giới trẻ 8X, 9X ngày đó, hẳn không ai không biết đến "chị đẹp" Tâm Tít - hot girl Hà Thành đình đám. Sở hữu gương mặt cuốn hút, cô nàng từng hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC. Tâm Tít đã từng cho ra một số sản phẩm âm nhạc như "Nhắc lại trong nỗi nhớ", "Như một thói quen"…

Tâm Tít là một hotgirl Hà Thành được nhiều người yêu mến

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tâm Tít bất ngờ lên xe hoa với thiếu gia Ngọc Thành vào năm 2014. Từ đó, mỹ nhân chính thức rút lui khỏi showbiz. Hiện tại, Tâm Tít và ông xã đã có 2 con trai. Hotgirl Hà thành ngày nào có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên gia đình nhỏ.

Cô lên xe hoa vào năm 2014, có cuộc sống viên mãn cùng chồng và các con

Đặc biệt, nhan sắc của Tâm Tít vẫn luôn được cộng đồng mạng dành tặng những lời khen có cánh. Quả thực, sau 10 năm, cô nàng vẫn trẻ trung, xinh đẹp, chỉ là nhan sắc nay thêm phần mặn mà, quyến rũ. Body đáng ghen tỵ vì thon thả như thời chưa chồng. Thậm chí, netizen còn nhận xét Tâm Tít là "lão hoá ngược" bởi từ gương mặt đến phong cách còn sành điệu, thời thượng hơn trước.

Tâm Tít được nhận xét là có body chuẩn và sắc vóc ngày càng lên hương

Hiện tại, Tâm Tít tập trung công việc kinh doanh thời trang, viện thẩm mỹ,... và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Huyền Baby

Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989, cô được biết đến sau cuộc thi Miss Teen 2008. Tuy sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng thời điểm đó Huyền Baby ít nổi tiếng so với những hot girl top đầu. Cô chỉ khiến công chúng xôn xao khi xuất hiện trở lại với cuộc sống giàu có, sang chảnh ít người sánh kịp.

Huyền Baby là một trong những hotgirl đình đám đời đầu của Vbiz

Từng thử sức với diễn xuất và tham gia nhóm nhạc B.sily cùng Emily và Hạnh Sino nhưng không quá thành công, năm 2013, cô kết hôn với doanh nhân Quang Huy - một thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có ở Sài Gòn. Sau khi làm dâu hào môn, người đẹp "Nam tiến" để xây dựng tổ ấm cùng ông xã.

Huyền Baby sở hữu cuộc sống đáng mơ ước cùng ông xã doanh nhân

Ở tuổi 33, Huyền Baby sở hữu sự nghiệp thành công cùng cuộc sống vô cùng xa hoa. Cô sống trong căn biệt thự giá trị 3,5 triệu đô (hơn 80 tỷ đồng) ở trung tâm TP.HCM và mua đồ hiệu không tiếc tay. Người đẹp liên tục có những chuyến đi du lịch sang chảnh, tận hưởng những tiện nghi bậc nhất.

Ở tuổi 33, Huyền Baby sở hữu sự nghiệp thành công cùng cuộc sống vô cùng xa hoa

Mi Vân

Trong dàn hot girl đời đầu, chắc chắn không thể không kể đến Mi Vân . Cô nàng từng khuấy đảo khắp các mặt báo cho teen bởi vẻ đẹp sắc sảo. Hiện tại, cô đang hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng 2 con xinh xắn.

Mi Vân từng gây thương nhớ với nét đẹp cá tính

Phong độ nhan sắc của Mi Vân vẫn rất đỉnh. Cô nàng bây giờ vẫn trẻ trung, ngày càng sắc sảo và mặn mà. Chưa hết, Mi Vân gây ấn tượng với vẻ đẹp gợi cảm, body hút mắt và vòng 3 đầy đặn. Vóc dáng của hot mom 2 con thực sự khiến nhiều người ngưỡng mộ.