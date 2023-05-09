Sam lên tiếng phản hồi khi bị nghi mang thai sau hơn 1 tuần đăng kí kết hôn

Sam chính thức lên tiếng phản hồi nghi vấn mang thai.

Cách đây 2 tuần, Sam đăng tải hình ảnh hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn song danh tính đối phương được giữ kín. Nữ diễn viên viết: “Chính thức chốt sổ". Vừa qua Sam chia sẻ khung hình hội ngộ cùng những người bạn của mình. Trong ảnh, cô nàng khoe nhan sắc tươi tắn và rạng rỡ. Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả chính là vẻ ngoài của nữ diễn viên. Một số khán giả cho rằng Sam trông đầy đặn và mũm mĩm hơn trước và nghi vấn mang thai sau 2 tuần thông báo đăng ký kết hôn từ đó được dấy lên. Sam bị nghi mang thai khi thân hình cô có phần mũm mĩm trong chiếc váy rộng Trước nghi vấn đặt ra của khán giả, Sam đã phải lên tiếng. Nữ diễn viên nhiệt tình trả lời những câu hỏi của khán giả và phủ nhận chuyện mình đang mang thai.

Trước đây, Sam có một thân hình khá gầy gò Có lẽ vì hạnh phúc quá mà cô nàng có hơi phát tướng. Cô cũng chia sẻ mình cảm thấy "khổ tâm" vì tăng cân nên mới dẫn đến hiểu lầm. Người đẹp than thở: "Khổ tâm ghê. Dạo này em mập mọi người ơi". Sam vừa chốt sổ cách đây gần 2 tuần, tuy nhiên cô nàng không công khai danh tính bạn đời Về lễ cưới, Sam từng chia sẻ với truyền thông: "Với tính cách kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện riêng, tôi từng nghĩ tổ chức một đám cưới ấm cúng. Nhưng từ khi đăng ảnh nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi nhận được quá nhiều người hỏi thăm, chúc mừng và ai cũng hỏi: Khi nào mời đám cưới? Vì vậy nếu tổ chức đám cưới thì không thể không mời. Do đó, tôi thay đổi dự định. Có lẽ tôi phải mời đông đảo bạn bè. Nhưng kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi chưa biết".

Nữ diễn viên được cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương "khủng". Sam tên thật là Hà My, hoạt động ở lĩnh vực MC, diễn viên. Cô tham gia nhiều bộ phim như Gia đình là số 1, Đảo độc đắc… Ngoài ra, người đẹp còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sao phim Đảo độc đắc được bạn trai cầu hôn hồi tháng 12/2022. Đám cưới của Sam đang rất được mong chờ

Từng tuyên bố chỉ lấy chồng giàu, gia sản của Sam 'khủng' như thế nào trước khi thông báo kết hôn? Sam là cô gái nổi tiếng đa tài và xinh đẹp của showbiz Việt. Ở tuổi 33, cô đã sỡ hữu khối tài sản 'khổng lồ', tự tin làm chủ cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sam-len-tieng-phan-hoi-khi-bi-nghi-mang-thai-sau-hon-1-tuan-ang-ki-ket-hon-579774.html