Từng tuyên bố chỉ lấy chồng giàu, gia sản của Sam 'khủng' như thế nào trước khi thông báo kết hôn?

Sam là cô gái nổi tiếng đa tài và xinh đẹp của showbiz Việt. Ở tuổi 33, cô đã sỡ hữu khối tài sản 'khổng lồ', tự tin làm chủ cuộc sống.

Sam tên thật là Nguyễn Hà My và đến từ Long An. Không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu, xinh xắn, Sam còn có rất nhiều tài lẻ. Cô hiện đang tích cực hoạt động trong các lĩnh vực như diễn viên, MC, người mẫu quảng cáo, mẫu ảnh,... Sau nhiều năm chăm chỉ cố gắng, Sam không chỉ là gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt mà còn có thu nhập cao ngất ngưởng. Ở tuổi 33, cô trở thành "đại gia" của chính mình khi sở hữu trong tay khối tài sản ấn tượng. Sam hiện đang tích cực hoạt động trong các lĩnh vực như diễn viên, MC, người mẫu quảng cáo, mẫu ảnh - Ảnh: FBNV Cô nàng sở hữu khối tài sản kếch xù mà nhiều người ao ước. Ngoài các khoản thu nhập đến từ các hoạt động trong showbiz thì Sam cũng kiếm được bội tiền từ việc kinh doanh.

Nữ diễn viên hiện đang sở hữu 2 cơ ngơi có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Trong đó, một căn hộ có diện tích rộng khoảng 300m2 khiến nhiều người trầm trồ bởi thiết kế hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Toàn bộ nội thất bên trong đều được cô đầu tư chọn lựa những món đồ đắt đỏ, giá trị gây ấn tượng với khách tới thăm nhà. Ngoài ra, Sam nàng còn có 1 biệt thự khang trang, rộng rãi ở quận 7, ước tính phí xây dựng và nội thất lên tới chục tỷ đồng. Cô nàng sở hữu khối tài sản kếch xù mà nhiều người ao ước - Ảnh: Internet Nữ diễn viên hiện đang sở hữu 2 cơ ngơi có giá trị lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh: Internet Mới đây, cô nàng còn khoe bản thiết kế căn biệt thự mơ ước đang trong quá trình lên ý tưởng, dù không nói rõ nhưng nhiều người đoán để thiết kế hoàn thiện biệt thự này không dưới 10 tỷ đồng.

Cô nàng còn khoe bản thiết kế căn biệt thự mơ ước đang trong quá trình lên ý tưởng - Ảnh: FBNV Không chỉ sở hữu số lượng bất động sản đáng mơ ước, Sam còn có cả 1 BST siêu xe đắt giá. Những chiếc xế hộp hạng sang như Mercedes-Benz S 450 L Luxury hơn 5 tỷ đồng, BMW i8 7,5 tỷ đồng, Mercedes V250 hơn 3 tỷ đồng,.. Chỉ nhẩm sương sương, tổng giá trị của dàn siêu xe mà Sam đang sỡ hữu lên đến vài chục tỷ. Ngoài ra cô nàng cũng từng sắm siêu xe giá khoảng 4 tỷ đồng tặng mẹ để thể hiện sự hiếu thuận. Sam còn có cả 1 BST siêu xe đắt giá - Ảnh: Internet Chỉ nhẩm sương sương, tổng giá trị của dàn siêu xe mà Sam đang sỡ hữu lên đến vài chục tỷ - Ảnh: FBNV Ngoài ra cô nàng cũng từng sắm siêu xe giá khoảng 4 tỷ đồng tặng mẹ để thể hiện sự hiếu thuận - Ảnh: FBNV Về phong cách, Sam không ngần ngại chi tiền mua sắm nhiều món đồ hiệu đắt tiền để tự thưởng cho bản thân. Cô nàng sở hữu bộ sưu tập túi xách, giày dép, quần áo đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel, Dior... Cô nàng sở hữu bộ sưu tập túi xách, giày dép, quần áo đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel, Dior - Ảnh: Internet Để có được khối tài sản khủng như thế này trong thời điểm hiện tại, thu nhập của Sam là con số không hề nhỏ. Cô nàng còn được biết đến là một cô gái kinh doanh rất "mát tay", bắt đầu kinh doanh từ năm 16 tuổi và đã có trong tay thương hiệu mỹ phẩm riêng. Nhiều người yêu thích cô nàng vì không bao giờ khoe mẽ bản thân, chỉ chú trọng nâng cao năng lực, phát triển sự nghiệp của mình. Để có được khối tài sản khủng như thế này trong thời điểm hiện tại, thu nhập của Sam là con số không hề nhỏ - Ảnh: FBNV Cô nàng còn được biết đến là một cô gái kinh doanh rất "mát tay" - Ảnh: FBNV Kiếm tiền giỏi, độc lập về tài chính nên Sam từng thẳng thắn chia sẻ nếu ai muốn rước được cô về dinh thì người đó phải có khoảng 30-40 tỷ trong tài khoản. Đối với cô, đây là mức an toàn mà người đó có thể mang tới, đảm bảo cho cô cuộc sống trong tương lai. Sam từng thẳng thắn chia sẻ nếu ai muốn rước được cô về dinh thì người đó phải có khoảng 30-40 tỷ trong tài khoản - Ảnh: FBNV Mới đây, Sam đã chính thức đăng tải khoảnh khắc đăng ký kết hôn cùng người bạn trai giấu mặt. Dù không để lộ ra danh tính của chồng sắp cưới, nhưng ai cũng cho rằng đây hẳn là chàng trai rất tài giỏi mới có thể chinh phục được nàng Sam như vậy.

Mới đây, Sam đã chính thức đăng tải khoảnh khắc đăng ký kết hôn cùng người bạn trai giấu mặt - Ảnh: FBNV

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