Sam mang nhẫn kim cương 'cực khủng' đến sự kiện sau tin đồn 'bầu bí' với bạn trai sắp cưới

Hậu trường 16/05/2023 19:55

Nhiều khán giả không khỏi 'trầm trồ' trước chiếc nhẫn đính hôn của Sam tại sự kiện.

Mới đây, Sam có mặt tại sự kiện giải trí quy tụ nhiều sao Việt. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng giữa nghi vấn đang mang thai con đầu lòng với chồng sắp cưới. Nữ diễn viên diện chiếc đầm thanh lịch, khoe vóc dáng và gương mặt cân đối. Ngoài việc dành sự quan tâm đến sắc vóc thì netizen cũng chăm chăm vào chiếc nhẫn đính hôn mà Sam đeo tại sự kiện.

Sam mang nhẫn kim cương 'cực khủng' đến sự kiện sau tin đồn 'bầu bí' với bạn trai sắp cưới - Ảnh 1
Sam gây chú ý khi lần đầu lộ diện sau nghi vấn có thai với chồng chưa cưới.

Cụ thể, khi đứng trò chuyện trên thảm đỏ, dân tình nhanh chóng bắt cận bàn tay đeo nhẫn cưới bằng kim cương của Sam. Zoom vào chiếc nhẫn có thể thấy nó được đính kết bằng viên kim cương tinh xảo và sáng lấp lánh. Bên cạnh đó, dựa vào độ khủng của viên kim cương thì netizen có thể dự đoán chiếc nhẫn có giá trị không hề nhỏ. Với độ chịu chi thế này cũng đủ hiểu Sam được chồng chưa cưới cưng chiều ra sao.

Sam mang nhẫn kim cương 'cực khủng' đến sự kiện sau tin đồn 'bầu bí' với bạn trai sắp cưới - Ảnh 2
Nhiều người dự đoán chiếc nhẫn có giá trị không hề nhỏ.

Chồng của Sam là một người không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng hết sức thông cảm và ủng hộ công việc của vợ. Điều lớn nhất khiến Sam chọn gắn bó trăm năm với "nửa kia" là do anh là người luôn quan tâm và yêu thương gia đình vợ. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chồng, Sam thổ lộ: "Anh ấy phải có nhiều ưu điểm rồi và tất nhiên khuyết điểm cũng có. Hai con người gặp nhau chắc chắn sẽ có những điều không hợp nhưng quan trọng là cả hai cùng cố gắng thay đổi để phù hợp với nhau. Ở anh ấy có điều mà tôi cảm thấy biết ơn là anh chấp nhận thay đổi vì tôi. Tôi cũng thế. Chẳng hạn anh bỏ hút thuốc vì tôi ngửi mùi thuốc tôi sẽ bị nhức đầu.

Sam mang nhẫn kim cương 'cực khủng' đến sự kiện sau tin đồn 'bầu bí' với bạn trai sắp cưới - Ảnh 3
Trước đó, Sam cũng khoe cận chiếc nhẫn mà bạn trai kín tiếng chuẩn bị để cầu hôn mình.

Anh là người chân thành, yêu thương tôi và gia đình tôi. Đó là điều tôi mong muốn và cũng là tiêu chí quan trọng đầu tiên khi tôi chọn người yêu. Nếu người đàn ông chỉ yêu tôi thôi thì không đủ. Người ấy phải yêu cả gia đình tôi. Bên cạnh đó, anh là người ủng hộ tôi trong công việc. Nghề diễn viên cũng khá nhạy cảm, nhiều thị phi. Nếu người đàn ông không đủ bản lĩnh, dũng cảm thì khó yêu một cô gái trong showbiz".

Sam mang nhẫn kim cương 'cực khủng' đến sự kiện sau tin đồn 'bầu bí' với bạn trai sắp cưới - Ảnh 4
Sam và bạn trai kín tiếng đã đăng ký kết hôn. Đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Sam tên thật là Hà My, hoạt động ở lĩnh vực MC, diễn viên. Cô tham gia nhiều bộ phim như Gia đình là số 1, Đảo độc đắc… Ngoài ra, người đẹp còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên được bạn trai cầu hôn hồi tháng 12/2022. 

Sam mang nhẫn kim cương 'cực khủng' đến sự kiện sau tin đồn 'bầu bí' với bạn trai sắp cưới - Ảnh 5
Sam hoạt động ở lĩnh vực MC, diễn viên.
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