Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son

Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp và vợ Thùy Dương

Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau.

Nhan sắc dịu dàng hiền lành của Thùy Dương

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Minh Tiệp cho biết tính đến hiện tại, anh và vợ xinh đẹp đã "về chung nhà" được 12 năm. Nam diễn viên dùng từ "hạnh phúc" để nói về cuộc sống gia đình hiện tại. Khách mời của Lời tự sự bộc bạch: "Rất nhiều người nói Thùy Dương may mắn lấy được tôi. Nhưng trong cuộc sống, phải nói thật lòng là tôi may mắn lấy được cô ấy. Lúc tìm hiểu nhau, vợ tôi đang là sinh viên năm cuối. Khi tôi đến nhà thì bố vợ bảo: "Tôi vừa xem chương trình Vietnam's Next Top Model, cậu cầm tay người này đến người khác. Tôi còn nghe cậu yêu hết người người này đến người khác". Khi đó tôi cười bảo: Đó là quá khứ, còn cháu tìm hiểu Thùy Dương là thật lòng".

Trên trang cá nhân, Minh Tiệp thường xuyên đăng ảnh bên bà xã và con gái. Cặp đôi luôn "dính như sam" mỗi khi đi công việc, sự kiện. Bí quyết hôn nhân bền chặt của vợ chồng Minh Tiệp - Thùy Dương là nhờ sự thấu hiểu, tôn trọng nhau. Nam diễn viên thừa nhận, bà xã đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.