Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son

Sao Việt 08/05/2023 16:09

Dù đã bên nhau 12 năm nhưng diễn viên Minh Tiệp và vợ Thùy Dương đi đâu cũng có nhau, dính như sam từ công việc đến cuộc sống.

Nam diễn viên Minh Tiệp tên đây đủ là Nguyễn Minh Tiệp, anh từng có khoảng thời gian làm người mẫu, người dẫn chương trình, tuy nhiên được biết đến nhiều nhất là một diễn viên phim truyền hình, anh được công chúng biết đến qua các bộ phim truyền hình, tiêu biểu như Ban mai xanhCảnh sát hình sự, Lập trình cho trái tim,... và được khán giả mệnh danh là "Hoàng tử màn bạc"

Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son - Ảnh 1
Diễn viên - người mẫu Minh Tiệp 

Ngoài sự nghiệp đỉnh cao như hiện tại, anh còn được chú ý hơn bởi đời sống trong sạch và một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng với vợ là Thùy Dương và một cô con gái xinh đẹp. Dù dã kết hôn 12 năm nhưng cả hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu, dân tình nói rằng nhìn cứ như vợ chồng son. 

Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son - Ảnh 2
Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp và vợ Thùy Dương 
Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son - Ảnh 3
Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau.
Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son - Ảnh 4
Nhan sắc dịu dàng hiền lành của Thùy Dương

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Minh Tiệp cho biết tính đến hiện tại, anh và vợ xinh đẹp đã "về chung nhà" được 12 năm. Nam diễn viên dùng từ "hạnh phúc" để nói về cuộc sống gia đình hiện tại. Khách mời của Lời tự sự bộc bạch: "Rất nhiều người nói Thùy Dương may mắn lấy được tôi. Nhưng trong cuộc sống, phải nói thật lòng là tôi may mắn lấy được cô ấy. Lúc tìm hiểu nhau, vợ tôi đang là sinh viên năm cuối. Khi tôi đến nhà thì bố vợ bảo: "Tôi vừa xem chương trình Vietnam's Next Top Model, cậu cầm tay người này đến người khác. Tôi còn nghe cậu yêu hết người người này đến người khác". Khi đó tôi cười bảo: Đó là quá khứ, còn cháu tìm hiểu Thùy Dương là thật lòng".

Trên trang cá nhân, Minh Tiệp thường xuyên đăng ảnh bên bà xã và con gái. Cặp đôi luôn "dính như sam" mỗi khi đi công việc, sự kiện. Bí quyết hôn nhân bền chặt của vợ chồng Minh Tiệp - Thùy Dương là nhờ sự thấu hiểu, tôn trọng nhau. Nam diễn viên thừa nhận, bà xã đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son - Ảnh 5
Gia đình gồm 3 thành viên Minh Tiệp, Thùy Dương và con gái 
Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son - Ảnh 6
Cô con gái xinh đẹp giống mẹ của Minh Tiệp và Thùy Dương

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng, Minh Tiệp từng làm nhiều công việc khác nhau như đánh đèn, tổ chức sản xuất... cho các chương trình. Cuộc gặp tình cờ với nghệ sĩ Trọng Trinh giúp anh bắt đầu bén duyên với nghệ thuật một cách ổn định hơn. 

Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son - Ảnh 7
Diễn viên Minh Tiệp trong vai Vũ mặt sắt của phim Quỳnh Búp Bê

Ngoài diễn viên, Minh Tiệp còn đảm nhận vai trò giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa (trực thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Nói về lý do gắn bó với công việc này, nam khách mời thừa nhận bản thân mang tính cách "ông già" nên hay nhìn xa. "Mình không thể đóng phim mãi được vì sức khỏe của mình không thể nào tốt bằng các bạn trẻ'' Minh Tiệp chia sẻ.

Diễn viên Minh Tiệp đi đâu cũng dính vợ như sam dù đã bên nhau 12 năm vẫn giống như vợ chồng son - Ảnh 8
Minh Tiệp còn đảm nhận vai trò giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa (trực thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)
 
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Từ khóa:   sao Việt diễn viên Minh Tiệp gia đình Minh Tiệp

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