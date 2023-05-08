Hậu ly hôn chồng cũ 6 năm, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đưa ra tiêu chí chọn chồng mới

Sao Việt 08/05/2023 14:33

Mới đây, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đề cập tới 'gout' chọn chồng của mình trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Trương Quỳnh Anh và Tim thưở mới kết hôn rất hạnh phúc, hai người chung sống và đã có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên cả hai đã quyết định 'đường ai nấy đi' vào năm 2017.

Cuộc sống hậu ly hôn của Trương Quỳnh Anh luôn là đề tài nóng của cư dân mạng. Mới đây sau 6 năm ly hôn với Tim, Trương Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội một đoạn video ngắn với chú thích nói về người chồng trong mơ của nữ ca sĩ: 'Tôi muốn ông chồng yêu thương tôi thật lòng, có tiền đừng bỏ đói tôi, đừng bỏ đi đâu.'

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 Trương Quỳnh Anh bất ngờ tiết lộ tiêu chí chọn bạn đời nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Đây không phải lần đầu Trương Quỳnh anh chia sẻ về hình mẫu lý tưởng của mình với công chúng, trước đây sau đỗ vỡ tình cảm với Tim, nữ ca sĩ đã rất nhiều lần nói về hình mẫu lý tưởng trên mạng xã hội.

Đoạn video ngắn của Trương Quỳnh Anh đã mau chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ, nhiều người đã để lại những bình luận an ủi, tích cực dưới video:

- Chúc chị sớm tìm được người như mong ước.

- Dễ thương quá chị ơi, luôn giữ năng lượng tích cực, lạc quan như này nhé.

- Mong hạnh phúc sớm đến với chị vì chị xứng đáng.

Trương Quỳnh Anh cũng chia sẻ thêm trên mạng xã hội về suy nghĩ của bản thân sau đổ vỡ hôn nhân rằng sau ly hôn cô tập trung hết công suất vào sự nghiệp và con cái. Cô làm việc chăm chỉ và hễ có thời gian rảnh là cô lại cùng con đi chơi để cân bằng lại cuộc sống và bù đắp cho con. Khi trống lịch hoàn toàn cô sẽ đi tập thể thao để tăng sức khỏe bản thân.

Hậu ly hôn chồng cũ 6 năm, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đưa ra tiêu chí chọn chồng mới - Ảnh 2
 Cô muốn mở lòng với một người đàn ông mang đến cảm giác an toàn, yêu thương hơn.

Nữ ca sĩ chia sẻ mình đã học được cách 'cầm lên được thì buông được', mọi thứ cần nắm lấy trong cuộc sống cô sẽ dùng hết sức để nắm lấy nhưng những gì đã đổ vỡ không lành lại được Trương Quỳnh Anh sẽ không níu kéo.

Về phía Tim - chồng cũ Trương Quỳnh Anh cũng chia sẻ với truyền thông từ năm 2019 hai người bắt đầu ở riêng. Mỗi lần có ai hỏi đến chuyện ở chung sau ly hôn bản thân Tim cũng rất bối rối vì anh coi Trương Quỳnh Anh như người thân. Có thể thương, trở lại, trò chuyện như tri kỉ, chia sẻ mọi thứ. Thời điểm đó Trương Quỳnh Anh và Tim chưa có đám cưới. Khoảng thời gian khi gần ly hôn, Tim cảm thấy mình đã không là một người chồng tốt và phải nhiều sai lầm, dần dần hôn nhân cứ thế đổ vỡ.

Hậu ly hôn chồng cũ 6 năm, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đưa ra tiêu chí chọn chồng mới - Ảnh 3
 Tim - chồng cũ Trương Quỳnh Anh cũng từng chia sẻ cuộc sống hậu ly hôn.

Ban đầu hai ca sĩ đều cố níu kéo cuộc hôn nhân, một phần vì con trai còn quá nhỏ để phải chịu cảnh gia đình không hạnh phúc, phần vì vẫn còn chút duyên nợ tình cảm. Nhưng rồi mọi thứ chỉ càng tệ hơn nên cả hai quyết định chia tay.

Hậu ly hôn chồng cũ 6 năm, Trương Quỳnh Anh bất ngờ đưa ra tiêu chí chọn chồng mới - Ảnh 4
 Trương Quỳnh Anh ngày càng nhuận sắc.

Cộng đồng mạng đều mong rằng cả Trương Quỳnh Anh và Tim đều sẽ tìm được hạnh phúc mới, thành công trong công việc và mong rằng con chung của họ sẽ được phát triển mạnh khỏe, đủ đầy trong tình thương của cả bố và mẹ.

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