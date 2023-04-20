Sau 4 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào phất lên trông thấy: Nhan sắc thăng hạng vượt bậc, được mời đóng phim Hollywood

Quang Minh - Hồng Đào là bộ đôi nghệ sĩ hài nổi tiếng ở hải ngoại và trong nước. Cặp đôi phải lòng nhau khi hợp tác chung trên một sân khấu và nên duyên vợ chồng. Nhưng tiếc thay cả hai quyết định "đường ai nấy đi" sau 24 năm chung sống. Họ có với nhau 2 con gái là Sophia Minh Châu và Vicky Phương Vân.

Trải qua biến cố hôn nhân, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại sự lạc quan, vui vẻ. Tận hưởng cuộc sống bình yên tại Mỹ cùng 2 cô con gái xinh đẹp Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu. Có thể thấy Hồng Đào ngày càng nhuận sắc, trẻ trung và tràn đầy sức sống dù đã bước vào tuổi 61. Nữ diễn viên cũng rất tự hào khi 2 con đều trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ.

Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Hiện tại, Hồng Đào ở Mỹ nên thường xuyên gần gũi, tâm sự với các con. Quang Minh dù ở Việt Nam nhưng vẫn luôn sát sao, coi các con là những người bạn để quan tâm, chia sẻ.

Trải qua biến cố hôn nhân, Hồng Đào nhanh chóng lấy lại sự lạc quan, vui vẻ - Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ được nhận xét là ngày càng nhuận sắc - Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ tập trung làm nghệ thuật tại hải ngoại và sống hạnh phúc, viên mãn bên 2 cô con gái xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Ở Mỹ, nữ nghệ sĩ tập trung làm nghệ thuật tại hải ngoại và sống hạnh phúc, viên mãn bên 2 cô con gái xinh đẹp, tài giỏi. Ngôi nhà của diễn viên Hồng Đào đẹp như resort, có bể bơi ở sân sau, xung quanh được trồng nhiều loài hoa, rau xanh và cây ăn trái.

Vừa qua, Hồng Đào xuất hiện trong bộ phim Beef được trình chiếu trên Netflix. Thời lượng khoảng 5 phút song khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất và lối thoại bằng tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên của chị. Sự xuất hiện của một nghệ sĩ Việt Nam trong bộ phim Hollywood khiến cho khán giả Việt vô cùng tự hào. Hồng Đào khẳng định bộ phim đã đem đến cho chị những kỷ niệm đặc biệt.

Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Việt Nam trong bộ phim Hollywood khiến cho khán giả Việt vô cùng tự hào - Ảnh: Internet

Trước khi sang Mỹ định cư, Hồng Đào ghi dấu ấn với khán giả trong nước với hàng loạt vở kịch, phim điện ảnh như Lôi vũ, Ngôi nhà không có đàn ông... Cùng với Hồng Vân, Hữu Châu, Thành Lộc, Hồng Đào thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch miền Nam. Năm 1995, Hồng Đào và Quang Minh kết hôn. Quang Minh theo vợ diễn hài kịch và cũng nhanh chóng nổi tiếng. Họ trở thành đôi bạn diễn ăn ý cả trên sân khấu và phim ảnh. Nhưng sau đó hai người đã ly hôn vào năm 2019 sau 24 năm chung sống.

Quang Minh và Hồng Đào đã ly hôn vào năm 2019 sau 24 năm chung sống - Ảnh: Internet

Quang Minh tên đầy đủ là Võ Quang Minh, sinh năm 1959 tại Gò Công (Tiền Giang). Anh từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng.