Trương Quỳnh Anh trải lòng về thời gian chông chênh, mất phương hướng khi trở lại nghệ thuật: 'Tôi từng nghĩ đã hết duyên với nghề sau sinh con'

Sao Việt 01/05/2023 16:36

Diễn viên Trương Quỳnh Anh trải lòng về thời gian trở lại nghệ thuật sau khi sinh con, cô cho biết thời gian đầu cô rất gian nan và đã từng bỏ nghề vì nghĩ rằng hết duyên.

Trương Quỳnh Anh được biết đến là một nữ ca sĩ, kiêm diễn viên người Việt Nam. Nữ diễn viên ghi được ấn tượng trong lòng khán giả qua các nữ chính trong bộ phim như Một ngày không có emChuyện tình yêu, Sóng gió cuộc đời, Truy tìm dấu vết, Cuộc chiến hoa hồng, Đồng hồ cát, Bóng ma học đường... 

Trương Quỳnh Anh trải lòng về thời gian chông chênh, mất phương hướng khi trở lại nghệ thuật: 'Tôi từng nghĩ đã hết duyên với nghề sau sinh con' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Bóng ma học đường cho biết, bản thân đã từng trải qua giai đoạn chông chênh, mệt mỏi, mất phương hướng - Ảnh: Internet

Mới đây, chia sẻ tại một chương trình, nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh xúc động chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Cụ thể, nữ diễn viên Bóng ma học đường cho biết, bản thân đã từng trải qua giai đoạn chông chênh, mệt mỏi, mất phương hướng. Cô chọn cách tự vượt qua trước khi chia sẻ với người thân, bạn bè. Khi ấy, Trương Quỳnh Anh thường ngồi một mình, suy ngẫm về những điều đã và chưa làm được, sau đó ổn định tâm lý để có được lựa chọn đúng đắn nhất.

Trương Quỳnh Anh trải lòng về thời gian chông chênh, mất phương hướng khi trở lại nghệ thuật: 'Tôi từng nghĩ đã hết duyên với nghề sau sinh con' - Ảnh 2
Nữ diên viên ngày càng bản lĩnh trong sự nghiệp lẫn đời sống hằng ngày - Ảnh: Internet

Tôi từng phải tạm nghỉ vài năm để sinh em bé. Sau đó, tôi gặp nhiều khó khăn khi trở lại với nghệ thuật. Tôi từng nghĩ mình không còn duyên với nghề. Nhưng tôi tâm niệm rằng cứ cố gắng, cứ chờ đợi, nếu còn duyên thì công việc sẽ tìm tới. May mắn là 2 tuần sau, tôi trở lại với công việc. Khán giả vẫn ở đó, vẫn dành tình yêu thương cho tôi” - Trương Quỳnh Anh chia sẻ trước truyền thông. 

Trương Quỳnh Anh trải lòng về thời gian chông chênh, mất phương hướng khi trở lại nghệ thuật: 'Tôi từng nghĩ đã hết duyên với nghề sau sinh con' - Ảnh 3
Cô hạnh phúc cùng con trai Cát An (bé Sushi) hiện tại - Ảnh: Internet

Nói về quá khứ ít ai biết bà mẹ một con này đã từng trải qua đoạn tình cảm không mấy hạnh phúc với nam ca sĩ Tim (cũng là ba ruột của con trai cô, bé Cát An). Đến hiện tại, Trương Quỳnh Anh và Tim không còn nhắc về đối phương hay tương tác trên mạng xã hội dù cặp đôi cũng có những tháng ngày mặn nồng và hạnh phúc bên nhau.

Cặp đôi cũng đã không còn sinh sống chung một mái nhà từ đầu năm 2019. Có giai đoạn, cặp đôi để lộ hình ảnh cùng đưa con trai đi du lịch, thân thiết như một gia đình nhưng quyết không lên tiếng về việc sẽ tái hợp.

Trương Quỳnh Anh trải lòng về thời gian chông chênh, mất phương hướng khi trở lại nghệ thuật: 'Tôi từng nghĩ đã hết duyên với nghề sau sinh con' - Ảnh 4
Trương Quỳnh Anh và Tim khi còn hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hiện tại nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh đang rất hạnh phúc sống cùng con trai và bố mẹ ruột, có thể nói cô nàng hiện đang ổn định về gia đình và kinh tế. Gần đây cô quay trở lại công việc diễn xuất khi thủ vai chính bộ phim ''Siêu trợ lý''.

Trương Quỳnh Anh trải lòng về thời gian chông chênh, mất phương hướng khi trở lại nghệ thuật: 'Tôi từng nghĩ đã hết duyên với nghề sau sinh con' - Ảnh 5
Trương Quỳnh Anh và dự án mới - Ảnh: Internet

Tác phẩm phim ''Siêu trợ lý'' là dự án phim chiếu mạng (webdrama) được Trương Quỳnh Anh đầu tư nhiều tâm huyết. Nữ ca sĩ đã theo học các khóa diễn xuất chuyên nghiệp, sắp xếp lại lịch trình công việc để có thể tập trung hóa thân tốt nhất vào vai diễn.

Trương Quỳnh Anh tiết lộ mô tuýp cô trợ lý có nhiều nét khá quen thuộc với các fan điện ảnh tuy nhiên cô sẽ nỗ lực đem vào những yếu tố mới lạ như các cảnh hành động để khiến cho vai diễn thêm sinh động, mạnh mẽ. 

Từ khóa:   sao Việt Trương Quỳnh Anh Trương Quỳnh Anh tái xuất

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