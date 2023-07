Ở tuổi 50, Giáng My diện bikini khoe dáng nóng bỏng giữa tiết trời 10 độ C

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, trầm trồ trước sắc vóc “lão hóa ngược” ở tuổi 50.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Giữa mùa đông lạnh giá mà thấy mặc bikini đứng bể bơi, các bạn có thấy lạnh không? Không hề nhé, My bơi thoải mái vì nước ấm lắm. Trước khi bơi còn tung tăng tạo dáng vài kiểu mà không hề thấy lạnh dù nhiệt độ lúc này là 10 độ C.

Bởi vì mặt trời chiếu sáng rực rỡ nên các bạn vẫn có thể bơi hàng ngày để rèn luyện thân thể, điều thú vị là các bạn có thể thử sức mình với một bể ấm và một bể nước lạnh như đá ngay bên cạnh nhau. Tất cả những gì chúng ta nghĩ không thể đều có thể nếu các bạn cho bản thân được trải nghiệm”.

Được biết, Hoa hậu Giáng My đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Sa Pa cùng gia đình - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh đăng tải, Giáng My tự tin diện bikini một mảnh khoe vóc dáng thon gọn giữa tiết trời chỉ 10 độ C. Ở tuổi 50, nàng hậu vẫn khiến nhiều người phải thầm ngưỡng mộ khi sở hữu thân hình nuột nà không tì vết cùng nhan sắc trẻ trung “hack tuổi”.

Người đẹp thường xuyên đi du lịch khắp nơi và có cuộc sống vô cùng sang chảnh – Ảnh: FB

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nàng hậu - Ảnh: FB

Giáng My được mệnh danh là một trong những ‘người đẹp không tuổi’ của Vbiz – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của Giáng My: “Bức tranh tuyệt đẹp hoa hậu yêu”, “Đẹp quá chị ơi”, “Ngưỡng mộ chị quá”, “Xinh như mười tám đôi mươi”, “Đẹp tuyệt vời em!”…

