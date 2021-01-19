Ngọc Trinh tung clip ngâm mình trong bồn tắm dát vàng, khoe lưng trần gợi cảm khiến dân tình ‘đỏ mặt’

Hậu trường 19/01/2021 16:13

Chẳng tiếc tiền thuê phòng khách sạn hạng sang, Ngọc Trinh khiến dân mạng choáng váng khi khoe clip bán nude ngâm mình trong bồn tắm dát vàng.

Vốn nổi tiếng là người đẹp hở bạo của showbiz Việt, Ngọc Trinh luôn biết cách khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khoảng thời gian gần đây, “nữ hoàng nội y” liên tục bị góp ý vì phong cách thời trang ngày càng hở bạo, khoe thân quá đà.

Dù gây nhiều tranh cãi nhưng Ngọc Trinh dường như chẳng mấy bận tâm. Bằng chứng là mới đây trên trang Instagram, cô nàng vừa tung loạt khoảnh khắc bán nude ngâm mình trong bồn tắm đến khán giả.

Cụ thể, người đẹp Trà Vinh đã quyết định chơi lớn khi thuê khách sạn có bồn tắm mạ vàng chỉ để khoe “sương sương” clip tắm bồn. Không chỉ khiến cư dân mạng trầm trồ trước độ chịu chi của mình, người đẹp còn “thiêu đốt” mọi ánh nhìn với hình ảnh không thể táo bạo hơn.

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Cô nàng gây choáng khi khoe clip ngâm mình trong bồn tắm dát vàng - Ảnh cắt từ clip
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Khoảnh khắc đầy táo bạo của người đẹp Trà Vinh - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip đăng tải, Ngọc Trinh bán nude khoe lưng trần gợi cảm đầy quyến rũ. Đặc biệt, khoảnh khắc “nữ hoàng nội y” tạo dáng trong bồn tắm để khoe đôi chân thon dài đã khiến dân tình không ngừng thấp thỏm vì sợ cô nàng “lộ hàng”.

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Bỏ qua những lời nhắc nhở của dân mạng, Ngọc Trinh ngày càng táo bạo hơn - Ảnh cắt từ clip

Dưới bài đăng, cư dân mạng không khỏi trầm trồ, xuýt xoa trước vóc dáng quyến rũ của Ngọc Trinh. Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng nữ người mẫu vẫn khiến dân tình mướt mắt với body nuột nà đến khó tin cùng số đo chuẩn đến từng milimet.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh hở bạo nhan sắc Ngọc Trinh nữ hoàng nội y

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